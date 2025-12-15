Rob Reiner y su esposa murieron, confirma portavoz; los habrían asesinado a puñaladas

Redacción/SinEmbargo

15/12/2025 - 8:50 am

Rob Reiner, director de cine, y su esposa Michele Singer fueron hallados sin vida en su casa de Los Ángeles; habrían sido víctimas de un ataque con arma blanca.

Rob Reiner, actor y director de cine, y su esposa Michele Singer fueron localizados sin vida en su residencia de Los Ángeles; habrían sido víctimas de un ataque con arma blanca.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- El director de cine estadounidense RobReiner y su esposa, Michele Singer Reiner, murieron, de acuerdo con un portavoz de la familia, mientras que autoridades de Los Ángeles, Estados Unidos (EU), confirmaron el domingo que se mantiene abierta una investigación tras el hallazgo sin vida de la pareja en su residencia.

“Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil”, señaló el portavoz de la familia en un comunicado citado por medios estadounidenses.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que respondió a una llamada de emergencia médica a las 3:38 de la tarde en una vivienda ubicada en el barrio de Brentwood, al oeste de la ciudad.

Al llegar al lugar, los cuerpos de emergencia encontraron a un hombre de 78 años y a una mujer de 68 años sin vida, según un vocero de la corporación.

Posteriormente, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) apuntó que detectives especializados acudieron al domicilio, y que la División de Robos y Homicidios quedó a cargo de las diligencias iniciales.

En conferencia de prensa, el subjefe Alan Hamilton afirmó: “No estamos buscando a nadie como sospechoso ni de ninguna otra manera en este momento” debido a que, aseguró, la investigación se encuentra en una fase temprana. Añadió: “Vamos a tratar de hablar con todos los familiares que podamos para llegar a los hechos de esta investigación”.

La revista People dio a conocer que Rob Reiner y su esposa fueron encontrados muertos por su hija, al citar fuentes cercanas a la investigación. Según el medio, ambos presentaban heridas de arma blanca, por lo que el caso es tratado como un homicidio.

De acuerdo con People, las autoridades recibieron el reporte tras una llamada de emergencia y posteriormente aseguraron la vivienda, mientras continuaban las indagatorias.

Hasta el momento, la Policía no ha difundido públicamente detalles oficiales sobre la mecánica de los hechos ni ha confirmado responsables, indicó la publicación.

Medios de EU reportan homicidio de Rob Reiner y esposa

El actor y director de cine estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer habrían sido asesinados en su hogar de Los Ángeles, California, dijeron la noche del domingo medios como TMZ y la agencia de noticias AP.

Según lo señalado por dichos reportes, dos cuerpos sin vida y con señales de acuchillamiento fueron encontrados al interior de la residencia del cineasta.

La agencia AP informó que el hallazgo de los fallecidos se dio tras una llamada de auxilio al Departamento de Bomberos de Los Ángeles, en la cual se solicitó asistencia médica. Al arribar al domicilio, los cuerpos de emergencia encontraron a dos personas sin vida: un hombre de 78 años y una mujer de 68 años.

AP también señaló que las autoridades no sabían la identidad las personas muertas en la residencia ubicada en el barrio de Brentwood, una zona exclusiva en el oeste de la ciudad californiana.

Por su parte, TMZ indicó que, de acuerdo con fuentes sin identificar, los cuerpos hallados serían los de Reiner y Singer.

"Nuestras fuentes indican que ambos sufrieron laceraciones compatibles con un arma blanca. La División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles [LAPD] sigue investigando", comentó el medio de espectáculos.

¿Quién fue Rob Reiner?

Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en el Bronx, Nueva York, y fue un destacado actor, director, productor, guionista y activista estadounidense.

Hijo del legendario comediante Carl Reiner y la actriz Estelle Reiner, saltó a la fama como actor interpretando a Michael "Meathead" Stivic en la icónica serie de televisión All in the Family, papel por el que ganó dos premios Emmy.

En la década de 1980, se consolidó como director con películas aclamadas como el Mockumentary (falso documental), This Is Spinal Tap (1984), el drama Stand by Me (1986), la comedia romántica When Harry Met Sally... (1989) y el thriller Misery (1990).

Fundó la productora Castle Rock Entertainment y fue conocido por su activismo político liberal, apoyando causas como el desarrollo infantil temprano y los derechos civiles.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

