Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Los Ángeles, 31 de enero (LaOpinión).- Investigadores de la Universidad de Bonn han realizado un estudio que demuestra que una dieta a base de avena durante dos días puede reducir significativamente los niveles de colesterol LDL en personas con síndrome metabólico. Este efecto se mantiene seis semanas después de la intervención.

Durante el ensayo controlado, publicado en la revista Nature Communications, los participantes consumieron 300 gramos de avena diaria. El grupo que siguió esta dieta mostró una reducción del 10 por ciento en sus niveles de colesterol LDL y una pérdida de peso promedio de dos kilogramos.

Implicaciones para la salud

El estudio sugiere que la dieta de avena puede ofrecer beneficios adicionales, como la modificación de la microbiota intestinal, lo que podría contribuir a mejorar la salud cardiovascular.

“Las personas con síndrome metabólico pueden experimentar mejoras más pronunciadas porque suelen tener niveles basales de colesterol elevados y una regulación metabólica alterada, lo que deja un mayor margen para una mejora medible”, dijo a Newsweek Marie-Christine Simon, autora del artículo y profesora de nutrición y microbiota de la Universidad de Bonn (Alemania).

Sin embargo, se requiere investigación adicional para evaluar los efectos en personas sanas. A pesar de los resultados positivos, los investigadores advierten que esta dieta no debe sustituir medicamentos ni consejo médico.

Beneficios de la avena

La avena ofrece múltiples beneficios para la salud más allá de su conocido efecto reductor del colesterol LDL, gracias a su alto contenido en fibra soluble (como el betaglucano), proteínas vegetales, vitaminas y minerales.

Control de glucosa : Regula los niveles de azúcar en sangre debido a su bajo índice glucémico y la fibra que ralentiza la absorción de carbohidratos, beneficiando a personas con diabetes o riesgo de resistencia a la insulina.

: Regula los niveles de azúcar en sangre debido a su bajo índice glucémico y la fibra que ralentiza la absorción de carbohidratos, beneficiando a personas con diabetes o riesgo de resistencia a la insulina. Salud digestiva : Su fibra insoluble promueve la regularidad intestinal, alivia el estreñimiento y favorece una microbiota saludable al reducir ácidos biliares tóxicos.

: Su fibra insoluble promueve la regularidad intestinal, alivia el estreñimiento y favorece una microbiota saludable al reducir ácidos biliares tóxicos. Pérdida de peso : Aumenta la saciedad por más tiempo, ayudando a controlar el apetito, reducir la ingesta calórica y mantener un peso saludable.

: Aumenta la saciedad por más tiempo, ayudando a controlar el apetito, reducir la ingesta calórica y mantener un peso saludable. Salud cardiovascular adicional : Reduce la presión arterial gracias al potasio y la fibra, y contiene antioxidantes con efectos inmunomoduladores que fortalecen las defensas.

: Reduce la presión arterial gracias al potasio y la fibra, y contiene antioxidantes con efectos inmunomoduladores que fortalecen las defensas. Nutrientes esenciales : Proporciona proteínas completas con aminoácidos esenciales, vitaminas B (tiamina, folato), hierro, magnesio y zinc para energía, sistema nervioso y reparación muscular.

: Proporciona proteínas completas con aminoácidos esenciales, vitaminas B (tiamina, folato), hierro, magnesio y zinc para energía, sistema nervioso y reparación muscular. Beneficios para la piel: Sus propiedades antiinflamatorias calman afecciones como eczema o dermatitis cuando se aplica tópicamente o se consume regularmente.

Otros alimentos que reducen el colesterol LDL

Varios alimentos ricos en fibra soluble, grasas saludables y antioxidantes ayudan a reducir el colesterol LDL de forma efectiva. Incorporarlos en la dieta diaria puede mejorar la salud cardiovascular sin necesidad de medicamentos en muchos casos.

Alimentos ricos en fibra soluble: La avena y las legumbres como lentejas, garbanzos y frijoles atrapan el colesterol en el intestino, reduciendo su absorción. Las frutas cítricas (naranjas, pomelos) y verduras de hoja verde (espinacas, col rizada) aportan pectina y más fibra para bajar el LDL hasta un 5-10 por ciento con consumo regular.

Grasas saludables y omega-3: Nueces, almendras y aceite de oliva extra virgen proporcionan grasas monoinsaturadas que disminuyen el LDL sin afectar el HDL bueno. Pescados grasos como salmón, caballa y sardinas, ricos en omega-3, reducen triglicéridos y LDL; se recomiendan dos porciones semanales.

Antioxidantes y proteínas vegetales: Frutas rojas (arándanos, frutillas, frambuesas) y palta combaten la oxidación del LDL gracias a sus polifenoles y fibra. Productos de soja como tofu o leche de soja bajan el LDL entre 5-6 por ciento con 25 gramos diarios de proteína vegetal.

