Bill Gates tuvo una infección sexual tras estar con "chicas rusas", documentó Epstein

Redacción/SinEmbargo

30/01/2026 - 7:53 pm

Bill Gates contrajo una ETS de "chicas rusas" y pidió ayuda a Epstein, dicen archivos

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Departamento de Justicia de EU recibe un millón de nuevos archivos del caso Epstein

“Nuestro Presidente también comparte nuestro amor por las jóvenes y núbiles”: Epstein

NUEVAS FOTOS desclasificadas hoy amarran el vínculo de Trump con el pederasta Epstein

El cofundador de Microsoft habría pedido a Epstein antibióticos para tratar una ETS que contrajo, misma que también habría contagiado a su esposa.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- En una nueva oleada de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el caso Epstein, han surgido alegaciones contra el cofundador de Microsoft, Bill Gates.

Según borradores de correos electrónicos encontrados en la computadora de Epstein, Gates habría contraído una enfermedad de transmisión sexual (ETS) tras encuentros con "chicas rusas" y solicitado antibióticos para tratar dicha infección, con el propósito de administrarlos de manera discreta a su entonces esposa, Melinda Gates.

Los archivos liberados incluyen un correo electrónico fechado en julio de 2013 en el que Epstein reclama a Gates por temas laborales y dañar una amistad de "seis años". Dentro del reclamo, el acusado de liderar una red de tráfico sexual menciona que el magnate le imploró no hablar sobre la ETS.

"Con lágrimas en los ojos, me imploraste que borrara los correos electrónicos acerca de tu ETS, tu solicitud de que te proporcionara antibióticos que pudieras dar en secreto a Melinda y la descripción de tu pene", se lee en el correo divulgado entre los archivos Epstein que fueron liberados.

En otro borrador de email dirigido a Gates, Epstein menciona: "Desde ayudar a Bill a obtener drogas para lidiar con las consecuencias de sexo con chicas rusas, hasta facilitar sus aventuras ilícitas con mujeres casadas, y proveer Adderall para torneos de bridge".

Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019 mientras enfrentaba cargos por explotación sexual, mantenía una relación conocida con Gates, quien ha lamentado públicamente sus reuniones con el pedófilo convicto, argumentando que eran para fines filantrópicos relacionados con la Fundación Gates.

Hacen públicos nuevos archivos Epstein

El correo donde se menciona a Billa Gates forma parte de los más de tres millones de páginas, videos, imágenes y otros archivos adicionales relacionados con la investigación sobre Jeffrey Epstein que liberó hoy el Departamento de Justicia de EU. Los medios estadounidenses dicen que se trata del mayor grupo de archivos liberados hasta ahora.

El Fiscal general adjunto Todd Blanche declaró en una conferencia de prensa que esta última ronda de publicaciones se produce tras una exhaustiva revisión realizada por empleados del Departamento de Justicia para censurar información confidencial sobre las víctimas de Epstein.

En una conferencia de prensa, Blanche indicó que los documentos serían la última publicación importante de archivos gubernamentales sobre Epstein, pero reconoció que era improbable que incluso esa cantidad de documentos satisficiera la demanda pública de información sobre Epstein.

La continua publicación de los archivos de Epstein también ha mantenido bajo la lupa la relación pasada de Trump con Epstein. Trump ha declarado que cortó vínculos antes de que Epstein fuera arrestado por primera vez en 2006. Trump se ha quejado de la gestión de los archivos por parte de la Fiscal General Pam Bondi, dice esta tarde The Wall Street Journal.

El Departamento de Justicia inició la tan esperada filtración de documentos el mes pasado, publicando miles de páginas en un esfuerzo por cumplir con la fecha límite del 19 de diciembre establecida en la Ley de Transparencia de Archivos Epstein bipartidista aprobada por el Congreso en noviembre y firmada por el Presidente Trump.

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La semana negra de Claudia Sheinbaum

“Es evidente que el formato heredado de la llamada mañanera le está pasando factura…”
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Halago en boca de Trump, ¿es vituperio?

"La pregunta es si tanto halago del Presidente Trump a Claudia Sheinbaum, el mismo que amenaza al...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El delito de “ciberasedio” en Puebla vulnera la libertad de expresión

"El estilo de Alejandro Armenta —con descalificaciones, confrontación, persecución legal y un discurso que ve enemigos en...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El CIDE: una rectificación insuficiente

"La crisis del CIDE no puede leerse de manera aislada. Resonancias similares aparecen en otras universidades públicas...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

+ Sección

Galileo

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Una investigación identificó un mecanismo que controla la capacidad del ADN para replicarse, cuyo descubrimiento es crucial para la investigación del cáncer.

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Juan Manuel Felices, doctor en Medicina, advirtió que las redes sociales provocan una "borrachera de dopamina digital" que aumenta el riesgo de depresión.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

Molotov obliga a bajar parodia de una de sus canciones… y la hace viral en las redes
2

Molotov obliga a bajar parodia de una de sus canciones… y la hace viral en las redes

Qué bueno que Grupo Pliego decidió pagar lo que le debe al SAT, celebra la Presidenta
3

Qué bueno que Grupo Salinas decidió pagar lo que debe al SAT, celebra la Presidenta

Texas aclaró que aún no hay casos registrados del gusano barrenador en la región.
4

Texas declara estado de desastre ante la propagación del gusano barrenador en México

Turbulencia: Oro y plata se desploman violentamente y el peso mexicano cae, también
5

Turbulencia: Oro y plata se desploman violentamente y el peso mexicano cae, también

Hoy No Circula
6

¿Doble Hoy No Circula este viernes 30 de enero? Así aplicará la restricción vehicular

CURP biométrica.
7

CURP Biométrica en Villahermosa: Dónde y cómo tramitarla sin cita en 2026

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, debe millones de pesos en impuestos.
8

Salinas Pliego debe todavía más de 44 mil millones al SAT y 10 mil millones en EU

Pedro Torres
9

Pedro Torres, productor mexicano y exesposo de Lucía Méndez, fallece a los 72 años

Eclipse Solar
10

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

Precio del centenario de oro y onza de plata
11

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

12

VIDEOS ¬ Ciudadanos despiertan a cacerolazos a agentes del ICE, en hoteles de todo EU

La Fiscal General de EU, Pam Bondi, informó que el periodista Don Lemon fue arrestado tras un "ataque coordinado" contra una iglesia de Minnesota.
13

El arresto del periodista Don Lemon alerta a medios de EU sobre los límites de Trump

14

Trump maltrata a sus primos, Canadá y Gran Bretaña, mientras abraza al vecino: México

Carlos Torres, exesposo de la Gobernadora de Baja California (BC), Marina del Pilar Ávila, difundió un video donde negó las acusaciones anónimas en su contra.
15

"No soy criminal": Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, niega acusaciones

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Bill Gates contrajo una ETS de "chicas rusas" y pidió ayuda a Epstein, dicen archivos
1

Bill Gates tuvo una infección sexual tras estar con "chicas rusas", documentó Epstein

Juez vincula a proceso a "El Bótox" por el homicidio de Bernardo Bravo
2

Juez vincula a proceso a "El Bótox" por homicidio del líder limonero Bernardo Bravo

Autoridades detuvieron a 11 personas, entre ellas dos policías municipales, que presuntamente son integrantes de bandas violentas que operan en el Edomex.
3

Autoridades detienen a 11 en el Edomex relacionados con 16 homicidios; 2 son policías

Turbulencia: Oro y plata se desploman violentamente y el peso mexicano cae, también
4

Turbulencia: Oro y plata se desploman violentamente y el peso mexicano cae, también

Ebrard mostró su optimismo respecto al TMEC con un video en el que enumeró las razones por las que considera que el acuerdo comercial se mantendrá.
5

VIDEO ¬ Ebrard enumera algunas de las razones por las que está optimista con el T-MEC

6

VIDEOS ¬ Ciudadanos despiertan a cacerolazos a agentes del ICE, en hoteles de todo EU

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, dio a conocer que células criminales de "Los Chapitos" están detrás del atentado en Culiacán, Sinaloa, contra los diputados de MC.
7

Una célula de "Los Chapitos" está detrás del atentado contra diputados de MC: Harfuch

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, debe millones de pesos en impuestos.
8

Salinas Pliego debe todavía más de 44 mil millones al SAT y 10 mil millones en EU

Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús anunciaron la modificación en los horarios de servicio para el lunes 2 de febrero.
9

El Metro y el Metrobús ajustan horarios este 2 de febrero. Consulta aquí los detalles

Molotov obliga a bajar parodia de una de sus canciones… y la hace viral en las redes
10

Molotov obliga a bajar parodia de una de sus canciones… y la hace viral en las redes

11

Trump maltrata a sus primos, Canadá y Gran Bretaña, mientras abraza al vecino: México

Departamento de Justicia de EU recibe un millón de nuevos archivos del caso Epstein
12

Hacen públicas 3 millones de páginas, 2 mil videos y 180 mil imágenes sobre Epstein