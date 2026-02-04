RADICALES ¬ Salinas, Zedillo, Salinas Pliego... ¿Cómo se enredó Epstein con México?

En esta entrega de RADICALES, se habló de las menciones la élite mexicana en el archivo de Jeffrey Epstein y cómo se enredó en esta trama de poder y abuso global.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- La desclasificación de más de 3 millones de documentos relacionados con el magnate Jeffrey Epstein ha sacudido las estructuras de poder a nivel global. Lo que comenzó como una investigación sobre un depredador sexual en Estados Unidos se ha transformado en un mapa detallado de la oligarquía que domina el planeta, y México no es la excepción. Los periodistas Álvaro Delgado, Héctor Alejandro Quintanar y Meme Yamel desmenuzaron los nombres y las lógicas de poder que vinculan a expresidentes, empresarios e intelectuales mexicanos con esta red.

Para el periodista Álvaro Delgado, la revelación de estos documentos demuestra que el tema de Epstein trasciende por mucho a figuras como Donald Trump. Se trata de una red que involucra a cientos de personajes de las finanzas, la política y la empresa a nivel internacional.

"Es la oligarquía que en buena medida domina todo el planeta. ¿Y qué parte de esa oligarquía que domina el planeta nos corresponde más directamente? Pues quienes están vinculados en México o los mexicanos que están vinculados o que forman parte de estas redes de poder económico y político alrededor de Einstein. Y hay muchos", señaló Delgado.

El periodista fue enfático en aclarar que la aparición de un nombre en los correos o documentos no implica culpabilidad automática, pero sí es un indicador de las redes de poder global en las que participan. Entre los nombres destacados mencionó a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, así como al empresario Ricardo Salinas Pliego. Sobre este último, Delgado precisó que no se trata solo de invitaciones a cenas en Vancouver, sino de relaciones financieras.

"No solamente él [Salinas Pliego], sus empresas, particularmente TV Azteca en relaciones de dinero con empresas vinculadas a Jeffrey Einstein [Epstein]... Se menciona también a Carlos Slim. Revisé, no hay ninguna cuestión que la que lo incrimine ni en el caso del propio Ricardo Salinas Pliego, hay que decirlo, pero hay, inclusive un historiador, ideólogo de la derecha en México que es Enrique Krauze. Está otro personaje, Luis Rubio, que es uno de los personajes muy discreto, pero es el cerebro de la concepción neoliberal en nuestro país", detalló.

Por su parte, Héctor Alejandro Quintanar analizó la psicología de estas élites. A diferencia de Europa, dijo, donde la nobleza tenía un origen feudal, en Estados Unidos, y por extensión en las élites que se mimetizan con ellos, el poder emana estrictamente del dinero. Esta acumulación extrema genera la falsa creencia de que se puede disponer de la vida de los demás.

"Esto quiere decir que allá la disputa entre nobles y burgueses fue mucho más marcada. En el caso de los Estados Unidos al no haber eso, pues quien llegó a las élites primero fue fundamentalmente el poder del dinero. Entonces, eso hacía que esta gente tuviera la idea de que pueden disponer de la vida de otros. No solo del trabajo... sino que pueden disponer de la vida, de los cuerpos, como si estuviéramos todavía en el medievo y el derecho de pernada del señor feudal", explicó Quintanar.

Para el académico, esta "naturalización de la disposición del otro" encuentra su expresión más monstruosa en el abuso sexual de menores, donde el cuerpo humano se convierte en un objeto de consumo para quienes se sienten por encima de la ley.

"Eso es algo que todavía impera en ciertas élites, la idea de naturalizar la disposición del otro más allá de su trabajo, que puede darse en diversos casos de abuso donde el más extremo, a mí me parece, por su gravedad y por su monstruosidad es esto, disponer de cuerpos para disfrute sexual de menores de edad".

Finalmente, Meme Yamel profundizó en los métodos operativos de estas redes, destacando que lo revelado hasta ahora es solo la superficie de una cloaca mucho más profunda. El engaño, bajo la promesa de carreras en el modelaje, era la herramienta principal para captar víctimas.

"Es nada más es la cloaca, pero el fondo es muy profundo y hay una práctica habitual dentro de estas dentro de lo perverso que ya es, que es el engaño, muchas de estas chicas terminaban ahí engañadas para ir a concursos de modelaje o con el el propósito de te voy a hacer modelo y muchos eran televisados".

Yamel conectó este modus operandi con otro caso que tocó de cerca a la política mexicana: la secta NXIVM.

"El caso de Nexium [NXIVM], lo recordamos, es esta secta que también está en Estados Unidos, pero la cual tiene una filial Emiliano Salinas, el hijo de Salinas de Gortari, en la que se han vinculado a muchos políticos mexicanos, como la propia Clara Luz en su momento, excandidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León. La manera en la que se han vinculado todos estos personajes con este tipo de prácticas de pederastia, esclavitud, de usar los cuerpos de otros como si fueran propiedad o como si pudieras hacer un intercambio mercantil, te hace preguntar en manos de quién estamos", cuestionó la periodista.