James Van Der Beek, protagonista de Dawson’s Creek, muere a los 48 años

La Opinión

11/02/2026 - 2:24 pm

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto por la muerte del actor James Van Der Beek, conocido por su papel en la serie Dawson’s Creek, a los 48 años.
“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana, informó su familia. Foto: Instagram @vanderjames

El actor falleció la mañana de este 11 de febrero, confirmó su familia en un comunicado difundido en redes sociales.

Por Jailene Girón

Los Ángeles, 11 de febrero (LaOpinión).- El mundo del entretenimiento se encuentra de luto por el fallecimiento del actor James Van Der Beek, conocido por su papel protagónico en la serie Dawson’s Creek, a la edad de 48 años.

La noticia de su muerte fue dada a conocer por su familia a través de un comunicado en redes sociales. A pesar de que la causa de su muerte no fue revelada, se informó que fue rodeada de sus seres queridos, “de forma pacífica”.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad”, se lee en el post de Instagram difundido por sus familiares.

Asimismo, la familia del histrión comentó que durante los próximos meses se compartirán detalles sobre sus últimos meses de vida. No obstante, por el momento su círculo cercano estará enfocado en sanar la herida que dejó su partida.

“Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, son las palabras con las que se concluyó el mensaje.

Por su parte, el portal TMZ reportó que el fallecimiento de Van Der Beek se dio durante las primeras horas de este 11 de febrero, tras tener acceso al reporte emitido ante las autoridades: “Un representante de la Oficina del Médico Forense del Condado de Travis dice que… se les informó a las 6:44 a.m.”, reveló el medio.

James Van Der Beek y su lucha contra el cáncer

Dentro de los obstáculos a los que James Van Der Beek tuvo que enfrentarse en los últimos años, destacó su diagnóstico de cáncer colorrectal en agosto de 2023.

Un año más tarde, el actor de Labor Day y The Big Bang dio a conocer esta noticia con el público en una entrevista con la revista People. En dicho artículo, el famoso compartió su experiencia previa al recibir el diagnóstico médico.

“Pensé que probablemente tendría que cambiar un poco mi dieta. Quizá debería dejar el café. Quizá debería no poner nata en el café. Y al final lo quité de la dieta, y no mejoró, y pensé, vale, será mejor que me lo revisen“, detalló en ese entonces.

Más allá de la batalla a la que se enfrentaba, James Van Der Beek confesó que lo más difícil de su enfermedad fue compartir dicha noticia con sus seres queridos.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Entretenimiento Estados Unidos
La Opinión

La Opinión

