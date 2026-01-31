Trump va contra cárteles, pero convivió con el de Sinaloa, develan archivos Epstein

La Opinión

31/01/2026 - 5:52 pm

El Presidente Trump fue nombrado en 87 ocasiones en uno de los archivos del caso Epstein, incluida una fiesta donde estuvo alguien del Cártel de Sinaloa.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump es vinculado con pedofilia y subasta de mujeres en nuevos archivos de Epstein

Bill Gates tuvo una infección sexual tras estar con "chicas rusas", documentó Epstein

Hacen públicas 3 millones de páginas, 2 mil videos y 180 mil imágenes sobre Epstein

Una persona afirma tener videos de una fiesta en la que estuvo el mandatario estadounidense y alguien del grupo criminal mexicano, en la cual una mujer fue estrangulada.

Por Jesús García

Los Ángeles, 31 de enero (LaOpinión).- El Presidente Donald Trump fue nombrado en 87 ocasiones en uno de los archivos del caso Jeffrey Epstein, incluida una fiesta donde también estuvo presente alguien del Cártel de Sinaloa.

En esa fiesta, incluso se menciona al presentador de televisión británico Robin Leach, a quien se señala de haber estrangulado a una mujer.

“Una demanda afirma tener videos de fiestas sexuales de alto perfil, tratos con cárteles y haber presenciado cómo Robin Leach estrangulaba a una joven hasta la muerte en una fiesta”, dice la descripción del documento EFTA01660654.

Una nota del correo que revela la información indica que se trata de alegatos secundarios, no testigos directos, y tampoco establece fechas. Varias de las fiestas de Epstein ocurrieron en la década de 1990.

La información forma parte de los más de tres millones de documentos dados a conocer este viernes por el Departamento de Justicia, según el fiscal general asistente, Todd Blanche.

Leach fue el presentador de televisión británico-estadounidense famoso como narrador de “Estilos de vida de los ricos y famosos” de 1984 a 1995.

Los documentos afirman que Ghislaine Maxwell presuntamente actuó como madrota e intermediaria para fiestas sexuales u orgías, con presuntos participantes como Epstein, Leach y el presidente Trump.

El archivo que contiene varios documentos tiene varias partes selladas, incluido el de una persona que confesó que tenía una amiga, “Leslie McMichael, quien fue asistente personal de Epstein en Florida desde 1986 hasta 1991 o 1992”, y quien le compartió los nombres de algunos de los invitados a las fiestas de Epstein, entre ellos Bill Clinton y Trump.

El Presidente Trump fue nombrado en 87 ocasiones en uno de los archivos del caso Epstein, incluida una fiesta donde estuvo alguien del Cártel de Sinaloa.
En una fiesta en la mansión de Epstein hubo una orgía, en la que estuvieron juntos Clinton y Trump. Foto: La Casa Blanca

El nombre de Clinton aparece en 11 ocasiones en el documento que contiene partes de testimonios de testigos sobre fiestas y eventos de Epstein.

Otro de los testimonios alega que en una fiesta en la mansión de Epstein hubo una orgía, en la que estuvieron juntos Clinton y Trump.

Un personaje mencionado como Oren “violó a su mejor amiga y un tercer hermano, Tal, violó a una niña de 14 años llamada Katie LNU”, dice el testimonio. En las fiestas también había modelos adultas de Victoria’s Secret.

Una fiesta en Nueva Jersey

En otra mención al Presidente Trump incluye una acusación de abuso sexual contra una adolescente de 13-14 años, a quien se le habría obligado practicarle sexo oral al ahora mandatario, quien entonces tenía 35 años.

“La amiga le dijo a Alexis que ella tenía aproximadamente 13-14 años cuando esto ocurrió y la amiga afirma que mordió al Presidente Trump… La amiga aparentemente fue golpeada en el rostro después de reírse por haber mordido al Presidente Trump”, doce uno de los resúmenes de las acusaciones, marcado con EFTA01660679.

En otra declaración habla de otra víctima que afirmó haber tenido conocimiento de múltiples delitos en aviones y distintos estados.

“[La víctima] dijo que hay grabaciones de hombres prominentes, como Epstein, Bill Clinton y Donald Trump, y que Ghislaine Maxwell también está en esos videos”, dice otro documento.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

La politización del sacrificio humano

"Los sacrificios humanos no tendrían que ser juzgados fuera del contexto histórico y cultural al que pertenecieron....
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Un país para viejos

"Para 2030, se estima que los adultos mayores superarán los 20 millones de personas en México [cerca...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

En Sinaloa, otra vez

"El miedo viene creciendo desde aquel memorable 25 de julio de 2024 cuándo fue secuestrado Ismael "El...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

La semana negra de Claudia Sheinbaum

“Es evidente que el formato heredado de la llamada mañanera le está pasando factura…”
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

+ Sección

Galileo

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Una investigación identificó un mecanismo que controla la capacidad del ADN para replicarse, cuyo descubrimiento es crucial para la investigación del cáncer.

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos
2

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos

CURP biométrica.
3

CURP Biométrica en Villahermosa: Dónde y cómo tramitarla sin cita en 2026

ELA
4

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Texas aclaró que aún no hay casos registrados del gusano barrenador en la región.
5

Texas declara estado de desastre ante la propagación del gusano barrenador en México

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
6

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

Qué bueno que Grupo Pliego decidió pagar lo que le debe al SAT, celebra la Presidenta
7

Qué bueno que Grupo Salinas decidió pagar lo que debe al SAT, celebra la Presidenta

Molotov obliga a bajar parodia de una de sus canciones… y la hace viral en las redes
8

Molotov obliga a bajar parodia de una de sus canciones… y la hace viral en las redes

Turbulencia: Oro y plata se desploman violentamente y el peso mexicano cae, también
9

Turbulencia: Oro y plata se desploman violentamente y el peso mexicano cae, también

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, debe millones de pesos en impuestos.
10

Salinas Pliego debe todavía más de 44 mil millones al SAT y 10 mil millones en EU

Eclipse Solar
11

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

Mujer denunció que Trump la abusó a los 13 años; FBI no le creyó: The Daily Beast
12

Trump es vinculado con pedofilia y subasta de mujeres en nuevos archivos de Epstein

Juan Ramón de la Fuente.
13

Los envíos humanitarios a Cuba siguen, no hay subordinación, afirma De la Fuente

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas
14

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Juez de Texas ordena la liberación del niño Liam y su padre
15

Un Juez de Texas ordena la liberación del niño Liam y su padre, detenidos por el ICE

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Presidente Trump fue nombrado en 87 ocasiones en uno de los archivos del caso Epstein, incluida una fiesta donde estuvo alguien del Cártel de Sinaloa.
1

Trump va contra cárteles, pero convivió con el de Sinaloa, develan archivos Epstein

Rosa Icela Rodríguez afirmó que la Reforma Electoral no será una imposición, en un mensaje dirigido a diputadas y diputados de Morena.
2

"Reforma electoral no será imposición", afirma Rosa Icela ante diputados de Morena

Juez de Texas ordena la liberación del niño Liam y su padre
3

Un Juez de Texas ordena la liberación del niño Liam y su padre, detenidos por el ICE

CdMx te dice a dónde puedes llevar tu árbol de Navidad.
4

¿Aún tienes árbol de Navidad en casa? CdMx te dice dónde llevarlo para hacer composta

Juan Ramón de la Fuente.
5

Los envíos humanitarios a Cuba siguen, no hay subordinación, afirma De la Fuente

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas
6

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Estados Unidos convertirá almacenes en megacentros de detención del ICE
7

Trump invierte millones de dólares para nuevos centros de detención del ICE en EU

Vacuna sarampión
8

Bebé de un año y un mes fallece por sarampión en Tlaxcala; no tenía vacunas completas

Con el objetivo de aprender cómo proteger y patrullar sus comunidades para resistir al ICE, más de mil personas se reunieron afuera de una iglesia en Pasadena.
9

Unión, organización y video: comunidades en EU toman talleres para resistir al ICE

Mujer denunció que Trump la abusó a los 13 años; FBI no le creyó: The Daily Beast
10

Trump es vinculado con pedofilia y subasta de mujeres en nuevos archivos de Epstein

Guardia Nacional.
11

Agentes de la GN secuestrados en Hidalgo son hallados en Querétaro; uno fue asesinado

Tim Walz, Gobernador de Minnesota, renuncia a postularse por otro cargo de elección.
12

Tim Walz, Gobernador de Minnesota, renuncia a postularse a otro cargo de elección