Al menos 15 archivos liberados del caso Epstein desaparecen, incluida foto de Trump

Redacción/SinEmbargo

20/12/2025 - 9:18 pm

Gran controversia ha generado la desaparición de al menos 15 de los archivos que liberó ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso Epstein, entre los cuales se observaba una fotografía de Donald Trump junto a Jeffrey Epstein.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos liberó ayer miles de archivos relacionados con el caso Epstein; sin embargo, la divulgación inicial ha sido criticada por su incompletitud y, por si fuera poco, también se ha reportado la desaparición de entre 15 y 16 archivos del sitio web oficial del departamento, incluidas fotografías que involucran al Presidente Donald Trump.

La desaparición de tales archivos fue reportada en primera instancia por la agencia de noticias AP (Associated Press), que resaltó la falta de explicaciones por parte del Gobierno estadounidense ante tal hecho.

"Los archivos desaparecidos, que estaban disponibles el viernes y a los que no se podía acceder para el sábado, incluían imágenes de pinturas que representaban mujeres desnudas y una que mostraba una serie de fotografías en un aparador y cajones", informó la agencia.

Asimismo, detalló que en una de las fotografías que se hallaban en un cajón se veía a Trump junto a Epstein, Melania Trump y Ghislaine Maxwell, la colaboradora de Epstein.

"El Departamento de Justicia no explicó el motivo de la retirada de los archivos ni si su desaparición fue intencional", indicó AP, que trató de contactar a un portavoz del Departamento sin obtener respuesta.

Por su parte, el periódico The New York Times apuntó que las fotos desaparecidas eran parte de una colección que la Administración de Donald Trump se vio obligada a difundir "tras la aprobación el mes pasado de una ley que obliga al Departamento de Justicia a revelar todos los archivos en su poder relacionados con el Sr. Epstein, un delincuente sexual convicto que murió en prisión en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico de menores".

El diario neoyorquino resaltó que, a diferencia de otras ocasiones, el republicano no ha emitido ningún comentario al respecto, a pesar de que, entre los archivos desclasificados, se halla mucho material en el que aparece uno de sus adversarios políticos: Bill Clinton.

Finalmente, CBS News también dio cuenta de los archivos desaparecidos, al realizar una comparación entre los que descargó el viernes y el sábado.

"Se desconoce la causa de la falta de los archivos. CBS News se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia para obtener comentarios", mencionó el medio.

Tanto AP como The New York Times y CBS News retomaron una publicación en redes sociales hecha por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que difundió la foto faltante de Trump e increpó sobre el hecho a la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi.

"Esta foto, archivo 468, de los archivos de Epstein que incluye a Donald Trump aparentemente ahora ha sido eliminada del comunicado del Departamento de Justicia. ¿Pam Bondi, es esto cierto? ¿Qué más se está ocultando? Necesitamos transparencia para el público estadounidense", se lee en la publicación.

Víctimas y legisladores acusan censura en archivos Epstein

Desde ayer, víctimas y legisladores acusaron que Washington editó y censuró los miles de archivos que publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) sobre la investigación contra el depredador sexual Jeffrey Epstein, ya que buena parte de los documentos y las fotografías que se dieron a conocer tienen datos o rostros protegidos.

Pese a que el Departamento de Justicia difundió estos materiales en su página web, se desató una ola de reclamos ante la falta de información que podría ser clave para esclarecer lo ocurrido en la red de tráfico sexual liderada por Epstein, quien, según concluyó el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), se suicidó en agosto de 2019 mientras estaba recluido en una cárcel estadounidense.

Maria Farmer, una de las víctimas del delincuente sexual, aseguró que esperó este momento durante tres décadas, es decir, más de la mitad de su vida. "Cuando el FBI me ignoró y me colgó en 1996, mi mundo se puso patas arriba y me sentí congelada en el tiempo. Enfrenté amenazas de muerte, burlas y mofas por parte de algunas de las personas más poderosas del planeta", dijo.

A través de un comunicado compartido por sus abogados en Instagram, aseguró que espera retomar su trabajo donde lo dejó a los 26 años cuando sus informes del FBI finalmente estén disponibles. "También espero que este sea un paso importante para muchos de los sobrevivientes y para exigirle cuentas al gobierno por su grotesco fracaso policial, uno de los mayores en la historia de Estados Unidos", agregó.

