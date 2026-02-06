Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Redacción/SinEmbargo

06/02/2026 - 5:22 pm

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.
El método elaborado permite detectar prontamente más rápido el virus del COVID, influenza y virus sincicial respiratorio; incluso dengue, chikungunya y Zika. Foto: UNAM Global

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Vacuna, en ensayo clínico, demuestra ser eficaz para atacar tumores y prevenir cáncer

¿Por qué el SARS-CoV2 deja secuelas en unos y en otros no? Científicos saben más

La técnica se desarrolló desde varias disciplinas como la ingeniería, microfluídica, microfabricación, bioquímica, biotecnología y la medicina. 

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- Un grupo interdisciplinario conformado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desarrolló una metodología que permitirá detectar de manera rápida y precisa el virus del SARS-CoV-2 y otras enfermedades.

Esta nueva técnica reduce el tiempo de detección de la COVID-19 de dos horas a sólo 30 minutos. Debido a su importancia, fue publicada en un artículo científico de la revista Microsystems & Nanoengineering, perteneciente al grupo editorial Nature.

El proyecto está conformado por Luis Fernando Olguín Contreras, académico de la Facultad de Química (FQ); Laura Oropeza Ramos, docente de la Facultad de Ingeniería (FI); Luis Álvarez Icaza y Óscar Pilloni Choreño, investigadores del Instituto de Ingeniería (IIngen); Kenia Chávez Ramos, Frida Trejo y Prisciluis Caheri Salas Navarrete, posdoctorantes en la Universidad Nacional, así como Eva Ramón Gallegos, del IPN; y José Esteban Muñoz Medina, del IMSS; quienes aportaron su conocimiento para desarrollar este metodologia.

"Primero en muestras de estándares sintéticos y después en muestras de pacientes, mediante un dispositivo microfluídico que en un futuro facilitará realizar pruebas fuera de los laboratorios, es decir, en clínicas y centros de salud con atención médica básica", detalló la UNAM en un boletín informativo.

Kenia Chavez explicó que esta microtecnología permite dividir una muestra del paciente en miles de microgotas utilizando un dispositivo microfluídico.

"En cada una se realiza una reacción bioquímica y después se analiza el porcentaje de las positivas para determinar de forma absoluta el número de partículas virales", detalló.

A su vez, Luis Olguín precisó que debido a que la reacción bioquímica utilizada en la detección se produce a una temperatura constante y no requiere de cambios de temperatura drásticos, como ocurre en las pruebas PCR, el diagnóstico se puede conocer en menos tiempo.

"Con ello podemos llevar a cabo la detección del SARS-CoV-2 en un ensayo con una duración de 30 minutos, en vez de las dos horas empleadas en la PCR", acotó.

Podrá detectar influenza, virus sincicial y hasta zika

Los especialistas Caheri Salas y Esteban Muñoz destacaron que en México “circulan tres virus respiratorios de importancia: COVID, influenza y virus sincicial respiratorio", que también podrán ser identificados con este método en el futuro.

"Este trabajo podría ser modificado para detectarlos en una sola prueba, lo cual representaría un ahorro económico relevante. Otras enfermedades que sería capaz de localizar son el dengue, chikungunya y zika", aseveraron.

Por su parte, Oscar Pilloni resaltó que una de las aplicaciones será contar con un equipo portátil, “factible de llevar a lugares en donde no se cuenten con laboratorios de biología molecular para diagnóstico, así como realizar pruebas para mayor cantidad de enfermedades y, en un sólo ensayo, tener el diagnóstico para varios padecimientos”.

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.
Los investigadores recurrieron a la interdisciplina para elaborar el método. Foto: Gaceta UNAM

Finalmente Laura Oropeza subrayó la importancia de la interdisciplina donde todas las áreas son fundamentales, en este caso se laboró a partir de la ingeniería, microfluídica, microfabricación, bioquímica, biotecnología y la medicina, entre otras. Además, la publicación es fundamental porque amplía la posibilidad de llevarlo a un proceso tecnológico.

Explora más en estos temas
Ciencia y Tecnología México Salud UNAM
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Clara Brugada: romper el espejo

"Pretender que la violencia desaparezca por decreto informativo es una peligrosa regresión hacia la censura…".
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Narcopolíticos, ¿quién se hace cargo?

"¿Cuántos casos tienen MC, PRI, PAN, PRD y Morena? Diego N. es sólo una hebra de la...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Epstein y el poder en estado puro

"Epstein también obliga a mirar algo más amplio. La existencia de redes internacionales de explotación sexual, muchas...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Cuba: de la mitificación romántica a la tragedia humanitaria

"La cerrazón de Estados Unidos y el despropósito del embargo han ofrecido durante décadas la coartada perfecta...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

+ Sección

Galileo

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

La odontóloga María Eugenia Chamorro explicó que el precio de una pasta de dientes no necesariamente determina el resultado de dicho producto en las personas.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
1

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

La Sedena autorizó el vuelo de 4 aviones de EU en espacio aéreo nacional.
2

Sedena autoriza sobrevuelo de aviones de Fuerza Aérea de EU para rescate de paciente

Vacunación
3

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

Hoy No Circula Sabatino
4

Hoy No Circula Sabatino en CdMx y Edomex: qué autos descansan este 7 de febrero

El empresario Ricardo Salinas Pliego.
5

La cintura de Kardashian

La SSC-CdMx informó que fueron detenidas cinco personas que se hicieron pasar por personal de limpieza para robar una casa en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
6

Sujetos que fingieron ser barrenderos para robar una casa en la GAM son detenidos

Banco de México da a conocer nuevo billete de 100 pesos
7

Nuevo billete de 100 pesos Banxico 2026: ¿Cuál es su diseño y dónde conseguirlo?

8

Trump publica un video de los Obama como simios y lo borra ante reclamos de racismo

Matan en México a narcotraficante colombiano ligado a asesinato de futbolista Andrés Escobar.
9

Gustavo Petro confirma muerte del narcotraficante Santiago Gallón Henao en México

10

Borracho de poder y avaricia, el Alcalde de Tequila quiso extorsionar a Casa Cuervo

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, aliados para cometer delitos de tráfico y abuso sexual de menores.
11

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró la vinculación a proceso de la falsa psiquiatra Marilyn Cote por dos nuevos casos.
12

Marilyn Cote, falsa psiquiatra de Puebla, es vinculada a proceso por 2 nuevos casos

Secuestran a seis turistas en Mazatlán: una niña y una mujer reaparecen con vida
13

Secuestran a seis turistas en Mazatlán: una niña y una mujer reaparecen con vida

Monreal se adelanta a Sheinbaum.
14

Monreal se adelanta y le quema la nota a la Presidenta: las pluris se quedan, anuncia

15

DATOS ¬ EPN proyectó 33 mil millones para El Insurgente. Ja. Fueron 141 mil millones

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La delegación mexicana inició su participación con un desfile en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero.
1

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Así desfiló México en la ceremonia de apertura

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.
2

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

El Gobierno Municipal de Salamanca confirmó el secuestro de Gerardo Arredondo Hernández, empresario y excandidato del PAN-PRI-PRD a la presidencia municipal.
3

Gerardo Arredondo, excandidato del PRIANRD a la Alcaldía de Salamanca, es secuestrado

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró la vinculación a proceso de la falsa psiquiatra Marilyn Cote por dos nuevos casos.
4

Marilyn Cote, falsa psiquiatra de Puebla, es vinculada a proceso por 2 nuevos casos

Secuestran a seis turistas en Mazatlán: una niña y una mujer reaparecen con vida
5

Secuestran a seis turistas en Mazatlán: una niña y una mujer reaparecen con vida

La SSC-CdMx informó que fueron detenidas cinco personas que se hicieron pasar por personal de limpieza para robar una casa en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
6

Sujetos que fingieron ser barrenderos para robar una casa en la GAM son detenidos

Matan en México a narcotraficante colombiano ligado a asesinato de futbolista Andrés Escobar.
7

Gustavo Petro confirma muerte del narcotraficante Santiago Gallón Henao en México

Los agentes de Trump pasaron de los golpes y el gas pimienta, a la crueldad ¬ VIDEOS
8

El ICE las caza en citas médicas y en los hospitales. Latinas embarazadas dejan de ir

Autoridades ejecutaron 12 cateos en Querétaro, en los que detuvieron a Diego “N”, alias “El Flaco”, y a otros 29 integrantes del grupo delictiv "Los Salazar".
9

Autoridades detienen a "El Flaco", operador de Los Salazar, y 29 más en Querétaro

Delegada de Bienestar en Puebla admite incongruencia tras fiesta estilo “El Gran Gatsby”
10

Delegada de Bienestar en Puebla celebra como Gran Gatsby; admite incongruencia con 4T

11

Trump publica un video de los Obama como simios y lo borra ante reclamos de racismo

Beca Gertrudis Bocanegra 2
12

Beca Gertrudis Bocanegra para transporte público: ¿Cuándo será el primer pago?