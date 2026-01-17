El peso cierra su semana más exitosa en los últimos 4 meses con ganancia de 0.19%

La moneda mexicana alcanzó su mejor cotización al cerrar la semana en índices que no se habían visto desde julio del 2024.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- El peso mexicano cerró este viernes su semana más exitosa en los últimos cuatro meses, al cotizarse en 17.68 pesos por dólar, lo que representa una ganancia del 0.19 por ciento, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

El banco central mexicano destacó que la moneda mexicana alcanzó su mejor cotización en el último año y medio, ya que estos índices no se habían observado desde julio del 2024.

El tipo de cambio se ha estabilizado con un sesgo alcista pese al debilitamiento del dólar "debido a una disminución en las expectativas sobre los recortes al rango objetivo de la tasa de fondos federales de la Fed", señala un análisis de Monex Grupo Financiero.

FIX determinado el 16/01/2026 (Pesos por dólar), valor: 17.6867 https://t.co/sRCi6ne6aY — Banco de México (@Banxico) January 16, 2026

El peso concluyó la semana del lunes 12 al viernes 16 de enero con una ganancia del 0.19 por ciento, con lo que logró su mejor desempeño semanal desde septiembre del 2024.

Además, al cotizar en 17.68 pesos por dólar la moneda mexicana registró su mejor nivel desde julio del 2024, cuando se cotizaba en 17.64 pesos por dólar.

Bancos centrales de México y EU podrían mantener o bajar tasa de interés

El peso mexicano cerró una semana con ganancias récord en medio de la especulación respecto a los próximos anuncios que harán el Banco de México y la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos respecto a las tasas de interés.

La junta de gobierno de Banxico podría inclinarse por mantener la tasa clave de interés sin cambios en su decisión del 5 de febrero, declaró en entrevista el subgobernador de Banxico, Jonathan Heath.

Por otra parte, la FED informó este viernes que la actividad manufacturera en EU aumentó de forma inesperada en diciembre, esto gracias a un alza en la producción de metales primarios, lo que ayudó a compensar el descenso en la producción de las plantas de ensamblaje de vehículos de motor.

La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, declaró que el banco central estadounidense debería estar listo para bajar de nuevo las tasas de interés, en medio de riesgos del mercado laboral.