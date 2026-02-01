Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Los nuevos hallazgos ayudan a entender por qué el cáncer de pulmón puede volverse más agresivo en determinadas condiciones.

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS).- Un estudio liderado por el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell) descubrió que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad y la capacidad de invasión tumoral.

El trabajo, publicado en la revista Nature Metabolism, sugirió que LIF podría ser una buena diana contra este tipo de cáncer, ya que, si el tumor la libera en situaciones de estrés como mecanismo de supervivencia, sin ella es “muy probable” que tuviera menos capacidad de adaptación, informó el Idibell en un comunicado emitido el viernes.

En esa línea, además de identificar a LIF como responsable de la adaptabilidad del tumor, la investigación sugirió una posible forma de bloquearla: según observó el equipo, la suplementación con manosa, un tipo de azúcar, podría prevenir su liberación al suplir la falta de glucosa, aunque se trata de una hipótesis que todavía debía ser corroborada.

Estrés metabólico

El combustible principal de las células es la glucosa: el organismo trabaja constantemente para asegurar su aportación regular a todas las células del cuerpo, manteniendo los niveles dentro de rangos aceptables para que todo funcione con normalidad.

Cuando falta glucosa, los tejidos y las células individuales reaccionan y ponen en marcha diversos mecanismos para compensarlo, como el aumento del riego sanguíneo con el fin de obtener una mayor aportación de nutrientes.

Las células tumorales funcionan de manera similar: cuando se encuentran en una situación de estrés metabólico, como la falta de glucosa u oxígeno, se defienden y el tejido cambia a un estado más adaptable y agresivo para sobrevivir.

Los investigadores observaron modelos de cáncer de pulmón que habían sido sometidos a deficiencia de glucosa e identificaron entre las proteínas más secretadas a LIF, que en el cuerpo sano interviene durante el desarrollo embrionario, generando un ambiente inmunosupresor y estimulando la proliferación celular.

LIF, diana terapéutica

Para ayudar a sobrevivir el tumor, LIF estimula la creación de nuevos vasos sanguíneos con el objetivo de restablecer la llegada de sangre y nutrientes a las células tumorales y, al mismo tiempo, promover la colonización de otros tejidos.

Además, tiene "cierto efecto inmunosupresor", frenando la defensa que el sistema inmunitario podría levantar contra el cáncer.

Haber identificado LIF como la directora de la respuesta tumoral a la falta de glucosa abre una "puerta esperanzadora" para el tratamiento del cáncer de pulmón.

Según han comprobado los investigadores, sin LIF se promueve un ambiente antitumoral en que se frena el crecimiento del tumor y la creación de nuevos vasos sanguíneos para alimentarlo, lo que señala la proteína como una "diana potencial" contra el cáncer de pulmón.