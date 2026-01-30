Catherine O’Hara, quien protagonizó a la mamá de "Mi pobre angelito", muere a los 71

Como parte de sus creaciones más recientes se encuentra la serie The Studio, nominada recientemente a un Globo de Oro.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- La actriz Catherine O’Hara falleció este viernes a los 71 años de edad por causas aún desconocidas, informó el medio especializado TMZ.

La también guionista y escritora fue célebre por su protagonismo en películas como Mi pobre angelito (Home Alone) y por sus papeles en Schitt’s Creek y Best in Show.

O’Hara es de origen canadiense y nació en Toronto en marzo de 1954. Arrancó su carrera a mediados de los años setenta en la televisión y participó en más de un centenar de producciones, convirtiéndose en un rostro popular de Hollywood.