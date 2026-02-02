FOTOS y GRÁFICOS ¬ Trenes, Metro y senderos seguros: México estrena alta conectividad

El Gobierno federal impulsa un ambicioso proyecto para conectar prácticamente a todo el país a través de trenes de pasajeros. Hoy dio un paso importante en su plan con el arranque de la operación total del Tren "El Insurgente", que comunica a la Ciudad de México con Toluca.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- Con la inauguración de la Terminal Observatorio del Tren Interurbano México-Toluca, mejor conocido como "El Insurgente", México estrena este lunes una red de alta conectividad que busca brindar un sistema de movilidad integrado y un servicio digno a la población, que por años ha perdido horas y horas de su tiempo en trasladarse de un lugar a otro en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Los trenes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el Cablebús y hasta los senderos seguros permitirán que la gente pueda desplazarse con mayor facilidad a diario, ya sea a sus centros de trabajo, a sus escuelas o a sus casas, pues se acortarán considerablemente los tiempos de traslado.

Las autoridades federales y locales reconocieron hoy que si bien la Ciudad de México (CdMx) y el Estado de México (Edomex) siempre han estado unidos, mantenían una fuerte problemática para comunicarse, por lo que se decidió darle solución con el Tren "El Insurgente", una obra que tuvo una inversión de 100 mil millones de pesos (mdp) y que finalmente fue concluida después de 12 años de construcción.

Sheinbaum inaugura tramo Santa Fe-Observatorio del Tren “El Insurgente”

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración del tramo Santa Fe-Observatorio del Tren "El Insurgente", con lo que quedó concluida la obra ferroviaria que conecta a Toluca con la Ciudad de México en un recorrido de menos de 60 minutos.

“Hoy es un muy buen día porque finalmente inauguramos todo el recorrido del Tren Toluca-Ciudad de México, inauguramos Santa Fe-Observatorio [...]. Es una visión completamente distinta. No solamente es un tren que mueve desde Toluca hasta Ciudad de México, sino que además es una visión completamente distinta de recuperación del espacio público y de integrar a las zonas populares a un transporte de primer mundo. Es la visión del pasado frente a la visión de la transformación“, destacó en la conferencia matutina que se realizó desde la Cineteca Nacional Chapultepec.

Sheinbaum Pardo explicó que el proyecto ferroviario implicó la atención del pueblo de Santa Fe, que ahora tendrá un sistema de transporte de primer nivel, y la construcción de un centro cultural en la exfábrica de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec.

En su intervención, recordó que en la época neoliberal se pretendió venderla para construir un desarrollo habitacional por cerca de 10 mil mdp, y que al llegar la Cuarta Transformación (4T), se decidió no hacerlo y construir una Escuela Nacional de Artes y Oficios, la Bodega Nacional y la Cineteca Nacional Chapultepec.

Además, apuntó Sheinbaum, se hizo el rescate de uno de los manantiales vivos de la capital a través de un puente atirantado.

Después de su tradicional "mañanera", cortó el listón inaugural en la estación Vasco de Quiroga y dio un recorrido de Santa Fe a Observatorio.

“Hoy logramos uno de los sueños más importantes de las ciudad, que es lograr una comunicación y un sistema de movilidad integrado, pero además, metropolitano, eso es lo que representa que hoy se inaugura el Tren Interurbano Insurgente”, destacó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien agradeció a la mandataria nacional…

La Jefa de Gobierno destacó la conectividad y la movilidad entre el Estado de México y la Capital, además de que consideró que es una obra que hace justicia territorial.

“El Insurgente” podrá cumplir todo el recorrido desde Zinacantepec, en el Estado de México, hasta el oriente de la capital, con la estación de Observatorio.

Por su parte, la Gobernadora, Delfina Gómez, destacó que este tren conecta a dos de las regiones más grandes y pobladas del país: el Valle de México con el Valle de Toluca- Asimismo recalcó que es conexión que va a ayudar a miles personas que se tienen que movilizar desde el Estado de México a la capital, lo harán ahora en un transporte moderno, seguro y eficiente, eso significa esta obra, tranformar bienestar de familias, que tienen que usar el tranporte para ir a la ciudad de mexico,

"Es además es un puente de unión entre los ahbientes de dos entidades hermanas”, dijo la mandataria mexiquense.

“No saben cuánto va a mejorar la calidad, no solo de movlidad sino una mejor calididad de vida·”, añadió

El último tramo que se inaugura tiene un tramo tota, de 8. 4 kiómetros, que va desde viaducto Santa Fe a Glorieta Vasco de Quiroga

Por su parte, Andrés Lajaus, destacó que el Tren Interurbano tendrá un recorrido final de 57.7 kilómetros de recorrido en un promedio de una hora.

El sistema contará con 20 trenes en circulación y dos más de reserva, con una frecuencia de paso aproximada de cada seis minutos. Tendrá una capacidad de 719 personas sentadas, y se estima que tenga una demanda diara de al menos 140 mil pasajeros.

El Tren México-Toluca inició las pruebas finales para su operación en el mes de octubre de este 2025, las cuales tienen el propósito de comprobar que "El Insurgente" cuenta con la capacidad para transportar a los más de 50 mil usuarios que se espera que lo utilicen.

El recorrido del Tren Interurbano contempla estaciones clave tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, entre ellas Zinacantepec, Toluca, Santa Fe y la terminal Observatorio, donde se enlazará con otros sistemas de transporte público de la capital.

El Tren México-Toluca, que conectará al Edomex con la CdMx, fue inaugurado parcialmente para operar desde Zinacantepec hasta Santa Fé en septiembre del 2023, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero quedaron pendientes tramos importantes.

El Tren Interurbano podrá alcanzar una velocidad máxima de hasta 160 kilómetros por hora, con un promedio de operación de 90 kilómetros por hora.

El recorrido total de 58 kilómetros se realizará en aproximadamente 40 minutos, lo que representa una reducción significativa frente a otros medios de transporte.

El costo del recorrido completo de Zinacantepec a Observatorio será de 90 pesos, una tarifa inferior al precio del transporte por autobús, que supera los 112 pesos y puede implicar traslados de más de dos horas.

Además del ahorro económico, las autoridades destacaron que el Tren "El Insurgente" ofrece mayor certeza en los tiempos de traslado, así como una reducción de emisiones contaminantes y una opción de movilidad más eficiente para la zona metropolitana.

Las estaciones fueron diseñadas para facilitar la experiencia de las y los usuarios, y cuentan con servicios básicos como sanitarios, áreas de espera y accesibilidad universal, incluyendo elevadores y rampas para personas con discapacidad.