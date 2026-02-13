El Metro de la CdMx lanza la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada. ¿Cómo funciona?

Redacción/SinEmbargo

13/02/2026 - 2:00 pm

El Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro lanzó este viernes la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada (MI) para los más de cuatro millones de usuarios.
Esta modalidad digital no sustituye a la tradicional tarjeta física con la que también podrás acceder a la red de transporte público de la CdMx. Foto: X @MetroCDMX

Esta nueva modalidad de peaje facilita el acceso a toda la red de transporte integrada de la capital.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro habilitó ayer la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada (MI) como forma de acceso para ingresar a las 12 líneas de la red.  Aquí te contamos cómo funciona esta nueva opción de validación de peaje.

En un comunicado, el director general del STC, Adrián Rubalcava Suárez, destacó que esta nueva modalidad permite a las y los usuarios llevar su tarjeta MI en sus dispositivos móviles.

¿Cómo funciona la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada?

Para obtener la Tarjeta virtual es necesario descargar la App CdMx en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil. Una vez que la hayas instalado, podrás realizar recargas desde tu celular y acceder con él en los más de validadores de peaje de la red de transporte.

Para activar y recargar la tarjeta virtual, sólo debes seguir estos pasos:

  • Abre la App CdMx e inicia sesión con tu Llave CdMx.
  • En el menú, toca “Recarga Tarjeta MI”.
  • Activa el NFC de tu celular.
  • Habilita la Tarjeta Virtual y haz una recarga mínima de 15 pesos (con tarjeta bancaria de crédito o débito, o CoDi).

El Metro detalló que las recargas podrán realizarse de manera digital, a través de CoDi o ingresando el número de una tarjeta de crédito o débito.

Para su uso, sólo se necesita acercar el teléfono al validador, igual que con la tarjeta física, para poder acceder a cualquiera de los sistemas de transporte capitalinos.

Las autoridades recordaron que para poder utiliza la tarjeta digital por primera vez es necesario hacer una recarga mínima de 15 pesos.

¿La Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada funciona en otros medios de transporte?

Ángel Tamariz, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), mencionó que la tarjeta es un avance importante hacia una movilidad más ágil y eficiente.

Esta opción permitirá integrar los sistemas de transporte de la zona metropolitana para generar una alternativa de traslado más rápida y segura "construyendo una capital más innovadora y conectada", destacó el funcionario.

De acuerdo con la ADIP, con esta tarjeta digital puedes ingresar a:

  • Metro.
  • Metrobús.
  • Cablebús.
  • Trolebús.
  • Tren Ligero.

Esta nueva opción de movilidad está disponible para dispositivos Android, Huawei y próximamente para iOS.

 

CdMx México Servicio
