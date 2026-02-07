VIDEO ¬ Arre, Insurgente, arre: viaje por el tren tan esperado por el Valle de México

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

06/02/2026 - 10:06 pm

De Zinacantepec a Observatorio, los usuarios de El Insurgente celebran un transporte directo que acorta trayectos, conecta sistemas y cambia la rutina diaria entre dos entidades.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- Después de más de una década de retrasos, ajustes y cambios de administración, el Tren Interurbano México–Toluca, hoy conocido como El Insurgente, finalmente entró en operación en toda su extensión. Así lo constataron los periodistas Alejandro Páez y Álvaro Delgado durante un recorrido que realizaron desde la terminal de Observatorio hasta la capital del Estado de México.

Álvaro Delgado recordó que el proyecto fue iniciado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y quedó inconcluso durante años. “Dejó el tiradero hasta que lo retomó Andrés Manuel López Obrador en su sexenio, pero solo entró en operación hasta ahora”, señaló, al subrayar que el arranque del servicio representa el cierre de uno de los proyectos de infraestructura más cuestionados del país.

Uno de los puntos clave del trayecto fue la terminal de Observatorio, concebida como un nodo multimodal. Alejandro Páez explicó que, aunque el proyecto original no agotaba hasta este punto, hoy funciona como un centro de conexión entre distintos sistemas de transporte. “Aquí llega el metro, hay camiones, sale el tren, y la idea es que incluso puedas llegar en bicicleta, estacionarte y desplazarte con una sola tarjeta”, destacó.

El impacto del tren ya comienza a reflejarse entre los usuarios. Foto: Lluvia Hernández, SinEmbargo.
Los accesos al tren permiten un acceso rápido y continuo de los usuarios. Foto: Lluvia Hernández, SinEmbargo.

Para Delgado, Observatorio es mucho más que una estación ferroviaria: es una pieza estratégica para el poniente del Valle de México. Desde ahí se conectan rutas hacia el Estado de México, pero también hacia Michoacán y Guadalajara, además de enlazar con líneas del Metro que comunican con el oriente de la zona metropolitana. “Para ir a Toluca antes había que dar una vuelta inmensa; ahora, con un solo boleto, puedes ir del Valle de Chalco hasta Toluca combinando tren, metro y metrobús. Es una obra fundamental que conecta a todo el Valle de México”, afirmó.

El impacto del tren ya comienza a reflejarse entre los usuarios. Andrea Ramos, enfermera con 48 años de servicio en la Secretaría de Salud, acudió expresamente a conocer el nuevo sistema. “Pedí el día para venir, para que nadie me cuente”, dijo durante la entrevista realizada en la estación.

Otra usuaria destacó la reducción drástica en los tiempos de traslado. “Valió la pena tantos años que tardó la obra. Antes ir de Ciudad de México a Toluca tomaba de tres a cinco horas y ahora en media hora ya vas a llegar”, señaló, al subrayar los beneficios para el trabajo, los trámites y la vida cotidiana.

De regreso a la Ciudad de México, en la estación de Zinacantepec, Páez y Delgado conversaron con otra usuaria que celebró que el tren opere finalmente en su totalidad.

“Vivo aquí en Toluca. Tardó muchos años, pero ya está funcionando. Mucha gente tenía que esperar el RTP o viajar en camión; ahora es un viaje directo prácticamente hasta Pantitlán, con solo un transborde al Metro. Toda la ciudadanía en Toluca está feliz, desde Zinacantepec hasta San Mateo todo el tiempo la gente lo está usando y sí es un transporte muy bueno”, aseguró.

El Insurgente ofrece un recorrido disfrutable y abre nuevas posibilidades para el turismo regiona. Foto: Lluvia Hernández, SinEmbargo.
La gente puede recorrer de manera libre los vagones del tren. Foto: Lluvia Hernández, SinEmbargo.

El recorrido también permitió observar el impacto urbano del tren en zonas como Santa Fe. “Estamos pasando los corporativos de Santa Fe y vamos a llegar a Vasco de Quiroga”, describieron durante el trayecto. Páez subrayó el contraste social de la zona: complejos universitarios y centros corporativos conviven con áreas históricamente marginadas. “El tren es para todos: puedes llegar como ejecutivo o como cualquier usuario. Eso es la democratización de la movilidad”, sostuvo.

Delgado añadió que el proyecto transformó áreas que durante años fueron tiraderos de basura. “Antes, del Metro Observatorio a Santa Fe era un lío para quienes no tienen automóvil y van a trabajar. Ahora hay una movilidad que no existía”, dijo.

Alejandro Páez y Álvaro Delgado durante su recorrido en el Tren Interurbano. Foto: Lluvia Hernández, SinEmbargo.

Más allá de la función de transporte, ambos coincidieron en que El Insurgente ofrece un recorrido disfrutable y abre nuevas posibilidades para el turismo regional, al facilitar el acceso a zonas como La Marquesa y al integrar de forma efectiva a la Ciudad de México con el Estado de México.

Con su operación completa, el Tren Interurbano no solo reduce tiempos de traslado: redefine la conectividad metropolitana, acerca regiones históricamente desconectadas y se consolida como un símbolo tardío, pero tangible, de movilidad pública, integración urbana y derecho a la ciudad.

