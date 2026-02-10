Primero Jalisco, ahora Edomex: imponen cubrebocas en escuelas para contener sarampión

Las autoridades tomaron esta medida en atención al incremento de los casos de enfermedades respiratorias, por lo que recomendaron a la población estar alerta y vacunarse.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- Los gobiernos de Jalisco y del Estado de México (Edomex) implementaron el pasado 5 de febrero, y este lunes, respectivamente, medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios, para prevenir la propagación del sarampión.

En Jalisco, las autoridades determinaron aplicar la medida sanitaria en todas las escuelas de siete municipios con mayor transmisión de casos de sarampión, con el objetivo de frenar el brote de la enfermedad.

Los municipios en cuestión son los de:

Tlaquepaque.

Tonalá.

Guadalajara.

Zapopan.

El Salto.

Tlajomulco.

Ixtlahuacán de los Membrillos.

La instrucción responde a la prevención que deberá implementar la población durante los próximos 30 días ante el incremento de contagios registrado desde finales de 2025.

“Hemos planteado el implementar el uso obligatorio del cubrebocas en planteles escolares para alumnos, docentes, personal auxiliar y administrativo, durante toda la jornada para los próximos 30 días. Durante los cuales sabemos que podemos dar contención y mitigación a este brote epidemiológico de sarampión, pero que por supuesto con el elemento de la vigilancia epidemiológica, este tiempo puede tener alguna flexibilidad, insisto, dependiendo de la evolución que vaya teniendo el brote epidemiológico. Esta medida surge del aprendizaje que tuvimos al enfrentar la pandemia de Covid-19 otra enfermedad de transmisión respiratoria", expresó Héctor Raúl Pérez Gómez, Secretario de Salud del estado.

Para proteger la salud de niñas, niños, docentes y familias, el uso de cubrebocas es obligatorio como medida preventiva contra contagios.

Las autoridades médicas señalaron que la entidad reporta mil 776 casos acumulados desde agosto de 2025, de los cuales mil 113 corresponden a 2026. A la fecha, hay 449 casos activos distribuidos en 17 municipios, con el 92.9 por ciento concentrado en seis municipios metropolitanos: Tlaquepaque (146 casos), Tonalá (83 casos), Guadalajara (56 casos), El Salto (53 casos), Zapopan (49 casos) y Tlajomulco de Zúñiga (31 casos). Tlaquepaque y Tonalá concentran el 50 por ciento de los casos activos.

Edomex anuncia medidas sanitarias

En el Edomex replicaron esta medida para evitar la propagación del contagio de sarampión, sobre todo en planteles educativos, centros de alta concurrencia pública y potenciales focos de infección.

"Con el objetivo de prevenir, detectar y atender oportunamente casos de sarampión, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud, recomienda a las autoridades educativas estatales y municipales, directores(as) de planteles escolares y personal de salud escolar que, a partir del lunes 9 de febrero, se lleven a cabo filtros sanitarios en los planteles educativos y solicitar el uso de cubrebocas", indicó la Secretaria de Salud local.

La Secretaría de Salud exhortó a los padres de familia llevar a sus hijos a vacunar en alguno de los más de 450 puntos que la dependencia ha colocado a lo largo y ancho de todo el territorio estatal para inmunizar a la población vulnerable.

📰 #TarjetaInformativa | Seguimiento epidemiológico en EdoMéx en lo que va del año: 40 casos de sarampión con tasa de letalidad cero ✅ Situación controlada en EdoMéx: El promedio de la tasa es de 0.22 por cada 100 mil habitantes…

La prioridad de las autoridades es vacunar a niños de entre seis meses a nueve años contra el sarampión, la rubéola y parotiditis (SRP); y aplicar una dosis de refuerzo de sarampión y rubéola únicamente en personas de 10 años a 49 años.

Asimismo, se instruyó a las direcciones de todas las escuelas públicas y privadas la colocación de filtros sanitarios diarios en la entrada de los centros educativos, a partir de este lunes 9 de febrero de 2026.

"Los filtros sanitarios deben ser diarios en la entrada de todos los planteles escolares del Estado de México y deben incluir toma de temperatura con termómetro sin contacto, observación clínica rápida por el personal y en caso de tener temperatura mayor a 38 grados, ronchas rojizas en el cuerpo, ojos rojos, tos, manchas blancas dentro de la boca, separar al alumno/a en un área de aislamiento y contactar inmediatamente a la unidad de salud local para evaluación y toma de muestras si procede" precisó la dependencia.

A la fecha las autoridades de salud han aplicado más de 1.6 millones de vacunas contra el sarampión en el Edomex.