Brote de Sarampión en el Puerto de Veracruz 2026: ¿Dónde vacunarse gratis?

Las autoridades sanitarias promueven la vacunación gratuita en centros de salud pública como la medida principal para combatir la propagación del virus en la entidad.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- La alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el pasado 4 de febrero colocó al sarampión en el centro del debate público. Según el organismo, existe una tendencia creciente de casos en todo el continente americano y recomendó a los diferentes países a tomar medidas preventivas.

La OPS indicó que México reportó seis mil 428 casos y 24 defunciones, la cifra más alta de fallecimientos. Canadá, por su parte, reportó cinco mil 436 casos y dos defunciones; y Estados Unidos confirmó dos mil 242 casos y tres defunciones.

“La vacunación es la principal medida de prevención contra el sarampión, que puede afectar gravemente a niños y adultos, por lo que se exhorta a la población a acudir a las unidades médicas para solicitarla y completar el esquema de la Cartilla Nacional”, explicó la Secretaria de Salud de Veracruz (SSV) en un comunicado.

Si vives en la ciudad de Veracruz, aquí te explicamos dónde puedes vacunarte de forma gratuita.

Los centros de vacunación en el Puerto de Veracruz

La Secretaria de Salud de Veracruz se une a la campaña de vacunación nacional de la SSA, en la que puedes marcar al número 079 para obtener información del sitio más cercano que cuenta con dosis disponibles.

Los centros de salud del municipio son:

Vargas: Calle Monte Alban S/N, Colonia Estación Vargas, C.P. 91693.

C.S. Mata Cocuite: Calle 23 De Agosto S/N, Colonia Antorcha, Campesina, C.P. 91697.

Col. Virgilio Uribe: Calle Tehuacanera No. 953, Colonia Reserva Tarimoya, C.P. 91890.

Veracruz Club De Leones: Calle Negrete No. 777, Colonia Zaragoza, C.P. 91700.

Fracc. Los Pinos: Calle Bustamante S/N, Colonia Playa Linda, C.P. 91870.

Col. 21 De Abril: Calle Alcocer No. 1158, Colonia 21 De Abril, C.P. 91720.

Col. Ruíz Cortinez: Calle Oriente 2 S/N, Colonia Ruiz Cortines, C.P. 91770.

Anastacio Iturralde: Calle Netzahualcoyotl S/N, Colonia Centro, C.P. 91700.

Col. El Coyol: Calle Laguna De Mandinga S/N, Colonia Unidad Habitacional El Coyol, C.P. 91779.

Las Amapolas: Avenida Araucarias S/N, Colonia Zaragoza, C.P. 91698.

Las Bajadas: Calle J.M. Dominguez S/N, Colonia Las Bajadas, C.P. 91726.

Delfino Victoria (Santa Fe): Calle Justino Sarmiento S/N, Pueblo Delfino Victoria (Santa Fe), C.P. 91690.

La SSV Exhortó a la población a consultar al médico ante cualquier síntoma y evitar la automedicación, ya que al inicio puede confundirse con un resfriado común. Además, aclaró que no existe tratamiento específico para eliminar el virus, pero sí se pueden atender las complicaciones.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

De acuerdo con un artículo de la SSA, el sarampión comienza con síntomas que parecen un resfriado fuerte o gripe, generalmente entre 7 y 14 días después de haber estado en contacto con el virus.

Los primeros signos suelen incluir fiebre alta (que puede superar los 40 °C o 104 °F), tos seca persistente, moqueo o secreción nasal abundante y a veces dolor de garganta o sensibilidad a la luz.

En esta fase inicial, que dura unos 2 a 4 días, la persona siente un malestar general, cansancio y puede tener ganglios inflamados en el cuello. Un signo característico, aunque no siempre se ve, son las manchas de Koplik: pequeñas manchas blancas con centro azulado-grisáceo en la cara interna de las mejillas.

Alrededor de 3 a 5 días después de que empiecen estos síntomas iniciales, aparece el sarpullido típico del sarampión, que es el síntoma más visible y definitivo. Comienza como manchas rojas planas o ligeramente elevadas en la cara, y luego se extiende rápidamente hacia el cuello, el torso, los brazos, las piernas y hasta las manos y pies.