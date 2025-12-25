Departamento de Justicia de EU recibe un millón de nuevos archivos del caso Epstein

24/12/2025 - 6:34 pm

Departamento de Justicia revisa nuevos archivos del FBI sobre el caso Epstein

El Departamento se comprometió a revisar los archivos y seguir "cumpliendo plenamente con la Ley federal".

Los Ángeles, 24 de diciembre (LaOpinión).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles que ha recibido de parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y de una Fiscalía de Nueva York cerca de un millón de nuevos documentos presuntamente relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein que deberá revisar antes de hacerlos públicos.

“Tenemos abogados trabajando incansablemente para revisar y realizar las tachaduras legalmente requeridas para proteger a las víctimas y publicaremos los documentos lo antes posible. Debido al gran volumen de material, este proceso podría demorarse algunas semanas más", detalló en un mensaje en redes sociales.

Una Ley aprobada por el Congreso el pasado noviembre obligaba a la Administración de Donald Trump a publicar el viernes 19 de diciembre toda la documentación no clasificada sobre el caso de Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019.

El Departamento de Justicia, sin embargo, solo publicó ese día una parte de los archivos, incluidas varias fotos del expresidente demócrata Bill Clinton con Epstein, argumentando que la cantidad de información era demasiado elevada y que necesitaba tiempo para revisar todo el contenido, algo que generó críticas de la oposición demócrata y de las víctimas.

En una nueva partida publicada el lunes, aparece repetidamente el nombre de Trump, quien habría viajado varias veces en el avión privado del magnate financiero, pero no hay indicios de que participara en sus delitos sexuales.

Según reveló este miércoles el Departamento de Justicia, dirigido por la fiscal general, Pam Bondi, el FBI y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York han descubierto “más de un millón de documentos adicionales, posiblemente relacionados con el caso de Jeffrey Epstein”.

El departamento se comprometió a revisarlos y a seguir “cumpliendo plenamente con la Ley federal y la orden del presidente Trump de publicar los archivos”.

En un principio, Trump no respaldó la publicación de los documentos de Epstein, con quien mantuvo una amistad hasta 2004, mucho antes de que fuera acusado de prostitución de menores, pero el mandatario tuvo que rectificar y firmar la Ley tras comprobar el fuerte apoyo que esta tuvo en el Congreso.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

