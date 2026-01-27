El peso avanza ante un dólar débil y en espera de decisión de la Fed: queda en 17.24

La moneda mexicana ha mantenido una tendencia positiva ante el billete verde durante el primer mes del 2026.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- El peso mexicano mantuvo su tendencia de ganancias frente al dólar este martes, al cerrar la jornada con un tipo de cambio de 17.24 pesos por unidad, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

Pese a que la moneda estadounidense ha retrocedido en las últimas semanas en el mercado de divisas, hoy el Presidente Donald Trump afirmó que el dólar está "haciéndolo genial" y afirmó que no está preocupado por la reciente caída.

La moneda mexicana continúa con su racha positiva durante el primer mes del 2026, esto a la espera del primer anuncio sobre política monetaria del año de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés).

FIX determinado el 27/01/2026 (Pesos por dólar), valor: 17.2357 https://t.co/sRCi6ne6aY — Banco de México (@Banxico) January 27, 2026

Peso cierra jornada de ganancias este martes

De acuerdo con datos de Banxico, al cierre de la jornada de este martes el tipo de cambio cerró en 17.24 pesos por dólar, con lo que la moneda mexicana mantiene la tendencia positiva que ha registrado durante las primeras semanas del 2026.

Este día, el peso registró una ganancia de 12.78 centavos, equivalente al 0.74 por ciento, comparado con el tipo de cambio al cierre de la jornada del lunes, que fue de 17.3698 unidades.

Durante el transcurso del día, el tipo de cambio osciló en un rango de entre 17.3621 unidades máximo y 17.2017 unidades mínimo, situación que no se había visto desde inicios de junio de 2024.

Fed no cambiará su tasa de interés: analistas

De acuerdo con la mayoría de los analistas no hay posibilidad de que la Fed cambie su tasa de interés de referencia cuando finalice la reunión de mañana miércoles.

“En general, la Reserva Federal simplemente quiere mantenerse firme. Creen que tienen tiempo para esperar y ver”, declaró el exvicepresidente de la Reserva Federal, Roger Ferguson, en una entrevista con el sitio especializado en economía y finanzas CNBC. “Parece una reunión de espera, y todos deberíamos estar atentos para ver si hay algún indicio o sesgo hacia una acción futura”, dijo Ferguson.

“Creemos que la reciente estabilización del mercado laboral y los sólidos datos de actividad (en EU) serán los principales impulsores de la decisión de pausar los recortes de tasas, mientras que los próximos datos sobre inflación mantendrán a la Fed lo suficientemente segura sobre la desinflación a finales de este año como para mantener una postura expansiva”, declaró a su vez Micheal Gapen, economista en jefe de Morgan Stanley, en una nota de prensa.

“No creemos que los miembros del comité de la Fed estén listos para anunciar el fin del ciclo de recortes”, abundó.