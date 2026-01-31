Bill Gates tuvo una infección sexual tras estar con "chicas rusas", documentó Epstein

El cofundador de Microsoft habría pedido a Epstein antibióticos para tratar una ETS que contrajo, misma que también habría contagiado a su esposa.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- En una nueva oleada de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el caso Epstein, han surgido alegaciones contra el cofundador de Microsoft, Bill Gates.

Según borradores de correos electrónicos encontrados en la computadora de Epstein, Gates habría contraído una enfermedad de transmisión sexual (ETS) tras encuentros con "chicas rusas" y solicitado antibióticos para tratar dicha infección, con el propósito de administrarlos de manera discreta a su entonces esposa, Melinda Gates.

Los archivos liberados incluyen un correo electrónico fechado en julio de 2013 en el que Epstein reclama a Gates por temas laborales y dañar una amistad de "seis años". Dentro del reclamo, el acusado de liderar una red de tráfico sexual menciona que el magnate le imploró no hablar sobre la ETS.

"Con lágrimas en los ojos, me imploraste que borrara los correos electrónicos acerca de tu ETS, tu solicitud de que te proporcionara antibióticos que pudieras dar en secreto a Melinda y la descripción de tu pene", se lee en el correo divulgado entre los archivos Epstein que fueron liberados.

Jeffrey Epstein wrote in 2013 that Bill Gates contracted an STD after having sex with “Russian girls,” and asked for antibiotics to slip to his then-wife Melinda. pic.twitter.com/mCBDzPOcEI — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 30, 2026

En otro borrador de email dirigido a Gates, Epstein menciona: "Desde ayudar a Bill a obtener drogas para lidiar con las consecuencias de sexo con chicas rusas, hasta facilitar sus aventuras ilícitas con mujeres casadas, y proveer Adderall para torneos de bridge".

Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019 mientras enfrentaba cargos por explotación sexual, mantenía una relación conocida con Gates, quien ha lamentado públicamente sus reuniones con el pedófilo convicto, argumentando que eran para fines filantrópicos relacionados con la Fundación Gates.

Hacen públicos nuevos archivos Epstein

El correo donde se menciona a Billa Gates forma parte de los más de tres millones de páginas, videos, imágenes y otros archivos adicionales relacionados con la investigación sobre Jeffrey Epstein que liberó hoy el Departamento de Justicia de EU. Los medios estadounidenses dicen que se trata del mayor grupo de archivos liberados hasta ahora.

El Fiscal general adjunto Todd Blanche declaró en una conferencia de prensa que esta última ronda de publicaciones se produce tras una exhaustiva revisión realizada por empleados del Departamento de Justicia para censurar información confidencial sobre las víctimas de Epstein.

🚨 Department of Justice Publishes 3.5 Million Responsive Pages in Compliance with the Epstein Files Transparency Act 🔗https://t.co/eGeSO5qkVY pic.twitter.com/SRhcdg70N0 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) January 30, 2026

En una conferencia de prensa, Blanche indicó que los documentos serían la última publicación importante de archivos gubernamentales sobre Epstein, pero reconoció que era improbable que incluso esa cantidad de documentos satisficiera la demanda pública de información sobre Epstein.

La continua publicación de los archivos de Epstein también ha mantenido bajo la lupa la relación pasada de Trump con Epstein. Trump ha declarado que cortó vínculos antes de que Epstein fuera arrestado por primera vez en 2006. Trump se ha quejado de la gestión de los archivos por parte de la Fiscal General Pam Bondi, dice esta tarde The Wall Street Journal.

El Departamento de Justicia inició la tan esperada filtración de documentos el mes pasado, publicando miles de páginas en un esfuerzo por cumplir con la fecha límite del 19 de diciembre establecida en la Ley de Transparencia de Archivos Epstein bipartidista aprobada por el Congreso en noviembre y firmada por el Presidente Trump.