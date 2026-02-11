Brote de Sarampión en el Puerto de Veracruz 2026: ¿Dónde vacunarse gratis?

Omar López

11/02/2026 - 6:30 am

Vacunación Veracruz
Los centros de salud pública son los encargados de aplicar la vacuna contra el sarampión en la campaña de 2026. Foto: Secretaria de Salud de Veracruz.

Las autoridades sanitarias promueven la vacunación gratuita en centros de salud pública como la medida principal para combatir la propagación del virus en la entidad.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- La alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el pasado 4 de febrero colocó al sarampión en el centro del debate público. Según el organismo, existe una tendencia creciente de casos en todo el continente americano y recomendó a los diferentes países a tomar medidas preventivas.

La OPS indicó que México reportó seis mil 428 casos y 24 defunciones, la cifra más alta de fallecimientos. Canadá, por su parte, reportó cinco mil 436 casos y dos defunciones; y Estados Unidos confirmó dos mil 242 casos y tres defunciones.

“La vacunación es la principal medida de prevención contra el sarampión, que puede afectar gravemente a niños y adultos, por lo que se exhorta a la población a acudir a las unidades médicas para solicitarla y completar el esquema de la Cartilla Nacional”, explicó la Secretaria de Salud de Veracruz (SSV) en un comunicado

Si vives en la ciudad de Veracruz, aquí te explicamos dónde puedes vacunarte de forma gratuita.

Los centros de vacunación en el Puerto de Veracruz

Campaña de vacunación
La Secretaría de Salud recomienda vacunarse contra el sarampión este 2026. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

La Secretaria de Salud de Veracruz se une a la campaña de vacunación nacional de la SSA, en la que puedes marcar al número 079 para obtener información del sitio más cercano que cuenta con dosis disponibles.

Los centros de salud del municipio son:

  • Vargas: Calle Monte Alban S/N, Colonia Estación Vargas, C.P. 91693.
  • C.S. Mata Cocuite: Calle 23 De Agosto S/N, Colonia Antorcha, Campesina, C.P. 91697.
  • Col. Virgilio Uribe: Calle Tehuacanera No. 953, Colonia Reserva Tarimoya, C.P. 91890.
  • Veracruz Club De Leones: Calle Negrete No. 777, Colonia Zaragoza, C.P. 91700.
  • Fracc. Los Pinos: Calle Bustamante S/N, Colonia Playa Linda, C.P. 91870.
  • Col. 21 De Abril: Calle Alcocer No. 1158, Colonia 21 De Abril, C.P. 91720.
  • Col. Ruíz Cortinez: Calle Oriente 2 S/N, Colonia Ruiz Cortines, C.P. 91770.
  • Anastacio Iturralde: Calle Netzahualcoyotl S/N, Colonia Centro, C.P. 91700.
  • Col. El Coyol: Calle Laguna De Mandinga S/N, Colonia Unidad Habitacional El Coyol, C.P. 91779.
  • Las Amapolas: Avenida Araucarias S/N, Colonia Zaragoza, C.P. 91698.
  • Las Bajadas: Calle J.M. Dominguez S/N, Colonia Las Bajadas, C.P. 91726.
  • Delfino Victoria (Santa Fe): Calle Justino Sarmiento S/N, Pueblo Delfino Victoria (Santa Fe), C.P. 91690.

La SSV Exhortó a la población a consultar al médico ante cualquier síntoma y evitar la automedicación, ya que al inicio puede confundirse con un resfriado común.  Además, aclaró que no existe tratamiento específico para eliminar el virus, pero sí se pueden atender las complicaciones.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión afecta la piel
El sarampión afecta la piel. Foto: IMSS

De acuerdo con un artículo de la SSA, el sarampión comienza con síntomas que parecen un resfriado fuerte o gripe, generalmente entre 7 y 14 días después de haber estado en contacto con el virus. 

Los primeros signos suelen incluir fiebre alta (que puede superar los 40 °C o 104 °F), tos seca persistente, moqueo o secreción nasal abundante y a veces dolor de garganta o sensibilidad a la luz.

En esta fase inicial, que dura unos 2 a 4 días, la persona siente un malestar general, cansancio y puede tener ganglios inflamados en el cuello. Un signo característico, aunque no siempre se ve, son las manchas de Koplik: pequeñas manchas blancas con centro azulado-grisáceo en la cara interna de las mejillas.

Alrededor de 3 a 5 días después de que empiecen estos síntomas iniciales, aparece el sarpullido típico del sarampión, que es el síntoma más visible y definitivo. Comienza como manchas rojas planas o ligeramente elevadas en la cara, y luego se extiende rápidamente hacia el cuello, el torso, los brazos, las piernas y hasta las manos y pies.

Omar López

Omar López

Periodista apasionado de la información egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cubro distintos temas de interés social y cultural siempre buscando el ángulo noticioso para servir a la comunidad y satisfacer mi curiosidad.

Un especialista señaló cuál es la mejor edad para el uso del flúor en los menores de edad.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

