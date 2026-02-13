Becas Fundación UNAM 2026: ¿Cuáles están disponibles y dónde registrarte?

Omar López

13/02/2026 - 6:58 am

La Universidad Nacional Autónoma de México informó que mejoró su desempeño académico a nivel internacional en el World University Rankings by Subject 2026.
Cada programa tiene sus propios requisitos y fechas de registro. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

La fundación se encarga de fortalecer la identidad universitaria y asegurar que la institución cuente con recursos adicionales para mantener su excelencia académica.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).— La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó los programas, premios y becas que ofrecerán a través de su fundación durante 2026, los cuáles buscan apoyar a la comunidad mediante apoyos económicos y acceso a servicios dependiendo de las necesidades y perfiles académicos de los estudiantes. 

“Desde hace 33 años, Fundación UNAM trabaja de manera conjunta con la Máxima Casa de Estudios en el diseño e implementación de mecanismos de apoyo que contribuyan a mejorar las condiciones de estudio del alumnado y a fomentar su desarrollo personal, profesional y social”, se menciona en el comunicado de la Fundación UNAM.

Si eres parte de la comunidad universitaria y quieres registrarte a un programa, a continuación te explicamos cuáles están disponibles en 2026 y dónde puedes acceder a más información de cada uno de ellos.

Las becas de Fundación UNAM 2026

Fundación UNAM
La organización civil autónoma celebra su 33 aniversario en 2026. Foto: Fundación UNAM.

El comunicado de la máxima casa de estudios menciona que la organización apoya a los universitarios con los siguientes programas:  

  • Brigadas de salud comunitaria: Grupos multidisciplinarios que brindan servicios gratuitos de medicina, odontología y enfermería en zonas rurales o marginadas.
  • Becas alimentarias: Apoyo consistente en el acceso gratuito a servicios de alimentación (comidas completas) para alumnos en situación de vulnerabilidad.
  • Becas para bachillerato: Estímulo económico mensual para evitar la deserción escolar en alumnos de la ENEP o CCH con buen promedio.
  • Investigación en Psicología: Incentivos económicos y reconocimientos para tesis o proyectos enfocados en salud mental y atención clínica.
  • Internado médico: Apoyo financiero para estudiantes de medicina que realizan su año de práctica profesional en unidades hospitalarias.
  • Sector minero-metalúrgico: Becas dirigidas a carreras de ingeniería de minas, metalurgia y geología para fortalecer la mano de obra especializada.
  • Becas de música: Recursos destinados a estudiantes de la Facultad de Música para la adquisición de instrumentos o perfeccionamiento técnico.
  • Servicio social: Apoyo económico para estudiantes que cumplen con este requisito constitucional en programas de alto impacto social.
  • Promoción de la ciencia: Fomento a la divulgación y participación de estudiantes en proyectos que acerquen el conocimiento científico a la sociedad.
  • Estudio de idiomas: Financiamiento para el aprendizaje de lenguas extranjeras, facilitando la movilidad académica y profesional.
  • Promoción del deporte: Apoyos para atletas de alto rendimiento universitario que deben equilibrar sus entrenamientos con la carga académica.
  • Manejo de materiales: Estancias para que alumnos colaboren en laboratorios avanzados sobre las propiedades y aplicaciones de materiales sólidos.
  • Premios en Minería y Metalurgia: Galardón a los mejores trabajos de titulación o investigación que aporten innovación técnica a esta industria.
  • Sector Financiero e IA: Premios a investigaciones destacadas en Blockchain, Ciencia de Datos y Ciberseguridad aplicadas a las finanzas.
  • Geología y Renovables: Reconocimiento a proyectos sobre hidrología, energías limpias y responsabilidad ambiental en la exploración de recursos naturales.

La convocatoria y los requisitos de cada uno de los programas se darán a conocer a través de la plataforma oficial. (Clic aquí).

¿Qué es la Fundación UNAM?

Fundación UNAM
La fundación universitaria permite donaciones voluntarias y también cuenta con un sistema de membresías. Foto: Fundación UNAM.

La Fundación UNAM es una organización civil autónoma, de carácter no lucrativo, creada en 1993 con el propósito fundamental de apoyar a la Universidad Nacional Autónoma de México en el cumplimiento de sus tres pilares: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.

Esta organización funciona como un puente entre la sociedad civil, el sector privado y la máxima casa de estudios, buscando fortalecer la identidad universitaria y asegurar que la institución cuente con recursos adicionales para mantener su excelencia académica.

Su labor más visible es el programa de becas, mediante el cual recaudan fondos para apoyar a estudiantes de escasos recursos económicos. A través de estos apoyos, la Fundación ayuda a reducir la deserción escolar y permite que miles de jóvenes talentosos continúen sus estudios de bachillerato, licenciatura y posgrado.

Más allá del ámbito académico, la Fundación UNAM también coordina iniciativas de vinculación social y salud. Organiza brigadas comunitarias que llevan servicios médicos, odontológicos y de nutrición a zonas vulnerables del país, poniendo el conocimiento universitario al servicio de la población.







Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

