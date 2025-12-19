FOTOS ¬ Clinton en jacuzzi. Mick Jagger, Michael Jackson. Y Epstein: sueltan archivos

Redacción/SinEmbargo

19/12/2025 - 3:55 pm

FOTOS: Archivos de Epstein se abren y ¡vualá!, Clinton disfruta jacuzzi con una mujer

Nuevos archivos desclasificados del caso Epstein salieron a la luz, de entre los cuales destacan fotografías en las que aparecen figuras como Bill Clinton, Michael Jackson y Mick Jagger junto a Jeffrey Epstein.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo/La Opinión).- El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos publicó un primer paquete de archivos del caso Jeffrey Epstein, para cumplir con el mandato de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, que puso como fecha límite este 19 de diciembre.

Entre los archivos que se han dado a conocer se encuentran nuevas fotografías donde aparecen figuras como el expresidente Bill Clinton y los músicos Michael Jackson y Mick Jagger, líder de la banda Rolling Stones.

En las imágenes se observa a dichas personalidades convivir con el propio Jeffrey Epstein y su esposa Ghislaine Mawxell.

A través de un micrositio (justice.gov/epstein), el gobierno del Presidente Donald Trump integró varios paquetes de información, desde documentos judiciales hasta solicitudes bajo la Ley de Información (FOIA).

FOTOS: Archivos de Epstein se abren y ¡vualá!, Clinton disfruta jacuzzi con una mujer
Nuevos archivos desclasificados del caso Epstein revelan fotografías de figuras como Bill Clinton y Michael Jackson junto al líder de una red de tráfico sexual. Foto: Departamento de Justicia de EU
FOTOS: Archivos de Epstein se abren y ¡vualá!, Clinton disfruta jacuzzi con una mujer
Nuevos archivos desclasificados del caso Epstein revelan fotografías de figuras como Bill Clinton y Michael Jackson junto al líder de una red de tráfico sexual. Foto: Departamento de Justicia de EU

“Este sitio alberga materiales que cumplen con la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. Este sitio se actualizará si se identifican documentos adicionales para su publicación”, indicó el DOJ. “Parte del contenido de la biblioteca incluye descripciones de agresiones sexuales. Por lo tanto, tenga en cuenta que ciertas secciones de esta biblioteca podrían no ser apropiadas para todos los lectores”.

Sobre los documentos de cortes, el DOJ advierte que varios pudieran contener información protegida previamente, ya sea para evitar revelar información de testigos o nombres de las víctimas.

También se integraron documentos previamente divulgados por autoridades judiciales bajo la H.R. 4405.

“Se han tachado los nombres de las víctimas y otra información identificatoria”, se advierte. “En los archivos de audio, se ha tachado los nombres de las víctimas y otra información identificatoria mediante un tono de voz firme y estable”.

FOTOS ¬ Clinton en jacuzzi. Mick Jagger, Michael Jackson. Y Epstein: sueltan achivos
Nuevos archivos desclasificados del caso Epstein revelan fotografías de figuras como Bill Clinton y Michael Jackson junto al líder de una red de tráfico sexual. Foto: Departamento de Justicia de EU
FOTOS ¬ Clinton en jacuzzi. Mick Jagger, Michael Jackson. Y Epstein: sueltan achivos
Nuevos archivos desclasificados del caso Epstein revelan fotografías de figuras como Bill Clinton y Michael Jackson junto al líder de una red de tráfico sexual. Foto: Departamento de Justicia de EU

El moco verde no aparece por arte de magia, ni es un diagnóstico automático de una infección bacteriana. Su color tiene un origen químico muy concreto.

¿Tienes moco verde? Especialista aclara si es señal de alarma y por qué son de color

