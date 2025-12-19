José Antonio Quintana, fundador de El Yunque, muere en Puebla; ultraderecha le llora

Álvaro Delgado Gómez

19/12/2025 - 5:11 pm

José Antonio Quintana Fernández, uno de los fundadores y el segundo jefe general de la organización secreta El Yunque, murió este jueves en Puebla.

Presidente y Obispo mexicano dejan Academia Católica por conjura de la ultraderecha

Salinas Pliego promueve la ultraderecha. A él mismo lo convencieron... en su casa

Pinochet, El Yunque, Trump... el Presidente chileno Kast es adorador de puro ultra

José Antonio Quintana Fernández impulsó la expansión nacional e internacional de El Yunque, sobre todo a España, América del Sur y Estados Unidos (EU).

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- José Antonio Quintana Fernández, uno de los fundadores y el segundo jefe general de la organización secreta El Yunque, murió este jueves en Puebla, lo que detonó consternación en los ámbitos políticos, empresariales, y académicos de México y del mundo donde esta secta de ultraderecha tiene presencia e influencia, como en el equipo del Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el partido Vox de España.

La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), la institución educativa fundada por El Yunque en 1973, oficializó la muerte de Quintana Fernández, quien asumió la jefatura general de la organización secreta tras el asesinato a balazos del máximo jerarca, Ramón Plata Moreno, el 24 de diciembre de 1979, un crimen atribuido a los también extremistas Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), de los que nació y luego rompió.

“[La] UPAEP llora la partida de José Antonio Quintana Fernández, su pilar y fundador”, informó anoche esta institución cuyo Rector, Emilio Baños Ardavín, escribió: “Descansa en paz, querido Toño. Tu legado, testimonio, y gran calidad humana son motivo de inspiración y compromiso para formar líderes que transformen la sociedad”.

Quintana Fernández formó parte del grupo fundador de El Yunque en Puebla, en 1953, una extensión de los Tecos de la UAG, como parte de un proyecto contra la izquierda y el liberalismo, de naturaleza antisemita y defensora de la iglesia católica, que contó con el impulso del sacerdote jesuita Manuel Figueroa y con el apoyo del obispo Octaviano Márquez y Toris.

Aunque El Yunque mantiene hasta ahora la idea de que en el mundo existe una “conspiración judeo-masónica-comunista” contra la civilización occidental, rompió con los Tecos de la UAG, en 1966, debido a que éstos culpaban al Papa de ser judío, masón y “criptocomunista”, un lenguaje propio de la Guerra Fría del que estas organizaciones no se han logrado despojar hasta ahora.

La rivalidad entre El Yunque y los Tecos llegó a su clímax cuando, el 25 de diciembre de 1979, fue asesinado Plata Moreno, el fundador y jefe general de la primera organización, cuando celebraba la Nochebuena en casa de sus suegros en la colonia Lindavista de la Ciudad de México. El jerarca tenía poco de haber regresado de un exilio en Estados Unidos, después de un atentado contra su vida, en 1975, después del asesinato ese mismo año de dos de sus militantes, en el Cerro del Cubilete, en Guanajuato.

El Yunque como organización secreta mantuvo relación estrecha con la Dirección Federal de Seguridad, la policía política del régimen priista, y con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, como se acredita en el libro Derecha, de Alejandro Páez y de este reportero, y fue financiada entre otros empresarios por Hugo Salinas Price, padre de Ricardo Salinas Pliego, el magnate que quiere ser Presidente de México.

A la muerte de Plata Moreno, Quintana Fernández, quien tuvo hasta su muerte el seudónimo de “Leonardo”, asumió la jefatura general de la organización e impulsó su expansión nacional e internacional, sobre todo a España, América del Sur y Estados Unidos, donde tiene números militantes.

España es uno de los países donde más influencia tiene El Yunque, cuyo fundador y jefe general es el mexicano Miguel Ángel López Zavaleta, ya que logró penetrar al Partido Popular y a Vox y a Fundar, y controlar organizaciones como HazteOir y CitizenGo.

Justamente el hijo de López Zavaleta, amigo íntimo de Quintana Fernández, está en medio de un escándalo de corrupción de Vox: Jaime López Lozano, hijo del líder de El Yunque, está involucrado en el robo de dinero que recaudó “Revuelta”, la organización juvenil de Vox, para los damnificados de la "Dana" en España.

El Yunque también se expandió a América del Sur, entre ellos Chile, gracias a los vínculos que estableció con la extrema derecha de varios países, entre ellos Chile, cuyo Presidente electo, José Antonio Kast, tiene en su entorno a militantes de la organización nacida en México.

Eduardo Guerrero Núñez, jefe general de El Yunque en Chile, fue el coordinador del programa económico de Kast en su primera campaña y hasta que fue acusado de fraude. Pero hay otros miembros de esta secta en el entorno del Presidente electo de Chile.

José Antonio Quintana Fernández, uno de los fundadores y el segundo jefe general de la organización secreta El Yunque, murió este jueves en Puebla.
José Antonio Quintana Fernández formó parte del grupo fundador de El Yunque en Puebla, en 1953. Foto: Especial

En México, El Yunque sigue teniendo una importante influencia en el Partido Acción Nacional (PAN) con expresidentes que son militantes, como Luis Felipe Bravo Mena, Manuel Espino, César Nava y Cecilia Romero, y el lema “Patria, familia y libertad” alude a “Dios, Patria, Yunque” de esta organización que influyó ampliamente en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

En las organizaciones patronales también ha tenido influencia importante El Yunque, sobre todo en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), con expresidentes como Bernardo Ardavín Migoni —exjefe general—, Jorge Ocejo Moreno, Carlos Abascal, Antonio Sánchez Díaz de Rivera y Gerardo Aranda Orozco.

Al fallecido Quintana Fernández le sucedió en la jefatura de El Yunque Guillermo Velasco Arzac, asesor del magnate Claudio X. González Guajardo en la coalición del PRIAN, y a él Ardavín Migoni, sobrino del rector de la UPAEP.

Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.

El moco verde no aparece por arte de magia, ni es un diagnóstico automático de una infección bacteriana. Su color tiene un origen químico muy concreto.

¿Tienes moco verde? Especialista aclara si es señal de alarma y por qué son de color

