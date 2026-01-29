Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve 2026 desde México

Las primeras noches de febrero se iluminarán con una de las mejores vistas del astro nocturno que podremos ver este año.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- El próximo domingo 1 de febrero será visible la segunda Luna Llena del 2026, la cuál va a destacar por ser una de las más grandes del año debido a que estará a solo 365.875 km de la Tierra, acercándose a lo que se conoce como “Superluna”.

Este fenómeno astronómico es conocido en la cultura popular como “Luna de Nieve” debido a que en el libro “Almanaque del Viejo Granjero” publicado en 1792 se menciona que los pueblos originarios de América del Norte seguían el calendario lunar y la nombraron así ya que durante la Luna Llena de febrero habían intensas nevadas.

En la actualidad, muchas personas siguen admirando al satélite de la tierra y están atentas a sus fases (Nueva, Cuarto Creciente, Llena y Cuarto Menguante) para tomar fotografías, meditar o simplemente observar. A continuación te explicamos todo lo que necesitas saber para ver la Luna de Nieve 2026.

La mejor forma de ver la Luna de Nieve 2026

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la Luna de Nieve será visible en todos los estados del país la noche del domingo 1 de febrero, pero alcanzará el 100 por ciento de iluminación en la madrugada del 2 de febrero.

Debido al interés que genera la Luna de Nieve, algunos parques y centros turísticos del país ofrecen la oportunidad de visualizar este evento astronómico de forma única, algunos de ellos son:

Sierra de San Pedro Mártir, Baja California: Alberga el Observatorio Astronómico Nacional. Su gran altitud (unos 2,800 metros) y la ausencia casi total de contaminación lumínica ofrecen una gran nitidez lunar. Aquí puedes acampar en el Parque Nacional.

El Pinacate y Gran Desierto de Altar, Sonora: Sus cráteres gigantes y dunas ofrecen un marco visual único para ver la salida de la luna. Al ser una zona desértica, la atmósfera es muy seca y limpia.

Reserva de la Biósfera de Calakmul, Campeche: A diferencia de otros sitios arqueológicos, Calakmul está en medio de una selva densa, lejos de cualquier ciudad. Este sitio permite ver la luna llena elevarse sobre las pirámides de la reserva.

Parque Nacional Izta-Popo, Edo. de México/Puebla: Se encuentra entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. El paisaje destaca por estar encima de gran parte de la contaminación y la nubosidad del Valle de México.

Wirikuta, San Luis Potosí: Se considera un sitio sagrado para el pueblo Wixárika (huichol) y ofrece uno de los cielos más limpios de la región del Bajío. Su clima semidesértico y la calma absoluta del desierto de Real de Catorce permiten una observación sin interrupciones.

Otros fenómenos astronómicos de febrero del 2026

La Luna de Nieve no será el único evento astronómico destacado del mes de febrero de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) también sucederán los siguientes:

Eclipse Solar Anular (17 de febrero): Lamentablemente, la fase anular solo será visible en la Antártida. Sin embargo, en partes de Sudamérica (sur de Argentina y Chile) y el sur de África se podrá ver como un eclipse parcial. Desde México no será visible, pero podrás seguir las transmisiones en vivo de agencias espaciales.

Visibilidad del cometa Wierzchos (17 de febrero): El cometa tendrá su mayor acercamiento a la Tierra. Si tienes binoculares, busca hacia el horizonte suroeste después del atardecer para intentar localizarlo.

Máxima visibilidad de Mercurio (19 de febrero): Este planeta alcanzará su máxima elongación este, lo que significa que estará en su punto más alejado del Sol desde nuestra perspectiva. Es el mejor momento del año para ver al "planeta escurridizo" justo después del atardecer hacia el oeste.