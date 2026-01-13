Los Clinton rechazan declarar en el caso Epstein y se dicen listos para dar la pelea

Redacción/SinEmbargo

13/01/2026 - 11:26 am

Bill y Hillary Clinton se negaron este martes a testificar en la investigación de la Cámara de Representantes sobre Jeffrey Epstein.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Portavoz deslinda a Clinton de Epstein; culpa a Trump de usarlo para desviar atención

Trump solicita investigar a Bill Clinton y demócratas de alto perfil por caso Epstein

Trump delata a Clinton: dice que el expresidente visitó 28 veces la isla de Epstein

El expresidente estadounidense es uno de los personajes que apareció en las fotografías que reveló el Departamento de Justicia hace unas semanas, las cuales están relacionadas con la investigación contra el depredador sexual.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).– Bill y Hillary Clinton se negaron este martes a testificar en la investigación de la Cámara de Representantes sobre Jeffrey Epstein. The New York Times informa hoy que la expareja presidencial ha iniciado una batalla que ya dura meses con el representante James R. Comer, republicano de Kentucky, desafiándolo a cumplir sus amenazas de declararlos en desacato al Congreso.

“Cada persona debe decidir cuándo ha visto o tenido suficiente y está lista para luchar por este país, sus principios y su gente, sin importar las consecuencias”, escribieron los Clinton en una extensa carta a Comer que The New York Times difunde. “Para nosotros, ahora es el momento”.

Los documentos difundidos hasta ahora por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sugieren una relación estrecha entre Clinton y Epstein.

“Los incansables esfuerzos de Comer por obligarlos a testificar reflejan su enfoque general en la investigación de Epstein de su panel. Como presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Comer ha buscado desviar la atención de los vínculos del Presidente Trump con el delincuente sexual convicto y la decisión de su administración de cerrar la investigación sobre el asunto sin revelar información clave. En cambio, ha buscado centrar la atención en demócratas prominentes que alguna vez estuvieron asociados con Epstein y su compañera de muchos años, Ghislaine Maxwell”, agrega el Times.

El diario dice que Comer ha amenazado repetidamente con declarar a los Clinton en desacato si no comparecen a declarar en persona a puerta cerrada, lo que suele ser el primer paso para remitir a alguien al Departamento de Justicia para su procesamiento. Había fijado el martes como fecha límite para la comparecencia de Clinton y el miércoles para la de Hillary Clinton.

“Pero horas antes de la fecha límite, los Clinton dejaron claro que no tenían intención de presentarse en el Capitolio para ser interrogados por Comer y los miembros de su comité. Lo hicieron mediante una carta legal de ocho páginas en la que explicaban por qué consideraban las citaciones ‘inválidas y legalmente inaplicables’, seguida de una dura misiva firmada conjuntamente, en la que prometían oponerse a Comer en este asunto durante el tiempo que fuera necesario”, explica.

The New York Times publica la carta. Los Clinton señalan en ella que habían proporcionado proactivamente a Comer declaraciones juradas similares a las que había aceptado de otros siete u ocho exagentes de las fuerzas del orden, a quienes también citó y luego excusó de testificar ante el comité. Los Clinton han reiterado que no tienen conocimiento relevante para la investigación.

“Pero el martes, fueron más allá, declarando públicamente la guerra contra Comer con medidas que parecían sentar las bases para lo que podría ser una batalla legal complicada. En una carta que abordaba la represión migratoria de Trump, su uso del Departamento de Justicia para procesar a sus enemigos e incluso la oposición de los republicanos a extender los subsidios a la atención médica, los Clinton acusaron a Comer de potencialmente paralizar el Congreso para implementar un proceso impulsado políticamente ‘literalmente diseñado para resultar en nuestro encarcelamiento’”, detalla el Times.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación

"La configuración actual del Congreso representa una sobrerrepresentación anticonstitucional que pone en riesgo el sistema de controles...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Altruismo sin reglas: el riesgo del cuidado animal

"La paradoja de los espacios dedicados al cuidado de los animales sin hogar: nacen del impulso de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

El exhorto de la UNAM por la necesaria cohesión nacional

"Quizás ahora lo que no se logre desde el poder, desde el Estado, si es que continúa...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Imperialismo sin complejos

"La nueva política internacional de Estados Unidos ahora ya no pretenderá encubrir sus ambiciones de poder y...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

+ Sección

Galileo

La diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno en sí mismo,

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

La creatina es uno de los suplementos deportivos más estudiados y utilizados en el mundo del fitness y el rendimiento atlético.

¿Consumes creatina como suplemento para ejercitarte? Mitos y verdades que debes saber

Los líderes de siete países europeos defendieron que el futuro de Groenlandia sólo puede decidirlo su población y que la seguridad del Ártico debe garantizarse.

Científicos de EU exigen a Trump soltar Groenlandia, clave frente al cambio climático

Una presunta tumba prehispánica fue hallada por albañiles en San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca. El INAH envió a un experto para autentificar el descubrimiento.

FOTOS ¬ Albañiles hallan presunta tumba mixteca en Oaxaca; el INAH la autentificará

Dormir más el fin de semana para recuperar el sueño perdido durante la semana puede ser bueno para la salud mental de los adolescentes, según una investigación.

¿Por qué adolescentes necesitan dormir más el fin de semana? Un estudio lo explica

Un estudio indica que los patrones de sueño, en particular la estabilidad de los ritmos circadianos, pueden influir en el riesgo de desarrollar demencia.

Estudio revela que dormir mal puede provocar demencia en personas de la tercera edad

Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

El orgasmo femenino puede provocar distintos fenómenos.

El orgasmo femenino puede provocar risa, llanto o dolor de pies, según un estudio

Investigadores de Estados Unidos y Canadá han descubierto que la cucaracha alemana produce endotoxinas que intensifican las reacciones alérgicas en humanos.

¿Plaga de cucarachas en casa? ¡Cuidado! Sus toxinas pueden provocar asma infantil

La UNAM desarrolla chip que replica al hígado humano para evaluar medicamentos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
WSJ dijo que el gobierno de Trump exige al de México “posibles arrestos de políticos del partido de Sheinbaum, que [EU] cree que tienen vínculos con cárteles”.
1

El gobierno de EU presiona a México para que arreste a políticos de Morena, dice WSJ

Contra la censura
2

Contra la censura

Sheinbaum aseguró que aquellos que piden la intervención de EU en el país son quienes no tienen la fuerza interna para influir en el pueblo, específicamente la oposición, el PRIAN.
3

El PRIAN esperaba que saliera mal la llamada con Trump; desea una intervención: CSP

La mujer explicó a la SSC-CdMx que su esposo la golpeó antes de defenderse.
4

La SSC-CdMx detiene a una mujer que mató a su esposo tras ser golpeada en Coyoacán

Las políticas de odio de Trump avivan el llamado a boicotear el Mundial de futbol
5

El ICE endurece, Trump también, y los llamados a boicotear el Mundial en EU crecen

El Ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca confirmó una reunión en la Casa Blanca con el Secretario de Estado de EU para tratar la crisis en Groenlandia.
6

Dinamarca y EU discutirán sobre Groenlandia en la Casa Blanca; Vance será anfitrión

Gallardo se echa para atrás: frena Ley que favorecía candidatura de su esposa en SLP
7

Gallardo se echa para atrás: frena Ley que favorecía candidatura de su esposa en SLP

Elementos de la SSC-CdMx detuvieron ayer en la Alcaldía Magdalena Contreras a un sujeto señalado por realizar disparos en contra de un hombre, el cual falleció.
8

Un sujeto mata a 2 perros por ladrarle, dueño le reclama y lo asesina. SSC lo detiene

Registro de celulares será obligatorio para mantener activo el servicio
9

Registro de celulares en México: ¿Cómo dar de alta tu número con tu CURP o INE?

La SSPC detuvo a seis presuntos integrantes del Tren de Aragua que supuestamente se dedicaban a la explotación y cobro de piso a trabajadoras sexuales.
10

Autoridades agarran a 6 del Tren de Aragua en CdMx; están ligados a extorsión y trata

11

DATOS ¬ El péndulo de América Latina en 25 años: derecha, izquierda y ¿ahora derecha?

Motos se han convertido en uno de los medios de transporte más usados.
12

Motos: la selva de las dos ruedas

El dominio estadounidense en el hemisferio occidental jamás volverá a ser cuestionado”, dijo Donald Trump, en una declaración posterior al secuestro de Maduro.
13

VERSUS ¬ Los arrebatos de Trump complican su mandato. ¿Alguien podrá controlarlo?

Trump se autodenomina “Presidente interino de Venezuela”, y sugiere a Rubio para Cuba
14

Trump se autodenomina “Presidente interino de Venezuela”, y sugiere a Rubio para Cuba

Mal gusto
15

La nueva pandemia, el mal gusto

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Bill y Hillary Clinton se negaron este martes a testificar en la investigación de la Cámara de Representantes sobre Jeffrey Epstein.
1

Los Clinton rechazan declarar en el caso Epstein y se dicen listos para dar la pelea

El Ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca confirmó una reunión en la Casa Blanca con el Secretario de Estado de EU para tratar la crisis en Groenlandia.
2

Dinamarca y EU discutirán sobre Groenlandia en la Casa Blanca; Vance será anfitrión

Sheinbaum aseguró que aquellos que piden la intervención de EU en el país son quienes no tienen la fuerza interna para influir en el pueblo, específicamente la oposición, el PRIAN.
3

El PRIAN esperaba que saliera mal la llamada con Trump; desea una intervención: CSP

La SSPC detuvo a seis presuntos integrantes del Tren de Aragua que supuestamente se dedicaban a la explotación y cobro de piso a trabajadoras sexuales.
4

Autoridades agarran a 6 del Tren de Aragua en CdMx; están ligados a extorsión y trata

WSJ dijo que el gobierno de Trump exige al de México “posibles arrestos de políticos del partido de Sheinbaum, que [EU] cree que tienen vínculos con cárteles”.
5

El gobierno de EU presiona a México para que arreste a políticos de Morena, dice WSJ

La Universidad Autónoma de Campeche exigió respeto a su autonomía.
6

El rector de la Universidad de Campeche es detenido por posesión simple de drogas

Samuel "N" y "El Viejito" recibieron la medida de prisión preventiva por el homicidio de Carlos Manzo.
7

Juez vincula a proceso a Samuel "N" y "El Viejito", implicados en caso Carlos Manzo

EU utilizó un avión con apariencia civil para atacar una lancha en el Mar Caribe, cerca de Venezuela, en septiembre de 2025, según informó The New York Times.
8

EU usó un avión con fachada de civil para atacar una lancha en el Caribe, según NYT

9

DATOS ¬ El péndulo de América Latina en 25 años: derecha, izquierda y ¿ahora derecha?

Delcy Rodríguez respondió a Donald Trump y aseguró que Venezuela es gobernado por ella, por Nicolás Maduro y por el pueblo venezolano.
10

Delcy responde a Trump: en Venezuela mando yo, el pueblo y un Presidente rehén de EU

La Profeco difundió un llamado a revisión para más de cinco mil vehículos de la marca BMW debido a un defecto que podría provocar una falla en el motor.
11

¿Tienes un BMW? Profeco llama a revisión a 5 mil autos por falla que afecta al motor

El dominio estadounidense en el hemisferio occidental jamás volverá a ser cuestionado”, dijo Donald Trump, en una declaración posterior al secuestro de Maduro.
12

VERSUS ¬ Los arrebatos de Trump complican su mandato. ¿Alguien podrá controlarlo?