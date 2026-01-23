Francis Buchholz, bajista de Scorpions, muere a los 71 años tras luchar con el cáncer

Redacción/SinEmbargo

23/01/2026 - 12:09 pm

Francis Buchholz, el icónico bajista de la banda de rock Scorpions, falleció ayer a los 71 años producto de una lucha contra el cáncer.

El músico estuvo detrás de éxitos como “Rock like a Hurricane”, “No one like you'” y “Wind of Change”.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).-Francis Buchholz, el icónico bajista de la banda de rock Scorpions, falleció ayer a los 71 años producto de una lucha contra el cáncer.

"Con una tristeza abrumadora y un corazón pesado compartimos la noticia de que nuestro querido Francisco falleció ayer después de una batalla privada contra el cáncer. Dejó este mundo pacíficamente, rodeado de amor", compartió su familia en redes sociales.

El resto del conjunto musical lamentó también la partida de su compañero y compartió un mensaje de consuelo a sus seguidores.

"Queridos fans: acabamos de recibir la triste noticia del fallecimiento de nuestro viejo amigo y bajista, Francis Buchholz. Su legado con la banda perdurará por siempre, y siempre recordaremos los buenos momentos que compartimos juntos. Nuestro más sentido pésame a Hella, su familia y amigos. Descanse en paz, Francis Klaus, Rudolf, Matthias", indicó la agrupación en su cuenta de Facebook.

Francis Buchholz, el icónico bajista de la banda de rock Scorpions, falleció ayer a los 71 años producto de una lucha contra el cáncer.
La familia de artista lamentó su perdida en redes sociales. Foto: Facebook Francis Buchholz

Buchholz fue el bajista durante la época dorada de Scorpions, dejando la agrupación en 1992, tras el clásico "Crazy World" y sus emblemáticas "Wind of Change" y "Send me an Angel".

¿Quién fue Francis Buchholz?

Francis Buchholz nació en Hannover, Alemania, en 1954. Fue un bajista alemán que dedicó su vida al rock al iniciarse como músico en bandas locales.

En los años 70 formó Dawn Road con Uli Jon Roth, Jürgen Rosenthal y Achim Kirschning, grupo que se fusionó con Scorpions en 1973 junto a Klaus Meine y Rudolf Schenker.

Su debut fue en "Fly to the Rainbow" de 1974, donde contribuyó con su sonido melódico y sólido durante casi dos décadas, considerada la etapa dorada de la banda.

Buchholz salió de la banda en 1992 y se alejó de los escenarios para dedicar su vida como empresario. En 2005 retomó su carrera artística; posteriormente, de 2012 a 2015, se integró a la banda Temple of Rock de Michael Schenker.

