¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

El programa de pasantías de la agencia espacial es considerado como el más prestigioso de Estados Unidos y uno de los más demandados a nivel mundial.

Las pasantías de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en Inglés) son programas educativos y profesionales diseñados para ofrecer a estudiantes desde preparatoria hasta posgrado, la oportunidad de trabajar directamente en misiones reales de la agencia. A diferencia de un curso académico tradicional, estas estancias sumergen a los participantes en proyectos de investigación, ingeniería y administración, permitiéndoles colaborar con científicos e ingenieros de clase mundial.

El objetivo principal es cultivar la próxima generación de especialistas y para ello busca perfiles diversos, no sólo en áreas de ciencia y tecnología (STEM), sino también en campos como finanzas, comunicaciones, derecho y recursos humanos. Las estancias se ofrecen durante tres sesiones al año (primavera, verano y otoño) en los distintos centros de la agencia distribuidos por Estados Unidos.

Debido a la alta demanda de solicitudes, al menos 250 mil el año pasado según cifras oficiales, la NASA publicó en su página consejos para facilitar la redacción de solicitudes de ingreso a sus pasantías en la cuál se incluyen cinco sugerencias que ayudan a la selección de aspirantes.

Qué es lo más importante para ser seleccionado

De acuerdo con la página oficial de la NASA es importante considerar los siguientes aspectos al momento de elaborar la solicitud:

1.- Demuestra tu interés en la declaración personal: la carta de presentación funciona como un puente narrativo: no basta con enumerar lo que has hecho, sino que debes demostrar cómo tu historia de vida y tus metas futuras encajan con las piezas que le faltan al proyecto. Los instructores buscan a alguien cuya visión personal se alinee con los objetivos técnicos del equipo.

“Los mentores de la NASA buscan pasantes que disfruten del trabajo y se integren en la cultura del equipo. Más allá de tu formación académica, calificaciones e intereses, esta es la oportunidad de compartir tu curiosidad, entusiasmo, pasión o resiliencia”, se lee en la página oficial.

2.- Muestra tus logros académicos: a los mentores les encanta ver qué experiencia académica y práctica puedes aportar al proyectos. Tu expediente académico, promedio de calificaciones, trabajos de curso, investigación, proyectos académicos, premios y logros son aspectos destacados de tu solicitud.

3.- Menciona tus actividades extracurriculares: el artículo de la agencia recalca la importancia de hablar de tu perspectiva personal alejada de las metas académicas y profesionales. Incluye cualquier actividad extracurricular que realices, como un club o equipo escolar o una organización de tu comunidad.

Ya sea en un club local de cohetería, un equipo deportivo escolar o un conjunto musical, estas pueden demostrar habilidades académicas o habilidades interpersonales como la colaboración.

4.- Incluye todas las habilidades que tengas: los mentores buscan habilidades que se ajusten a los requisitos de su proyecto y al puesto, pero también talentos únicos que puedan ser un valor añadido. Aquí es importante mencionar tus aptitudes, como experiencia con herramientas específicas o lenguajes de programación, y habilidades no técnicas, como habilidades de comunicación o experiencia en liderazgo.

5.- Muestra actitud: ante una gran competencia y pocos lugares, muchos aspirantes desisten incluso antes de comenzar su proceso de selección por lo que es importante tener actitud y perseverancia, pues el primer paso para alcanzar el objetivo es intentarlo.

“Sí, la competencia es feroz. Pero alguien conseguirá esa pasantía, ¡y esa persona podrías ser tú!”, se lee en la página oficial.

¿Cómo y cuándo enviar la solicitud de pasantía?

Las pasantías se ofrecen durante dos sesiones al año en los distintos centros de la NASA distribuidos por Estados Unidos. Durante este tiempo, los pasantes reciben una beca económica (estipendio) y cuentan con la guía de un mentor experimentado que supervisa su desarrollo profesional y técnico dentro de la organización.

El sitio oficial para enviar la solicitud de pasantía es stemgateway.nasa.gov y las próximas fechas límites son las siguientes:

Verano de 2026: 27 de febrero de 2026, 23:59 ET.

Otoño de 2026: 22 de mayo de 2026, 23:59 ET.

Sí tienes dudas específicas sobre el proceso de selección la agencia espacial ofrecerá un seminario web el próximo 3 de febrero en el que se darán más detalles y consejos que puedes seguir para aumentar tus posibilidades de ser seleccionado. El registro se realiza en el enlace anterior.