Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

El fenómeno astronómico será visible el próximo 17 de febrero y será el más largo de su tipo en más de 100 años.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- Este 2026 será un gran año para los fanáticos de la astronomía con múltiples fenómenos visibles desde diferentes partes del planeta. Uno de los más destacados es el Eclipse Solar Anular, también conocido como “Anillo de Fuego”, del próximo 17 de febrero.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) este eclipse será el más largo de su tipo en todo el siglo XXI con una duración total de 7 minutos y 30 segundos cubriendo completamente el disco solar.

“Un eclipse anular ocurre cuando la Luna está alineada entre el Sol y la Tierra, pero está en su punto más lejano desde la Tierra. Debido a que la Luna está más lejos de la Tierra, parece más pequeña y se verá como un disco oscuro encima de un disco brillante más grande”, explica el artículo “Vive la experiencia del eclipse” publicado por la NASA.

¿Cómo puedes ver el Eclipse Anular?

La visibilidad del "anillo de fuego" del próximo 17 de febrero será sumamente exclusiva, ya que la franja de anularidad atravesará principalmente regiones remotas de la Antártida y el Océano Índico.

Se espera que muy pocas personas logren presenciarlo en su totalidad, siendo las estaciones de investigación científica, como la base Concordia (Franco-Italiana) y la base Mirny (Rusia), algunos de los pocos puntos habitados en su trayectoria.

Para el resto del mundo, el fenómeno se manifestará únicamente como un eclipse parcial. Las regiones que podrán observar esta sombra incluyen el extremo sur de Sudamérica (específicamente la Patagonia de Argentina y Chile), Sudáfrica, Namibia y Madagascar, así como gran parte del continente antártico.

En México no será visible en ninguno de sus estados, pero si eres fan de los eventos astronómicos, puedes seguir la transmisión gratuita del anillo de fuego en el canal oficial de la NASA en YouTube o en sitios como Sky Live que ofrecen simulaciones precisas y enlaces a retransmisiones de observatorios situados en el hemisferio sur.

¿Cuándo será el próximo Eclipse Solar en México?

Luego del gran Eclipse Solar Total del 8 de abril del 2024 visible en todas las regiones de Norteamérica, comenzará una larga espera para presenciar este tipo de fenómenos astronómicos desde territorio mexicano, pues de acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el será el 30 de marzo de 2052.

“Aunque pueden pasar entre dos y cinco eclipses solares al año, la mayoría son parciales. La última vez que observamos un eclipse solar total en México fue el 8 de abril de 2024, y el siguiente ocurrirá hasta el 30 de marzo de 2052”, se menciona en el artículo" Lo que debes saber del eclipse de Sol” publicado por la UNAM.

En la fecha programada, la franja de totalidad de ese evento cruzará estados como Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas. Este será el próximo gran momento en que el día se convierta en noche en México, siguiendo una ruta similar a la que se vivió hace dos años.