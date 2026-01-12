FOTOS ¬ Albañiles hallan presunta tumba mixteca en Oaxaca; el INAH la autentificará

El INAH informó que un experto se trasladará a la comunidad de San Pedro Jaltepetongo en Oaxaca para corroborar la autenticidad de la presunta tumba prehispánica encontrada por trabajadores.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- Una presunta tumba prehispánica que contenía decenas de piezas arqueológicas fue hallada por un grupo de albañiles mientras trabajaban en una obra en la comunidad de San Pedro Jaltepetongo, en el municipio de Nochixtlán, Oaxaca.

Al respecto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un comunicado en el que informó que personal de la dependencia se puso en contacto con autoridades de la localidad, mientras que un experto se trasladará al lugar para verificar la autenticidad de los objetos encontrados.

Según los testimonios de pobladores de la localidad, los vestigios fueron encontrados el sábado 10 de enero por trabajadores de la construcción, cuando realizaban la excavación de una zanja.

Habitantes de San Pedro Jaltepetongo compartieron en redes sociales varias fotos y videos en lo que se muestran algunas de las piezas arqueológicas halladas en la presunta tumba prehispánica, entre las que se encuentran varias vasijas de cerámica, algunas pintadas de varios colores, cuentas, pendientes, collares e incluso figuras labradas en oro.

Las personas que viven en esta comunidad oaxaqueña calificaron este descubrimiento como "un tesoro", además de que señalaron que los restos arqueológicos podrían pertenecer a la cultura Mixteca y tener una antigüedad de aproximadamente 800 años.

INAH comprobará autenticidad de presunta tumba mixteca hallada en Oaxaca

Tras el hallazgo de una presunta tumba prehispánica y varias piezas arqueológicas en San Pedro Jaltepetongo, el Centro INAH Oaxaca difundió un comunicado en el que informó que un experto en arqueología se trasladará al lugar para verificar la autenticidad de los vestigios hallados.

La dependencia informó que se puso en contacto con las autoridades de la localidad desde el sábado 10 de enero, además de que expresó su felicitación y reconocimiento a la comunidad de San Pedro Jaltepetongo por su apoyo y colaboración para resguardar las piezas arqueológicas encontradas.

Respecto a la difusión de fotos y videos de los restos arqueológicos hallados, el INAH hizo un llamado a la población para que se abstengan de compartir este tipo de materiales en redes sociales, ya que esto puede ser utilizado por algunas personas para lucrar o incluso para saquear el sitio.