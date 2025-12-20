Portavoz deslinda a Clinton de Epstein; culpa a Trump de usarlo para desviar atención

El expresidente de EU, Bill Clinton, aparece en varias de las fotografías desclasificadas del caso Epstein. En una de ellas se le ve nadando en una alberca junto a otras mujeres.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- Un portavoz de Bill Clinton aseguró que el expresidente de Estados Unidos (EU) no está vinculado en ningún modo a la red de tráfico sexual de menores de Jeffrey Epstein y acusó al actual mandatario, Donald Trump, de haber difundido las fotografías desclasificadas en el caso contra el financiero, donde sale, como una estrategia para desviar la atención.

Clinton aparece en varias de las fotos usadas como evidencia en el caso contra el magnate, las cuales fueron reveladas por el Departamento de Justicia estadounidense. En una de las imágenes se le ve nadando en una piscina junto a otras mujeres y en otra descansando en un jacuzzi. En unas adicionales aparece a lado de personalidades como Michael Jackson y Mick Jagger.

Luego de que se dieran a conocer estas fotografías, el portavoz de Clinton, Ángel Ureña, divulgó un posicionamiento a nombre del expresidente, en el que criticó a la Casa Blanca por la forma en la que difundió los archivos.

"La Casa Blanca no ha estado ocultando estos archivos durante meses sólo para publicarlos un viernes por la noche para proteger a Bill Clinton: se trata de protegerse de lo que venga después, o de lo que intentarán ocultar para siempre", señaló.

En el pronunciamiento también se afirmó que el Gobierno de Trump puede "publicar todas las fotos granuladas de más de 20 años que quiera", pero no podrá probar que el expresidente estuvo relacionado con la red de abusos que operó Epstein.

Además, se sostuvo que Clinton no tenía conocimiento de las actividades ilícitas de Epstein y que decidió romper toda relación después de que salieron a la luz las denuncias en su contra por violar a menores, a diferencia de otras figuras que decidieron continuar sus lazos con él.

"Hay dos tipos de personas en este caso: el primer grupo no sabía nada y cortó con Epstein antes de que sus crímenes salieran a la luz, y el segundo grupo continuó su relación con él después. Estamos en el primero", se lee en el escrito.

Por último, el posicionamiento de Bill Clinton recalcó que todo el mundo, especialmente los seguidores de Trump, esperan respuestas sobre el caso de la red de abusos operada por Epstein y no sólo chivos expiatorios.