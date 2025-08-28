Oaxaca denuncia a SHEIN por apropiación cultural de diseños tradicionales del Istmo

Redacción/SinEmbargo

28/08/2025 - 2:23 pm

Oaxaca denunció a SHEIN por usar diseños tradicionales sin autorización y emitió un pronunciamiento en defensa del patrimonio cultural indígena.

Oaxaca volvió a denunciar apropiación cultural. Esta vez fue contra la empresa SHEIN por el uso no autorizado de bordados del Istmo de Tehuantepec en un top.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de las Culturas y Artes (Seculta) de Oaxaca emitió un pronunciamiento en defensa del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos, tras la denuncia pública contra la empresa extranjera SHEIN por el uso no autorizado de diseños tradicionales oaxaqueños.

“El huipil del Istmo de Tehuantepec y su bordado tradicional son expresiones culturales que representan identidad, historia y diálogo intercultural”, señaló la dependencia estatal, la cual destacó el valor de estas prendas como parte del patrimonio cultural inmaterial de la entidad.

La Seculta también explicó que “la imitación industrial de estos diseños sin reconocimiento ni autorización representa una amenaza a la preservación de estas prácticas y una forma de apropiación cultural”.

Gobierno de Oaxaca denuncia plagio de SHEIN.
Prenda comercial con bordado industrial que replica diseños indígenas sin reconocimiento. Foto: Captura de pantalla

En el comunicado, las autoridades oaxaqueñas citaron el Artículo 2º de la Constitución mexicana, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y elementos culturales.

“La apropiación de elementos culturales sin el consentimiento de las comunidades que los originan constituye una forma de explotación que vulnera sus derechos”, advirtieron.

El mensaje difundido por la Secretaría remata con una acusación directa a la compañía china: “¡PLAGIO!”.

El mensaje está acompañado de la imagen del top, combinado con unos jeans, claramente inspirado en el bordado tradicional del Istmo, y que está siendo comercializado por la empresa china.

Presenta bordados florales en colores vivos como rojo, rosa, amarillo, verde y azul, los cuales son característicos del huipil istmeño.

Aunque parece artesanal, es evidente que fue reproducido industrialmente, sin el proceso manual ni el contexto cultural que caracteriza a las prendas originales.

Gobierno de Oaxaca denuncia plagio de SHEIN.
La moda industrial vulnera los derechos colectivos al replicar sus diseños sin consentimiento. Foto: Captura de pantalla

Finalmente, Seculta hizo un llamado a respetar y proteger las expresiones culturales de los pueblos originarios, reconociendo “su valor, su historia y su derecho a decidir sobre el uso de sus creaciones”.

Adidas se disculpa por plagio de calzado oaxaqueño

El pasado 11 de agosto, Adidas tuvo que ofrecer disculpas tras ser acusada de apropiación cultural por lanzar los huaraches "Oaxaca Slip-On", réplica del calzado tradicional de la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag.

Gobierno de Oaxaca denuncia plagio de SHEIN.
Adidas ofreció disculpas luego de ser acusada de apropiación cultural. Foto: Adidas

En un comunicado enviado a The Associated Press (AP), la marca alemana expresó su intención de abrir un “diálogo respetuoso que honre su legado cultural”.

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se reunió con artesanas y artesanos de Yalálag para definir acciones ante la réplica no autorizada. También asistieron el Alcalde Eric Ignacio Fabián y la titular del Indautor, Karina Luján.

Jara señaló que se acompañará a la comunidad en la defensa de su patrimonio, y destacó que tras dialogar con Adidas y el diseñador Willy Chavarría, se logró suspender la promoción de los huaraches y que la empresa reconociera su error.

