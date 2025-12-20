Víctimas y legisladores acusan que Washington editó y censuró los archivos Epstein

Los documentos tachados y las fotografías censuradas que fueron reveladas por el Departamento de Justicia sobre el caso Epstein despertaron un fuerte malestar entre víctimas y legisladores estadounidenses, quienes exigieron transparencia y llegar a la verdad.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- Víctimas y legisladores acusaron que Washington editó y censuró los miles de archivos que publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) el viernes sobre la investigación contra el depredador sexual Jeffrey Epstein, ya que buena parte de los documentos y las fotografías que se dieron a conocer tienen datos o rostros protegidos.

Pese a que el Departamento de Justicia difundió estos materiales en su página web, se desató una ola de reclamos ante la falta de información que podría ser clave para esclarecer lo ocurrido en la red de tráfico sexual liderada por Epstein, quien, según concluyó el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), se suicidó en agosto de 2019 mientras estaba recluido en una cárcel estadounidense.

Maria Farmer, una de las víctimas del delincuente sexual, aseguró que esperó este momento durante tres décadas, es decir, más de la mitad de su vida. "Cuando el FBI me ignoró y me colgó en 1996, mi mundo se puso patas arriba y me sentí congelada en el tiempo. Enfrenté amenazas de muerte, burlas y mofas por parte de algunas de las personas más poderosas del planeta", dijo.

A través de un comunicado compartido por sus abogados en Instagram, aseguró que espera retomar su trabajo donde lo dejó a los 26 años cuando sus informes del FBI finalmente estén disponibles. "También espero que este sea un paso importante para muchos de los sobrevivientes y para exigirle cuentas al gobierno por su grotesco fracaso policial, uno de los mayores en la historia de Estados Unidos", agregó.

En tanto, Ro Khanna, miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Demócrata, denunció que los documentos del Departamento de Justicia no cumplieron con la Ley que redactó junto con su compañero Thomas Massie, del Partido Republicano, a fin de hacer públicos los archivos de Jeffrey Epstein.

"Debo decir que la primera lectura del comunicado ha sido decepcionante. Pero, bueno, me reservo mi opinión hasta que lo revisemos en su totalidad", expresó, de acuerdo con NBC News.

The DOJ’s document dump of hundreds of thousands of pages failed to comply with the law authored by @RepThomasMassie and me. One document, 119 pages of Grand Jury testimony, was completely redacted. I explain what is missing and what the survivors and their lawyers are still… pic.twitter.com/Wg1xFIM2vE — Ro Khanna (@RoKhanna) December 19, 2025

Khanna pidió que Todd Blanche, Fiscal General Adjunto, o Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos, "compartan el cronograma para la publicación completa, expliquen las redacciones y le hagan saber al país qué puede esperar". "No han sido transparentes, y esa es la principal preocupación de la gente: que están ocultando cosas", añadió.

Massie también se pronunció al respecto: "Lamentablemente, el documento publicado hoy por @AGPamBondi y @DAGToddBlanche no cumple ni con el espíritu ni con la letra de la Ley que @realDonaldTrump firmó hace apenas 30 días. @RepRoKhanna tiene razón", escribió en su cuenta de X.

Unfortunately, today’s document release by @AGPamBondi and @DAGToddBlanche grossly fails to comply with both the spirit and the letter of the law that @realDonaldTrump signed just 30 days ago. @RepRoKhanna is correct. https://t.co/gZQyQBUT4R — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 19, 2025

El Senador Richard Joseph Durbin, mejor conocido como Dick Durbin, y otros demócratas del Comité Judicial del Senado coincidieron en que se incumplió con lo estipulado en la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.

"El fracaso del Departamento de Justicia de cumplir plenamente con la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein no sólo viola la Ley, sino que continúa el patrón de esta administración de proteger al Presidente [Donald] Trump y otros perpetradores, y perpetuar el encubrimiento continuo de Bondi-Patel a expensas de los sobrevivientes de Epstein", declaró Josh Sorbe, portavoz de Durbin y sus compañeros, según cita NBC News.

The law Congress passed calls for the complete release of the Epstein files so that there can be full transparency. This set of heavily redacted documents released by the Department of Justice today is just a fraction of the whole body of evidence.⁰⁰Simply releasing a mountain… — Chuck Schumer (@SenSchumer) December 20, 2025

Chuck Schumer, Senador demócrata estadounidense, se sumó a las críticas por la edición de los expedientes. "La Ley aprobada por el Congreso exige la divulgación completa de los archivos de Epstein para garantizar una transparencia total. Este conjunto de documentos, con abundantes censuras, publicado hoy por el Departamento de Justicia es sólo una fracción del conjunto de pruebas", externó ayer en X.

Para él, "la simple publicación de una montaña de páginas tachadas viola el espíritu de transparencia y la letra de la Ley". "Por ejemplo, las 119 páginas del documento a continuación fueron completamente tachadas. Necesitamos respuestas sobre por qué", comentó más adelante.