El Presidente de EU asegura que información de nuevos archivos Epstein lo “absuelve”

Además, el republicano acusó al periodista Michael Wolff de haber conspirado para perjudicarlo políticamente.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, aseguró este domingo que la información contenida en una nueva remesa de documentos desclasificados sobre el caso de Jeffrey Epstein lo “absuelve” de cualquier vinculación con el empresario, condenado por prostitución de una menor y considerado el líder de una red de abusos sexuales a menores.

Sus declaraciones se producen tras la publicación de millones de páginas por parte del Departamento de Justicia, en el marco de una reciente Ley de Transparencia.

Trump sostuvo que la información contenida en los archivos recientemente difundidos no sólo lo exonera de cualquier implicación, sino que contradice lo que, según él, esperaban sus adversarios políticos.

“A mí me ha dicho gente muy importante que no sólo me absuelven, sino que además es justo lo contrario de lo que se esperaba la izquierda radical”, declaró.

El republicano reconoció haber mantenido relaciones sociales y profesionales con Jeffrey Epstein durante más de dos décadas, un vínculo que se ha cuestionado desde que el empresario fue condenado por prostitución de una menor y posteriormente señalado como el eje de una trama de abusos sexuales contra menores.

También acusó al periodista Michael Wolff, autor de varios libros críticos sobre su Presidencia, de haber conspirado con Epstein con fines políticos: "Querían hacerme daño, políticamente hablando".

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el viernes alrededor de tres millones de páginas adicionales de documentos relacionados con el caso Epstein, en cumplimiento de una Ley de Transparencia aprobada en noviembre.

De acuerdo con las autoridades, el paquete incluye más de dos mil videos y aproximadamente 180 mil imágenes, difundidos un mes después de la fecha límite establecida para su publicación.

Archivos mencionan a Trump en múltiples ocasiones

Dentro de los documentos desclasificados, el nombre del Presidente Donald Trump aparece mencionado en al menos 87 ocasiones en uno de los archivos vinculados al caso Jeffrey Epstein, de acuerdo con los registros difundidos por el Departamento de Justicia.

Entre las referencias figura la descripción de fiestas en las que habrían participado distintas figuras públicas, así como la presunta presencia de una persona relacionada con el Cártel de Sinaloa.

Uno de los documentos, identificado como EFTA01660654, recoge alegatos contenidos en una demanda que afirma la existencia de videos de fiestas sexuales de alto perfil y otros hechos graves. Sin embargo, una nota interna del archivo aclara que se trata de alegatos secundarios, sin testigos directos ni fechas precisas, y que varios de los eventos descritos habrían ocurrido en la década de 1990.

Los archivos también mencionan a Ghislaine Maxwell como presunta intermediaria en reuniones de carácter sexual organizadas por Epstein, con supuestos participantes entre los que se citan a Epstein, Trump y el presentador británico Robin Leach. Parte de esta información proviene de declaraciones indirectas atribuidas a una exasistente del empresario en Florida.

En el mismo conjunto de documentos aparece el expresidente Bill Clinton, cuyo nombre sale en 11 ocasiones en testimonios relacionados con fiestas y eventos de Epstein. Uno de esos relatos sostiene que en una de las reuniones celebradas en la mansión del empresario coincidieron Clinton y Trump.

Otros fragmentos incluyen acusaciones graves de abuso sexual contra menores y referencias a presuntas grabaciones en las que aparecerían hombres prominentes, entre ellos Epstein, Clinton y Trump, así como Ghislaine Maxwell, sin que el Departamento de Justicia valide la veracidad de dichas afirmaciones.

-Con información de La Opinión