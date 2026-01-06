El peso mantiene estabilidad frente al dólar en jornada de incertidumbre por Maduro

El peso vivió una jornada volátil frente al dólar este lunes debido a la incertidumbre por el secuestro de Maduro, las amenazas de Trump a México y las cifras de empleo que anunciará EU.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- El peso mexicano logró ganar terreno frente al dólar y rompió el piso de los 18.00 pesos por unidad este lunes, esto luego de una sesión volátil que estuvo marcada por la incertidumbre tras el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela por el ejército de Estados Unidos (EU).

De acuerdo con el reporte del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio al cierre de la jornada fue de 17.90 pesos por dólar, lo que representa una ganancia de alrededor del 0.30 por ciento en comparación con los últimos siete días, de acuerdo con la medición en tiempo real de la plataforma Investing.com.

El peso mexicano inició la primera jornada de la semana con pérdidas que lo ubicaron por encima de la barrera de los 18.00 pesos por dólar; de acuerdo con especialistas, esto se debió en parte a la incertidumbre provocada por el secuestro del Presidente venezolano perpetrado por el gobierno estadounidense.

FIX determinado el 05/01/2026 (Pesos por dólar), valor: 17.8905 https://t.co/sRCi6ne6aY — Banco de México (@Banxico) January 5, 2026

A lo anterior se sumaron las amenazas lanzadas por Donald Trump contra países de la región, esto al insinuar que podría lanzar una operación militar en Colombia para detener al Presidente Gustavo Petro, similar a la que desplegó para secuestrar a Maduro.

El mandatario estadounidense también declaró que "tiene que hacer algo con México" para frenar el tráfico de drogas través de la frontera, además de afirmar que la Presidenta Claudia Sheinbaum "tiene miedo" de hacer frente a los cárteles. Tales señalamientos generaron preocupación en los mercados ante una posible inestabilidad en el continente.

Al respecto, la mandataria mexicana consideró que una intervención militar estadounidense e el país no es una opción y agregó que “no creo ni siquiera que sea algo que ellos estén tomando muy en serio”, durante su conferencia matutina de este lunes.

Los mercados también se mantienen a la expectativa debido a que esta semana Banxico publicará las cifras sobre la inflación correspondientes al mes de diciembre, mientras que el gobierno estadounidense dará a conocer datos clave sobre el empleo.