“Nuestro Presidente también comparte nuestro amor por las jóvenes y núbiles”: Epstein

Redacción/SinEmbargo

23/12/2025 - 11:00 am

Epstein se puso en contacto con Nassar poco antes aparecer muerto. En una carta, sugiere que Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), es pederasta.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó este martes miles de archivos más relacionados con Jeffrey Epstein. Sin embargo, aseguró que "algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el Presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020".

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).– Jeffrey Epstein se puso en contacto con Larry Nassar poco antes aparecer muerto como consecuencia de un supuesto suicidio. La carta, escrita a mano, acaba de aparecer entre los miles de documentos que se vio obligado a publicar el Departamento de Justicia. En ella sugiere que Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), es pederasta.

Podría tratarse de la primera declaración consciente de Epstein para señalar a Trump como un depredador sexual de menores de edad. “Nuestro Presidente también comparte nuestro amor por las jóvenes y núbiles”, dice el financiero caído en desgracia.

“Estimado LN:

“Como ya saben, he tomado el camino corto para volver a casa. ¡Mucha suerte! Compartimos una cosa: nuestro amor y cariño por las jóvenes con la esperanza de que alcancen su máximo potencial.

“Nuestro Presidente comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y núbiles. Cuando pasaba una joven belleza, le encantaba 'agarrar', mientras que nosotros terminábamos agarrando comida en los comedores del sistema.

“La vida es injusta.

“Tuyo, J. Epstein”.

Epstein se puso en contacto con Nassar poco antes aparecer muerto. En una carta, sugiere que Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), es pederasta.
En una carta, escrita a mano, Jeffrey Epstein sugiere que Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), es pederasta. Foto: Departamento de Justicia

Lawrence Gerard Nassar, hoy preso, es fisioterapeuta y antiguo médico del equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos. Acumuló decenas de casos de agresión sexual en la Federación de Gimnasia de los Estados Unidos. Por lo menos 260 niñas y mujeres jóvenes, incluyendo a varias gimnastas olímpicas conocidas, acumularon acusaciones contra él desde 1992. Nassar sólo reconoce al menos 10 de las acusaciones.

En julio de 2017 fue sentenciado a 60 años en una prisión federal. Se declaró adicto a la pornografía infantil. Posteriormente, en enero de 2018, recibió otra sentencia de 60 a 175 años en una prisión estatal de Michigan por siete cargos de agresión sexual de menores. Y en febrero de 2018 fue sentenciado a otros 40 a 125 años de prisión después de declararse culpable de tres cargos adicionales de agresión sexual.

Y es amigo de Epstein.

Varias gimnastas olímpicas demandaron al FBI desde 2022 porque sabía que Nassar abusaba de gimnastas. No actuó. El pederasta siguió agrediendo a mujeres y niñas.

Epstein fue encontrado muerto en su celda el 10 de agosto de 2019. Se dictaminó que la muerte fue un suicidio. Donald Trump era Presidente cuando se escribió la carta. En una publicación anterior en X, el Departamento de Justicia afirmó que algunos de los documentos publicados “contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el Presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Para que quede claro: las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran un mínimo de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el Presidente Trump”.

La carta también se menciona en otro archivo, una solicitud de examen de laboratorio del FBI, donde se indica que el 25 de septiembre de 2019, un agente del FBI recibió una llamada telefónica del teniente de la Sección de Investigación Especial de la Oficina de Prisiones con respecto a una carta que fue recibida por el Centro Correccional Metropolitano.

Dice que la carta era una “devolución al remitente” y “lo siguiente estaba escrito en la esquina superior izquierda de la carta: J. Epstein Manhattan Correctional NYC NY 10007. La carta tenía matasellos NOVA 220 del 13 de agosto de 2019 y estaba dirigida a Larry Nassar”.

El expediente indica que fue enviado a otra instalación de la Oficina Federal de Prisiones y que el motivo de la “devolución al remitente” fue que el destinatario “ya no se encontraba en esa dirección”, especifica el diario inglés The Guardian. El documento del FBI, fechado el 31 de julio de 2020, establece que el FBI de Nueva York solicita al laboratorio que “realice un análisis de escritura a mano comparando la carta” con la “escritura de Jeffrey Epstein para concluir si el individuo que escribió la carta era Epstein u otra persona desconocida”.

Anteriormente, en otro lote de Epstein que contiene muchas referencias a Donald Trump, se incluyó la afirmación de un alto Fiscal estadounidense de que el Presidente estadounidense estuvo en un vuelo en la década de 1990 con el delincuente sexual ahora fallecido y una mujer de 20 años. Ahora se sabe que fueron muchos vuelos.

En todo el archivo hay numerosas referencias a Trump, incluido un correo electrónico que sugiere que viajó a bordo del jet privado de Epstein con mujeres que habrían sido posibles testigos del caso contra la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell. El correo electrónico, enviado por el Fiscal estadounidense del Distrito Sur de Nueva York el 7 de enero de 2020, tiene como asunto “Registros de vuelo de Epstein”.

Dice así:

“Para su conocimiento de la situación, quería informarle que los registros de vuelo que recibimos ayer reflejan que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de lo que se había informado anteriormente (o de lo que sabíamos), incluso durante el periodo en el que esperaríamos acusar en un caso Maxwell.

“En particular, figura como pasajero en al menos ocho vuelos entre 1993 y 1996, incluyendo al menos cuatro vuelos en los que Maxwell también estuvo presente. Se le atribuye haber viajado, entre otros y en diversas ocasiones, con Marla Maples, su hija Tiffany y su hijo Eric.

“En un vuelo de 1993, él y Epstein son los únicos dos pasajeros registrados; en otro, los únicos tres pasajeros son Epstein, Trump y xxx, que entonces tenía 20 años.

“En otros dos vuelos, dos de los pasajeros, respectivamente, eran mujeres que serían posibles testigos en un caso de [Ghislaine] Maxwell”.

