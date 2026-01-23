VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La sepultura fue construida alrededor del año 600 de nuestra era, durante el periodo Clásico Tardío, y corresponde a la civilización zapoteca.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este viernes que el Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH) realizó un descubrimiento que catalogó como el más importante de la ultima década en el país: la Tumba 10 de San Pablo Huitzo, ubicada en los Valles Centrales de Oaxaca.

“Es el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México por el nivel de conservación e información que aporta”, afirmó la mandataria en conferencia de prensa desde Veracruz.

Esta mañana, nuestra Presidenta @Claudiashein habló de la tumba 10 de San Pablo Huitzo, y lo calificó como el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década. Se trata de un tesoro de la cultura zapoteca que muestra la grandeza de nuestras raíces y pueblos… pic.twitter.com/jqmFiUpBR9 — Salomón Jara Cruz (@salomonj) January 23, 2026

La tumba, construida alrededor del año 600 de nuestra era, durante el periodo Clásico Tardío, corresponde a la civilización zapoteca y, de acuerdo con los primeros análisis del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), habría sido edificada como un espacio ritual dedicado a la veneración de ancestros.

El recinto destaca por su arquitectura monumental y su notable estado de conservación. La entrada está decorada con la figura de un búho, símbolo asociado en la cosmovisión zapoteca con la noche, la muerte y el poder. Debajo del pico del ave se resguarda un rostro pintado que podría representar al personaje al que estuvo dedicada la tumba.

La portada está flanqueada por jambas labradas con figuras femeninas y masculinas, que se presume podrían representar ancestros vinculados al linaje del individuo sepultado.

En el interior se encuentra una antecámara que conserva un friso sobre el dintel, compuesto por lápidas de piedra grabadas con nombres calendáricos, un elemento que podría aportar información clave para la interpretación histórica y epigráfica del sitio.

Al fondo se localiza la cámara funeraria, cuyas paredes mantienen pinturas murales donde se aprecia una procesión de personajes que portan bolsas de copal y avanzan hacia la entrada, una escena asociada con rituales funerarios y prácticas de ofrenda.

El INAH resguarda hallazgo

Actualmente, la Tumba 10 se encuentra bajo resguardo y protección del Gobierno de México y de la Secretaría de Cultura, a través del INAH. Equipos multidisciplinarios trabajan en su registro, conservación y restauración, además de realizar estudios arqueológicos, epigráficos y de antropología física a partir de fragmentos óseos localizados en el sitio.

Sheinbaum calificó el hallazgo como “algo extraordinario, orgullo de los mexicanos, grandeza de México”, y destacó su valor tanto por la información histórica que aporta como por su excepcional nivel de preservación.