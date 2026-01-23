VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

Redacción/SinEmbargo

23/01/2026 - 2:24 pm

La sepultura fue construida alrededor del año 600 de nuestra era, durante el periodo Clásico Tardío, y corresponde a la civilización zapoteca.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este viernes que el Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH) realizó un descubrimiento que catalogó como el más importante de la ultima década en el país: la Tumba 10 de San Pablo Huitzo, ubicada en los Valles Centrales de Oaxaca.

“Es el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México por el nivel de conservación e información que aporta”, afirmó la mandataria en conferencia de prensa desde Veracruz.

La tumba, construida alrededor del año 600 de nuestra era, durante el periodo Clásico Tardío, corresponde a la civilización zapoteca y, de acuerdo con los primeros análisis del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), habría sido edificada como un espacio ritual dedicado a la veneración de ancestros.

El recinto destaca por su arquitectura monumental y su notable estado de conservación. La entrada está decorada con la figura de un búho, símbolo asociado en la cosmovisión zapoteca con la noche, la muerte y el poder. Debajo del pico del ave se resguarda un rostro pintado que podría representar al personaje al que estuvo dedicada la tumba.

Actualmente, la Tumba 10 se encuentra bajo resguardo y protección del Gobierno de México y de la Secretaría de Cultura. Foto: Especial

La portada está flanqueada por jambas labradas con figuras femeninas y masculinas, que se presume podrían representar ancestros vinculados al linaje del individuo sepultado.

En el interior se encuentra una antecámara que conserva un friso sobre el dintel, compuesto por lápidas de piedra grabadas con nombres calendáricos, un elemento que podría aportar información clave para la interpretación histórica y epigráfica del sitio.

Tumba 10 Huitzo descubierta por el INAH.
Sheinbaum calificó el hallazgo de la tumba como “algo extraordinario, orgullo de los mexicanos, grandeza de México”. Foto: Especial

Al fondo se localiza la cámara funeraria, cuyas paredes mantienen pinturas murales donde se aprecia una procesión de personajes que portan bolsas de copal y avanzan hacia la entrada, una escena asociada con rituales funerarios y prácticas de ofrenda.

El INAH resguarda hallazgo

Actualmente, la Tumba 10 se encuentra bajo resguardo y protección del Gobierno de México y de la Secretaría de Cultura, a través del INAH. Equipos multidisciplinarios trabajan en su registro, conservación y restauración, además de realizar estudios arqueológicos, epigráficos y de antropología física a partir de fragmentos óseos localizados en el sitio.

Tumba 10 Huitzo zapoteca descubierta por el INAH.
La tumba, construida alrededor del año 600 de nuestra era, durante el periodo Clásico Tardío, corresponde a la civilización zapoteca

Sheinbaum calificó el hallazgo como “algo extraordinario, orgullo de los mexicanos, grandeza de México”, y destacó su valor tanto por la información histórica que aporta como por su excepcional nivel de preservación.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

