Precio del dólar sube tras alcanzar su valor más bajo en 18 meses

Rodrigo Gutiérrez González

15/01/2026 - 8:38 am

Dólar, tipo de cambio, peso

El billete verde recuperó terreno ante la moneda mexicana durante las primeras horas de este jueves.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- Buena apertura de mercados para el dólar que comenzó la jornada cotizando ligeramente al alza frente al peso. La divisa estadounidense logró subir frente a la moneda mexicana luego de alcanzar su valor más bajo en 18 meses.

El dólar se vende en 17.81 pesos por unidad, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Esto es cinco centavos más que la cotización mínima que alcanzó durante la sesión de ayer que fue de 17.76 pesos.

Con esta mínima subida del billete verde se terminó con la racha de cuatro jornadas consecutivas a favor de la moneda azteca.

El tipo de cambio de ayer significó que el dólar viera su precio más bajo desde julio del 2024. Sin embargo, el dólar aún está lejos de alcanzar los 1os 16 pesos por unidad que registró en mayo del mismo año.

¿Por qué subió el dólar?

Dólar tipo de cambio
El dólar subió ligeramente, pero mantiene baja cotización. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

La ligera apreciación del dólar se da tras la publicación de datos económicos positivos en Estados Unidos (EU), a la par que en México la información dada a conocer en materia no fue del todo alentadora.

En EU, las solicitudes iniciales por seguro de desempleo cayeron sorpresivamente de 207 mil a 198 mil. Esto significó una cifra muy por de bajo de las previsiones, donde se esperaba que se llegaran a las 215 mil solicitudes.

Lo mismo ocurrió con el índice manufacturero que repuntó a 12.6 puntos en enero, desde una contracción de 3.7 en el mes anterior, sobrepasando al consenso del mercado de -1.6 puntos.

Por su parte, en México bajó la inversión y aunque se esperaba un retroceso, este fue mayor de lo esperado por los mercados.

Si bien la inversión fija bruta de octubre creció 0.9% mensual, en términos anuales presentó una caída de 5.5%, muy por debajo de la previsión de -4.4%.

Pelea Trump vs Powell golpea al dólar

Lo que realmente ha golpeado al precio del dólar son las decisiones políticas y económicas del gobierno estadounidense de Donald Trump, principalmente la pelea que ha protagonizado con el presidente de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en ingles), Jerome Powell.

Ante la política monetaria cautelosa de Powell, Trump comenzó una serie de ataques en su contra, amenazando en más de una ocasión en quitarlo de su puesto y con eso vulnerar la autonomía del banco central.

En su más reciente frente contra el presidente de la FED, Powell protagoniza una investigación federal en su contra sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central.

Powell no se fue con rodeos y aseguró directamente que la amenaza de cargos penales en su contra se debe a no seguir las preferencias de Trump sobre la baja en las tasas de interés.

La guerra de Trump contra Powell ha puesto nerviosos a los inversionistas, quienes buscan refugiarse en inversiones más seguras como el oro y la plata, que recientemente han alcanzado máximos históricos en su cotización, así como en monedas de economías emergentes como la de México.

