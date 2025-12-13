Abraham Quintanilla, padre de Selena y creador de Los Dinos, muere a los 86 años

Abraham Quintanilla impulsó la creación de Selena y Los Dinos, y luego se convirtió en manager, productor y figura central en la carrera de la reina del Tex-Mex.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- Abraham Quintanilla, padre de la famosa cantante Selena Quintanilla, murió a los 86 años, informó su hijo A. B. Quintanilla.
"Es con el corazón lleno de tristeza que les hago saber que mi padre falleció hoy", escribió en su cuenta de Instagram el músico y lider de Kumbia Kings.
