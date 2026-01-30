Hacen públicas 3 millones de páginas, 2 mil videos y 180 mil imágenes sobre Epstein

El Fiscal adjunto Todd Blanche indicó que los documentos serían la última publicación importante de archivos gubernamentales sobre el depredador sexual.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).– El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado más de tres millones de páginas, videos, imágenes y otros archivos adicionales relacionados con su investigación sobre Jeffrey Epstein. Los medios estadounidenses dicen que se trata del mayor grupo de archivos liberados hasta ahora.

El Fiscal general adjunto Todd Blanche declaró en una conferencia de prensa que la última ronda de publicaciones, que comenzará el viernes, se produce tras una exhaustiva revisión realizada por empleados del Departamento de Justicia para censurar información confidencial sobre las víctimas de Epstein. Los registros incluyen tres millones de páginas, más de dos mil videos y 180 mil imágenes, añadió Blanche.

En una conferencia de prensa, Blanche indicó que los documentos serían la última publicación importante de archivos gubernamentales sobre Epstein, pero reconoció que era improbable que incluso esa cantidad de documentos satisficiera la demanda pública de información sobre Epstein.

#BREAKING | 🇺🇸 — The U.S. Department of Justice has released more than 3 million additional pages of documents from its investigative files on Jeffrey Epstein, along with over 2,000 videos and 180,000 images. pic.twitter.com/RbPnwgdHu9 — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) January 30, 2026

“Los reporteros del New York Times están revisando el material y proporcionando actualizaciones y análisis de los registros”, dijo el diario. Otros han dicho lo mismo. Se espera que en el transcurso de las horas vayan apareciendo en los medios los hallazgos.

La continua publicación de los archivos de Epstein también ha mantenido bajo la lupa la relación pasada de Trump con Epstein. Trump ha declarado que cortó vínculos antes de que Epstein fuera arrestado por primera vez en 2006. Trump se ha quejado de la gestión de los archivos por parte de la Fiscal General Pam Bondi, dice esta tarde The Wall Street Journal.

El Departamento de Justicia inició la tan esperada filtración de documentos el mes pasado, publicando miles de páginas en un esfuerzo por cumplir con la fecha límite del 19 de diciembre establecida en la Ley de Transparencia de Archivos Epstein bipartidista aprobada por el Congreso en noviembre y firmada por el Presidente Trump.