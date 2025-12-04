FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

Redacción/SinEmbargo

04/12/2025 - 4:38 pm

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Expertos del INAH revelan misterios del Mapa de Popotla, un códice de más de 300 años

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

El Museo Nacional de Antropología es galardonado con el Premio Princesa de Asturias

El INAH halló entierros humanos, incluidos dos bebés, un fogón que refleja que se trataba de un hogar, y cerámica perteneciente a los antiguos asentamientos en el islote de Tlatelolco, en la Tenochtitlan tardía.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).– El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dio a conocer esta semana que halló una serie de entierros humanos, un fogón de piedra y cerámica de Tenochtitlan en La Lagunilla, en centro de la Ciudad de México (CdMx), que además ayudará a conocer los límites del islote de Tlatelolco sobre el cual se asentaron los habitantes hace cientos de años, en el periodo conocido como Posclásico Tardío (1325-1521).

Los expertos hallaron restos de una "unidad doméstica", en la que se hallaron tres entierros humanos, un tlecuil (fogón) de piedra y cerámica de estilo Azteca III, asociada a asentamientos tlatelolcas de este periodo.

Con este descubrimiento en el terreno, ubicado en las cercanías de la Zona Arqueológica Tlatelolco, hasta el momento, se han detectado tres etapas de ocupación mexica y tlatelolca, dio a conocer la arqueóloga de la Dirección de Salvamento Arqueológico (DSA), Jimena Rivera Escamilla, responsable del proyecto.

La relevancia de los vestigios radica en que “no se ha hallado el lecho lacustre, lo que indica que nos encontramos en tierra firme”, con esta información se podrían corroborar los límites del islote o los meandros donde las personas se asentaban entre Tlatelolco y el barrio Atezcapan, que corresponde a lo que hoy es La Lagunilla, sostuvo.

Este descubrimiento es adyacente a un salvamento arqueológico que se desarrolla en un predio del Eje Central, en la colonia Guerrero, cuyas labores iniciaron el 6 de octubre y culminarán el sábado próximo, informó el INAH.

"Para obtener un escaneo completo del área, se realizaron nueve unidades de excavación (de 2 x 2 metros de profundidad), una cala y un pozo estratigráfico (de 3.85 metros profundidad), que muestra 24 capas arcillosas y arena de relleno, en las cuales se observa la intervención humana para nivelar el suelo, en tres diferentes momentos", detalló el arqueólogo Juan Carlos González Hurtado.

Los entierros, añadió pertenecen a la última etapa de ocupación del sitio. En tanto que de la segunda se conservaron muros, alineados de norte a sur, el tlecuil, fragmentos de piso y otros elementos arquitectónicos; mientras que de la primera solo hay cerámica, lo que podría indicar que eran asentamientos de caseríos.

Los elementos encontrados están asociados a la última ocupación de Tlatelolco; fueron encontrados en la actual La Lagunilla por el INAH.
Los elementos encontrados están asociados a la última ocupación de Tlatelolco; fueron encontrados en la actual La Lagunilla por el INAH. Foto: Melitón Tapia, INAH

Además, el arqueólogo del INAH explicó que han podido corroborar que no hay ocupación colonial, “debido, probablemente, a que los europeos se concentraron en la ciudad de los palacios, en Tenochtitlan”.

Rivera Escamilla, por su parte, resaltó que en el pozo 2, donde se hallaron los entierros, se encontró un infante, de entre dos y cinco años de edad al momento de morir, en una fosa oval, bocarriba. "Estaba acompañado por una ofrenda compuesta de una copa bicónica, estilo Texcoco, de color rojo pulido con una banda doble negra, en el borde. La pieza estaba asociada a huesos de animal, los cuales se analizarán para conocer la especie a la que pertenecieron", informó el INAH en un comunicado.

Una vez que trabajaban en esta excavación, se descubrió la segunda osamenta humana, de antigüedad menor a la primera. "Se trata de un neonato, es decir, una persona de 0 a 3 meses de edad, cuyo cráneo no fue localizado, quizá, debido a su desintegración por el paso del tiempo", explicó la directora del proyecto.

El segundo bebé, a diferencia del primero, fue hallado bocabajo, con los pies colocados en orientación opuesta a los del niño. Ambos se ubicaban a un costado de un muro.

Un detalle de los hallazgos del INAH en La Lagunilla.
Un detalle de los hallazgos en La Lagunilla. Foto: INAH

Luego, en el pozo 10, se halló un adolescente de entre 12 y 15 años de edad, de género desconocido, en posición fetal, con las piernas flexionadas. Rivera Escamilla destacó que no se encontró el cráneo, por lo que deberán analizar las vértebras cervicales para saber si esta característica fue un acto deliberado o si dicha parte se perdió al paso de los años.

¿Por qué los expertos hablan de una unidad doméstica hallada en La Lagunilla? Por el hallazgo del tlecuil de piedra (de 40 x 30 centímetros), en el pozo 1. Este elemento se ubicaba en el área del solar y, en ocasiones, dentro de las casas, en la cocina.

Con la información obtenida hasta el momento, explicó el INAH, los arqueólogos infieren que la vivienda perteneció a una familia de alta jerarquía, con capacidad de adquirir la cerámica, recuperada en el lugar que, aunque es de uso doméstico, no es común en asentamientos menos suntuosos.

Aunado a tales vestigios, se recuperaron fragmentos de malacates, cajetes, ollas, vasijas, figurillas antropomorfas, navajillas de obsidiana negra, verde, gris y dorada y un sello con la representación de un mono, asociado al dios del viento, Ehécatl.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Es la ley, estúpido

"Mientras la ley no sea un manto protector de derechos, un mecanismo de garantía frente a la...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

López Obrador

"López Obrador fue, es y seguirá siendo todo un fenómeno, por lo visto. No hay otro político...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Acabar con la impunidad

"El imperativo para la nueva Fiscal General de la República es combatir la impunidad, ponderar el Estado...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Violencia letal y federalismo

"Estando de acuerdo en que es mejor tener la tendencia a la baja en violencia letal que...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

+ Sección

Galileo

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

¿Por qué el riesgo de muerte súbita se dispara entre los jóvenes?

El riesgo de muerte súbita por diabetes se dispara en jóvenes, afirman investigadores

Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M, en EU, desarrolló un método innovador para devolver vitalidad a células humanas dañadas o envejecidas.

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

Un estudio demostró que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y los cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer.

Un estudio demuestra que frutas y cereales enteros pueden reducir riesgo de Alzheimer

Un estudio del Mass General Brigham concluyó que caminar más, aunque sea un poco, podría ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Un estudio señala que aumentar el número de pasos al día podría retrasar el Alzheimer

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

Sentirte somnoliento, irritable, o con hambre poco después de comer puede ser algo más que un simple cansancio: podría tratarse de fatiga por azúcar.

Fatiga por azúcar: un desequilibrio después de comer, incluso de manera "saludable"

El consumo de aceite de soya promueve la obesidad, revela estudio

Estudio revela que el aceite de soya contribuye al desarrollo directo de la obesidad

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Con estos movimientos, Godoy inicia una reconfiguración en áreas clave de investigación y combate al crimen organizado dentro de la FGR.
1

Ernestina Godoy nombra a Héctor Elizalde Mora en la Agencia de Investigación Criminal

El Tren Maya presentó su nueva oferta de paquetes turísticos de invierno, disponibles del 2 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026.
2

Tren Maya lanza paquetes turísticos de invierno: checa fechas, precios y recorridos

De acuerdo con testigos citados por CNN, las fuerzas israelíes abrieron fuego contra palestinos hambrientos que rodearon un camión de ayuda humanitaria.
3

Israelíes mataron palestinos que buscaban comida y dejaron cuerpos a los perros: CNN

La Casa Blanca defendió su política migratoria tras la crítica de Sabrina Carpenter por el uso de su canción “Juno” en un video oficial difundido en redes.
4

"Repugnante": Sabrina Carpenter rechaza que Casa Blanca usara canción en video de ICE

Andrés Manuel López Obrador, ex presidente de México, reapareció en su cuenta oficial en sus redes para presentar su nuevo libro “Grandeza”, editado por Grupo Planeta.
5

AMLO refuta sacrificios en México prehispánico y llama a Cortés "político siniestro"

La Cámara de Diputados aprueba en lo particular la reforma a la Ley de Aguas
6

Diputados aprueban en lo particular la reforma a la Ley de Aguas; pasa el Senado

El reporte interno del Pentágono reveló que su titular, Pete Hegseth, puso en peligro a las tropas de EU por enviar mensajes con información delicada en Signal.
7

Hegseth puso en peligro a militares de EU por enviar mensajes en Signal, dice reporte

El PRI es expulsado de la Internacional Socialista
8

La Internacional Socialista expulsa al PRI, partido volcado hacia la extrema derecha

La Consejera Jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, rechazó las recientes declaraciones del abogado Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán López.
9

Los 10 pendientes que hereda Ernestina: "Alito", Peña, "El Mayo", La Barredora…

La Conagua desmintió una a una las mentiras sobre la reforma a la Ley de Aguas propuesta por Sheinbaum y aprobada en lo general en la Cámara de Diputados.
10

Conagua denuncia campaña de mentiras con Ley de Aguas. ¿Cuáles son las más comunes?

PRI niega haber sido expulsado de la Internacional Socialista.
11

Mentira, nosotros dejamos la Internacional Socialista, no nos echaron, dice el PRI

EU eleva a cinco millones de dólares la recompensa por el líder del Tren de Aragua.
12

EU ofrece 5 mdd por el líder del Tren de Aragua y además sanciona a modelo venezolana

EU China
13

El gran juego China-EU

Un comité del Congreso de EU reveló fotos y videos inéditos de la isla del pedófilo Jeffrey Epstein.
14

Demócratas difunden FOTOS y VIDEOS inéditos de la isla privada del pedófilo Epstein

El gobierno de EU informó que revocó e impuso restricciones de visas a personas identificadas en México por facilitar la migración irregular a este país.
15

EU revoca visas a directivos de una empresa mexicana por "facilitar migración ilegal"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.
1

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

El Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) planteó en el Paquete Presupuestal 2026 una ampliación al subsidio de la tenencia vehicular.
2

El Gobierno de la CdMx exentará de tenencia a autos de hasta 638 mil pesos en 2026

Andrés Manuel López Obrador, ex presidente de México, reapareció en su cuenta oficial en sus redes para presentar su nuevo libro “Grandeza”, editado por Grupo Planeta.
3

AMLO refuta sacrificios en México prehispánico y llama a Cortés "político siniestro"

Autoridades federales y estatales detuvieron a cuatro personas y aseguraron un artefacto explosivo en Michoacán. El operativo mantiene patrullajes y decomisos.
4

Autoridades federales y estatales detienen a 4 personas como parte del Plan Michoacán

La Cámara de Diputados aprueba en lo particular la reforma a la Ley de Aguas
5

Diputados aprueban en lo particular la reforma a la Ley de Aguas; pasa el Senado

El reporte interno del Pentágono reveló que su titular, Pete Hegseth, puso en peligro a las tropas de EU por enviar mensajes con información delicada en Signal.
6

Hegseth puso en peligro a militares de EU por enviar mensajes en Signal, dice reporte

La Casa Blanca defendió su política migratoria tras la crítica de Sabrina Carpenter por el uso de su canción “Juno” en un video oficial difundido en redes.
7

"Repugnante": Sabrina Carpenter rechaza que Casa Blanca usara canción en video de ICE

Senado recibe reforma laboral.
8

Senado recibe iniciativa para reducir jornada laboral; se analizará en próximos días

Israel lanzó bombardeos contra el sur del Líbano tras ordenar evacuaciones; esto ocurrió pese al alto al fuego vigente, y a críticas de Beirut y la ONU.
9

Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra Líbano tras ordenar evacuaciones

De acuerdo con testigos citados por CNN, las fuerzas israelíes abrieron fuego contra palestinos hambrientos que rodearon un camión de ayuda humanitaria.
10

Israelíes mataron palestinos que buscaban comida y dejaron cuerpos a los perros: CNN

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la designación de Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
11

La Presidenta celebra el nombramiento de Godoy en la FGR; anticipa mayor coordinación

La Presidenta Sheinbaum publicó un video para invitar a los ciudadanos a la celebración de los 7 años del inicio de la Cuarta Transformación.
12

VIDEO ¬ CSP invita a celebrar "conquistas del pueblo" y 7 años de la 4T en el Zócalo