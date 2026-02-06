Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

La técnica se desarrolló desde varias disciplinas como la ingeniería, microfluídica, microfabricación, bioquímica, biotecnología y la medicina.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- Un grupo interdisciplinario conformado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desarrolló una metodología que permitirá detectar de manera rápida y precisa el virus del SARS-CoV-2 y otras enfermedades.

Esta nueva técnica reduce el tiempo de detección de la COVID-19 de dos horas a sólo 30 minutos. Debido a su importancia, fue publicada en un artículo científico de la revista Microsystems & Nanoengineering, perteneciente al grupo editorial Nature.

El proyecto está conformado por Luis Fernando Olguín Contreras, académico de la Facultad de Química (FQ); Laura Oropeza Ramos, docente de la Facultad de Ingeniería (FI); Luis Álvarez Icaza y Óscar Pilloni Choreño, investigadores del Instituto de Ingeniería (IIngen); Kenia Chávez Ramos, Frida Trejo y Prisciluis Caheri Salas Navarrete, posdoctorantes en la Universidad Nacional, así como Eva Ramón Gallegos, del IPN; y José Esteban Muñoz Medina, del IMSS; quienes aportaron su conocimiento para desarrollar este metodologia.

"Primero en muestras de estándares sintéticos y después en muestras de pacientes, mediante un dispositivo microfluídico que en un futuro facilitará realizar pruebas fuera de los laboratorios, es decir, en clínicas y centros de salud con atención médica básica", detalló la UNAM en un boletín informativo.

Kenia Chavez explicó que esta microtecnología permite dividir una muestra del paciente en miles de microgotas utilizando un dispositivo microfluídico.

"En cada una se realiza una reacción bioquímica y después se analiza el porcentaje de las positivas para determinar de forma absoluta el número de partículas virales", detalló.

A su vez, Luis Olguín precisó que debido a que la reacción bioquímica utilizada en la detección se produce a una temperatura constante y no requiere de cambios de temperatura drásticos, como ocurre en las pruebas PCR, el diagnóstico se puede conocer en menos tiempo.

"Con ello podemos llevar a cabo la detección del SARS-CoV-2 en un ensayo con una duración de 30 minutos, en vez de las dos horas empleadas en la PCR", acotó.

Podrá detectar influenza, virus sincicial y hasta zika

Los especialistas Caheri Salas y Esteban Muñoz destacaron que en México “circulan tres virus respiratorios de importancia: COVID, influenza y virus sincicial respiratorio", que también podrán ser identificados con este método en el futuro.

"Este trabajo podría ser modificado para detectarlos en una sola prueba, lo cual representaría un ahorro económico relevante. Otras enfermedades que sería capaz de localizar son el dengue, chikungunya y zika", aseveraron.

Por su parte, Oscar Pilloni resaltó que una de las aplicaciones será contar con un equipo portátil, “factible de llevar a lugares en donde no se cuenten con laboratorios de biología molecular para diagnóstico, así como realizar pruebas para mayor cantidad de enfermedades y, en un sólo ensayo, tener el diagnóstico para varios padecimientos”.

Finalmente Laura Oropeza subrayó la importancia de la interdisciplina donde todas las áreas son fundamentales, en este caso se laboró a partir de la ingeniería, microfluídica, microfabricación, bioquímica, biotecnología y la medicina, entre otras. Además, la publicación es fundamental porque amplía la posibilidad de llevarlo a un proceso tecnológico.