¿Dónde vacunarse gratis contra el sarampión en la ciudad de San Luis Potosí?

Omar López

08/02/2026 - 6:30 am

OPS emite alerta epidemiológica sarampión en América; México encabeza casos y muertes.
La OPS subrayó que el sarampión es altamente contagioso, pero prevenible mediante la vacunación oportuna con dos dosis de la vacuna SRP. Foto: Edgar Negrete Lira, Cuartoscuro

El informe de la SSA advirtió que esta enfermedad es más contagiosa que el COVID-19 si no se cuenta con las defensas necesarias.

Ciudad de México, 8 febrero (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud (SSA) reportó un aumento significativo de casos de sarampión durante el primer mes del año. Dada la alta contagiosidad del virus, las autoridades declararon el brote como una emergencia sanitaria prioritaria y  aumentaron las campañas de vacunación en todo el país.

“El Gobierno de México reitera que la vacunación es una responsabilidad colectiva y una acción fundamental de prevención en salud pública. Controlar el sarampión es posible y depende de mantener esquemas completos en toda la población”, destaca un comunicado de la SSA del 20 de enero.

Como parte de las medidas para frenar los contagios de sarampión, el Gobierno de México cuenta actualmente con más de 23 millones 529 mil dosis de vacunas disponibles, según el último reporte oficial de la SSA. Estas se aplican de manera completamente gratuita en centros de salud en todo el territorio nacional.

Si vives en la capital de San Luis Potosí  aquí te explicamos dónde puedes vacunarte gratis en 2026.

Módulos de vacunación contra el sarampión en San Luís Potosí

infografía
La dosis 0 contra el sarampión solo se aplica en zonas con grandes niveles de contagio. Foto: Servicios de Salud de San Luis Potosí.

Como parte de la campaña de vacunación, la SSA habilitó el número telefónico 079 para darte información sobre el centro de salúd más cercano a tu ubicación que cuenta con dosis disponibles. 

  • En el municipios de San Luis Potosí puedes acudir a las siguientes ubicaciones:
  • República de Bolivia 298, Simon Díaz 3255, Simón Bolivar, Simon Diaz, CP. 78380.
  • Avenida Venustiano Carranza 2395, Zona Universitaria, CP. 78290.
  • Avenida Fray Diego de la Magdalena 185, Panteón Municipal el Saucito, CP. 78140.
  • Calle Fray Diego de la Magdalena s/n, El Saucito, CP. 78110.
  • Camino Antiguo a Españita 205, Satélite, Francisco I. Madero 1, CP. 78380.
  • Avenida Valentin Amador s/n, El Montecillo, CP. 78310.
  • Avenida Salvador Nava Martínez 105, Capricornio, CP. 78399.
  • Calle Tangamanga 205, Prados de San Vicente 2da Secc,  CP. 78397.
  • Avenida Nicolas Zapata 203, De Tequisquiapan, C.P. 78250.
  • Calle Patria 160, Morales, CP. 78180.

“Acude a tu unidad de salud más cercana y vacúnate contra el sarampión. La dosis cero NO se aplica en centros de salud, solo en zonas en donde se detectan casos”, se lee en una publicación de redes sociales de los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

La Ssa, informó que se reforzará la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 con cuatro módulos extra en la CdMx.
La campaña está dirigida a toda la población en general. Foto: X @SSalud_mx

De acuerdo con un artículo de la SSA, el sarampión comienza con síntomas que parecen un resfriado fuerte o gripe, generalmente entre 7 y 14 días después de haber estado en contacto con el virus. 

Los primeros signos suelen incluir fiebre alta (que puede superar los 40 °C o 104 °F), tos seca persistente, moqueo o secreción nasal abundante y a veces dolor de garganta o sensibilidad a la luz.

En esta fase inicial, que dura unos 2 a 4 días, la persona siente un malestar general, cansancio y puede tener ganglios inflamados en el cuello. Un signo característico, aunque no siempre se ve, son las manchas de Koplik: pequeñas manchas blancas con centro azulado-grisáceo en la cara interna de las mejillas.

Alrededor de 3 a 5 días después de que empiecen estos síntomas iniciales, aparece el sarpullido típico del sarampión, que es el síntoma más visible y definitorio. Comienza como manchas rojas planas o ligeramente elevadas en la cara, y luego se extiende rápidamente hacia el cuello, el torso, los brazos, las piernas y hasta las manos y pies.

Omar López

Omar López

Periodista apasionado de la información egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cubro distintos temas de interés social y cultural siempre buscando el ángulo noticioso para servir a la comunidad y satisfacer mi curiosidad.

