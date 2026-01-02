Victoria, hija de Tommy Lee Jones, es hallada sin vida en un hotel de San Francisco

Victoria Jones, hija del actor de Hollywood, Tommy Lee Jones, fue encontrada sin vida en un hotel californiano sin que hasta el momento se sepan más detalles de su muerte.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- Victoria Jones, hija del afamado actor Tommy Lee Jones, fue encontrada sin vida este jueves en un hotel de San Francisco, California, Estados Unidos (EU), sin que hasta el momento se sepan las causas de su fallecimiento.

La muerte de la actriz de 34 años fue dada a conocer medios como TMZ y el New York Post, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el Fairmont San Francisco, durante la mañana de este 1 de enero de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes policiacos, las autoridades recibieron una llamada de emergencia a las 02:54 horas de este jueves. Al arribo del personal se hizo una evaluación del cuerpo que no presentaba signos vitales. Por el momento el actor no se ha pronunciado al respecto.

Tommy Lee Jones' daughter Victoria found dead at San Francisco hotel 💔🕊️ https://t.co/DvLIgcUZ1g pic.twitter.com/DCSzdvZtcD — TMZ (@TMZ) January 2, 2026

El caso quedó bajo investigación del Departamento de Policía de San Francisco y de la Oficina del Médico Forense, que realizaron las primeras diligencias en el lugar. Hasta ahora, la causa de muerte permanece indeterminada y las autoridades no han ofrecido más detalles.

Victoria Jones nació fruto del matrimonio entre Tommy Lee Jones y su primera esposa, Kimberlea Cloughley. Aunque mantuvo un perfil discreto, tuvo una breve incursión en la actuación.

Participó en Men in Black II (2002), One Tree Hill (2003) y en Los tres entierros de Melquiades Estrada (2005), película dirigida por su padre y en la que también colaboró su madrastra, Dawn Laurel-Jones, como fotógrafa fija.