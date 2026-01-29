Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve 2026 desde México

Omar López

29/01/2026 - 3:29 pm

Luna de Nieve

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Las primeras noches de febrero se iluminarán con una de las mejores vistas del astro nocturno que podremos ver este año.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- El próximo domingo 1 de febrero será visible la segunda Luna Llena del 2026, la cuál va a destacar por ser una de las más grandes del año debido a que estará a solo 365.875 km de la Tierra, acercándose a lo que se conoce como “Superluna”.

Este fenómeno astronómico es conocido en la cultura popular como “Luna de Nieve” debido a que en el libro “Almanaque del Viejo Granjero” publicado en 1792 se menciona que los pueblos originarios de América del Norte seguían el calendario lunar y la nombraron así ya que durante la Luna Llena de febrero habían intensas nevadas.

En la actualidad, muchas personas siguen admirando al satélite de la tierra y están atentas a sus fases (Nueva, Cuarto Creciente, Llena y Cuarto Menguante) para tomar fotografías, meditar o simplemente observar. A continuación te explicamos todo lo que necesitas saber para ver la Luna de Nieve 2026.

La mejor forma de ver la Luna de Nieve 2026 

Luna de Nieve 2026
La Luna de Nieve es uno de los eventos astronómicos más destacados de febrero. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la Luna de Nieve será visible en todos los estados del país la noche del domingo 1 de febrero, pero alcanzará el 100 por ciento de iluminación en la madrugada del 2 de febrero. 

Debido al interés que genera la Luna de Nieve, algunos parques y centros turísticos del país ofrecen la oportunidad de visualizar este evento astronómico de forma única, algunos de ellos son: 

Sierra de San Pedro Mártir, Baja California: Alberga el Observatorio Astronómico Nacional. Su gran altitud (unos 2,800 metros) y la ausencia casi total de contaminación lumínica ofrecen una gran  nitidez lunar. Aquí puedes acampar en el Parque Nacional.

El Pinacate y Gran Desierto de Altar, Sonora: Sus cráteres gigantes y dunas ofrecen un marco visual único para ver la salida de la luna. Al ser una zona desértica, la atmósfera es muy seca y limpia.

Reserva de la Biósfera de Calakmul, Campeche: A diferencia de otros sitios arqueológicos, Calakmul está en medio de una selva densa, lejos de cualquier ciudad. Este sitio permite ver la luna llena elevarse sobre las pirámides de la reserva. 

Parque Nacional Izta-Popo, Edo. de México/Puebla: Se encuentra entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. El paisaje destaca por estar encima de gran parte de la contaminación y la nubosidad del Valle de México.

Wirikuta, San Luis Potosí: Se considera un sitio sagrado para el pueblo Wixárika (huichol) y ofrece uno de los cielos más limpios de la región del Bajío. Su clima semidesértico y la calma absoluta del desierto de Real de Catorce permiten una observación sin interrupciones.

Otros fenómenos astronómicos de febrero del 2026

El eclipse anular solar de 2026 no será visible en México. Foto: Martín Zatina, Cuartoscuro.

La Luna de Nieve no será el único evento astronómico destacado del mes de febrero de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) también sucederán los siguientes:

Eclipse Solar Anular (17 de febrero): Lamentablemente, la fase anular solo será visible en la Antártida. Sin embargo, en partes de Sudamérica (sur de Argentina y Chile) y el sur de África se podrá ver como un eclipse parcial. Desde México no será visible, pero podrás seguir las transmisiones en vivo de agencias espaciales.

Visibilidad del cometa Wierzchos (17 de febrero): El cometa tendrá su mayor acercamiento a la Tierra. Si tienes binoculares, busca hacia el horizonte suroeste después del atardecer para intentar localizarlo.

Máxima visibilidad de Mercurio (19 de febrero): Este planeta alcanzará su máxima elongación este, lo que significa que estará en su punto más alejado del Sol desde nuestra perspectiva. Es el mejor momento del año para ver al "planeta escurridizo" justo después del atardecer hacia el oeste.

Explora más en estos temas
Ciencia y Tecnología NASA Servicio UNAM
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal

Omar López

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El CIDE: una rectificación insuficiente

"La crisis del CIDE no puede leerse de manera aislada. Resonancias similares aparecen en otras universidades públicas...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Enero

"En muy poco tiempo, Trump ha minado su propio país, y al mundo, exponiéndolos gravemente y, como...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Es la injusticia social, Presidenta, no la laboral

"Lo que afecta a San Quintín no es una injusticia laboral, cuanto más la injusticia social, el...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tejiendo y destejiendo

"Como Penélope en la Odisea de Homero, parece que nuestro país anda tejiendo y destejiendo la tela...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

+ Sección

Galileo

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Un freno natural del ADN podría detener el crecimiento de cáncer.

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Juan Manuel Felices, doctor en Medicina, advirtió que las redes sociales provocan una "borrachera de dopamina digital" que aumenta el riesgo de depresión.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Salinas Pliego aún no paga su deuda con el SAT. "Vamos a esperar hoy y mañana": Sheinbaum
1

Salinas Pliego aún no paga su deuda con el SAT. "Vamos a esperar hoy y mañana": CSP

VIDEO ¬ "¡Asesino! ¡lárgate!" le gritan estudiantes a Calderón en París.
2

VIDEO ¬ “¡Asesino, asesino!”, “¡lárgate!”, le gritan a Calderón estudiantes en París

Precio del centenario de oro y onza de plata
3

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

Donald Trump elogió este jueves a Claudia Sheinbaum después de haber sostenido "una productiva y cordial conversación" de 40 minutos, a la cual se sumó Melania.
4

Trump elogia a Sheinbaum tras 40 minutos de “plática cordial” a la que llegó Melania

La rapera Nicki Minaj se ha visto envuelta en una gran polémica tras declararse públicamente como la "fan número uno" del Presidente Donald Trump.
5

"Soy su fan número uno", le dice Nicki Minaj a Trump pese a descontento social en EU

Comunidades de Minneapolis y Saint Paul lanzaron una convocatoria de huelga nacional para el viernes 30 de enero, en protesta contra el ICE.
6

Comunidades convocan huelga nacional contra ICE; Pascal, DeGeneres y más la respaldan

Quienes se acaban de sumar como aprendices a Jóvenes Construyendo el Futuro deberán estar atentos para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.
7

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cómo registrarte al programa en febrero?

Oro y plata: ¿cómo invertir?
8

¿Cómo invertir en oro y plata ahora que el precio se disparó?

Precio del centenario de oro y onza de plata
9

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

CURP Biométrica
10

CURP Biométrica en Xalapa: Dónde y cómo tramitarla en 2026

"La relación de Jessica y Diego era consensuada, según relatan las amigas de la maestra".
11

Jessica y Diego: la historia detrás del crimen

Placa Mundial México 2026
12

¿Dónde puedes recoger las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CdMx?

Carlos Torres, exesposo de la Gobernadora de Baja California (BC), Marina del Pilar Ávila, difundió un video donde negó las acusaciones anónimas en su contra.
13

"No soy criminal": Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, niega acusaciones

El Presidente de China, Xi Jinping, y el Primer Ministro de Reino Unido, Keir Starmer, prometieron crear una relación "coherente, a largo plazo y estratégica".
14

China y Reino Unido se comprometen a construir relación "a largo plazo y estratégica"

15

Agente detuvo a la fundadora de Latinas por Trump. “Estoy harta”, dijo. Y es Senadora

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Presidente de China, Xi Jinping, y el Primer Ministro de Reino Unido, Keir Starmer, prometieron crear una relación "coherente, a largo plazo y estratégica".
1

China y Reino Unido se comprometen a construir relación "a largo plazo y estratégica"

Una alerta de la Policía Cibernética de CdMx encendió focos de atención entre contribuyentes, luego de que se detectara una práctica fraudulenta ligada al SAT.
2

Policía Cibernética alerta por llamadas falsas del SAT. Aquí tips para evitar fraudes

Comunidades de Minneapolis y Saint Paul lanzaron una convocatoria de huelga nacional para el viernes 30 de enero, en protesta contra el ICE.
3

Comunidades convocan huelga nacional contra ICE; Pascal, DeGeneres y más la respaldan

Trump presume haber convencido a Putin de no bombardear Ucrania por una semana
4

Putin aceptó no atacar Ucrania durante una semana por el frío extremo, anuncia Trump

La rapera Nicki Minaj se ha visto envuelta en una gran polémica tras declararse públicamente como la "fan número uno" del Presidente Donald Trump.
5

"Soy su fan número uno", le dice Nicki Minaj a Trump pese a descontento social en EU

Carlos Torres, exesposo de la Gobernadora de Baja California (BC), Marina del Pilar Ávila, difundió un video donde negó las acusaciones anónimas en su contra.
6

"No soy criminal": Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, niega acusaciones

Gabinete de Seguridad apoya a Sinaloa.
7

Gabinete de Seguridad atiende ataque a diputados de MC; ya hubo detenciones: Claudia

8

Salman Rushdie: EU y todo el mundo atraviesan un momento muy oscuro con Donald Trump

Salinas Pliego aún no paga su deuda con el SAT. "Vamos a esperar hoy y mañana": Sheinbaum
9

Salinas Pliego aún no paga su deuda con el SAT. "Vamos a esperar hoy y mañana": CSP

Donald Trump elogió este jueves a Claudia Sheinbaum después de haber sostenido "una productiva y cordial conversación" de 40 minutos, a la cual se sumó Melania.
10

Trump elogia a Sheinbaum tras 40 minutos de “plática cordial” a la que llegó Melania

En una respuesta artística inmediata a la elevada tensión social en EU, Bruce Springsteen lanzó una nueva canción de protesta titulada “Streets of Minneapolis”.
11

Bruce Springsteen canta contra el ICE, Trump y el “terror de Estado” en nueva canción

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) capturaron a dos sujetos en Sinaloa, incluido "El Palillo", señalado como presunto jefe de plaza de "Los Mayos".
12

"El Palillo", presunto jefe de plaza de "Los Mayos", es detenido en Culiacán, Sinaloa