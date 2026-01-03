FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Redacción/SinEmbargo

02/01/2026 - 10:49 pm

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

México exige a casa de subastas francesa impedir la venta de 48 piezas arqueológicas

El INAH recupera 52 piezas arqueológicas devueltas por coleccionistas privados de EU

La evidencia de la cremación más antigua de África fue hallada por arqueólogos al pie del Monte Hora, en Malaui.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por una comunidad de cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos nueve mil 500 años, lo que podría ser la cremación funeraria más antigua de la Historia.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Science Advances, coescrito por la paleoantropóloga Jessica Thompson de la Universidad de Yale, esta es la primera vez que se documenta este tipo de comportamiento con rituales funerarios entre cazadores-recolectores africanos.

En dicho texto se describe la pira de cremación in situ que fue hallada al pie del Monte Hora, ubicado al norte de Malaui, la cual contiene los restos de una mujer adulta de baja estatura que fue incinerada, aparentemente como parte de un ritual funerario.

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.
La pira de cremación más antigua de la Historia fue hallada en Malaui. Foto: Universidad de Yale

Cabe señalar que se han encontrado restos humanos calcinados que datan de hace 40 mil años, mientras que el registro más antiguo de una pira de cremación (estructura construida intencionalmente para ser quemada) se dio casi 30 mil años después.

Por lo anterior, este hallazgo es la cremación más antigua de la Historia que se ha descubierto hasta nuestros días.

“Esta no solo es la cremación más antigua conocida en África, sino que fue un espectáculo tan grande que debemos replantearnos nuestra perspectiva sobre el trabajo en grupo y los rituales en estas antiguas comunidades de cazadores-recolectores”, afirmó Thompson, autora principal del artículo y profesora adjunta de Antropología en la Facultad de Artes y Ciencias de Yale.

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.
La pira de cremación in situ que fue hallada al pie del Monte Hora, al norte de Malaui. Foto: Universidad de Yale

Como parte del análisis de la evidencia hallada, el equipo de especialistas utilizó métodos arqueológicos, geoespaciales, forenses y bioarqueológicos, que incluyen un examen microscópico de los sedimentos de la pira y un análisis detallado de los fragmentos de huesos humanos encontrados, lo que permitió reconstruir la secuencia de eventos que rodearon la cremación con un detalle sin precedentes.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Des-propósitos de Año Nuevo

"Si nos atuviéramos al juego de los ritos anuales, deberíamos en este momento formular una lista de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
María Rivera

Memoria

"Con puntualidad de relojero, llegamos al próximo año… El año que recién termina, y en el que...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

Buró de Crédito

"Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La silla vacía

“Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

+ Sección

Galileo

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"
1

George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 golpea y amenaza a camión de RTP.
2

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 ataca unidad de RTP en la CdMx; Semovi revocará concesión

Doble Hoy No Circula en la CdMx y el Estado de México.
3

"Doble Hoy No Circula": Así aplica en CdMx y Edomex el viernes 2 de enero, según CAMe

La apuesta del Gobierno de la Ciudad de México para 2026 es integrar la red de movilidad: trolebús, Tren Ligero, Cablebús, Metro y bicicleta como partes de un mismo sistema.
4

Tren Ajolote, más Trolebús, ciclovías y Cablebús: así se moverá la CdMx en 2026

La FGR recuperó la caja negra del tren del Corredor Interoceánico que se descarriló en Oaxaca, además de que dio a conocer avances en la investigación.
5

La FGR extrae caja negra de tren Interoceánico descarrilado; avanza en investigación

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
6

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

El Alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, revocó todas las órdenes ejecutivas de su antecesor en el cargo, acusado de corrupto.
7

Mamdani revoca las órdenes ejecutivas de Alcalde anterior, acusado de corrupto en NY

café
8

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

Sheinbaum aclaró la fotografía que se tomó con uno de los hospitalizados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.
9

Lamentable que usen una FOTO para atacarnos: CSP de selfie con ferrocarrilero herido

Victoria, hija de Tommy Lee Jones, es hallada sin vida en un hotel de San Francisco
10

Victoria, hija de Tommy Lee Jones, es hallada sin vida en un hotel de San Francisco

Durante el primer día de este 2026 se registraron en México 42 homicidios, siendo Sinaloa y Chihuahua los estados en los que se dieron más casos.
11

El primer día de 2026 deja 49 homicidios en México; Chihuahua y Sinaloa lideran lista

Nueva Elektra perdió el grado de inversión de Moody's ante la alerta por su deuda fiscal.
12

Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

En México tiene que haber autonomía alimentaria.
13

ENTREVISTA ¬ La soberanía alimentaria permitirá acabar con la pobreza rural: Berdegué

Fuerzas de seguridad de Venezuela detuvieron a ciudadanos de EU que podrían ser usados por el Gobierno de Maduro para negociar con Trump.
14

Venezuela detiene a ciudadanos de EU para usarlos en negociaciones, revelan NYT y CNN

15

FOTOS y VIDEO: Maltrato, enfermedad... y un cementerio clandestino en refugio de CdMx

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Alcalde de Amacuzac, Morelos, presumió la compra de 24 mil latas de cerveza y otros insumos para la fiesta patronal del municipio
1

VIDEO: Alcalde petista presume gasto de 400 mil pesos en cerveza para fiesta patronal

Durante el primer día de este 2026 se registraron en México 42 homicidios, siendo Sinaloa y Chihuahua los estados en los que se dieron más casos.
2

El primer día de 2026 deja 49 homicidios en México; Chihuahua y Sinaloa lideran lista

La FGR recuperó la caja negra del tren del Corredor Interoceánico que se descarriló en Oaxaca, además de que dio a conocer avances en la investigación.
3

La FGR extrae caja negra de tren Interoceánico descarrilado; avanza en investigación

En México tiene que haber autonomía alimentaria.
4

ENTREVISTA ¬ La soberanía alimentaria permitirá acabar con la pobreza rural: Berdegué

5

FOTOS y VIDEO: Maltrato, enfermedad... y un cementerio clandestino en refugio de CdMx

Fuerzas de seguridad de Venezuela detuvieron a ciudadanos de EU que podrían ser usados por el Gobierno de Maduro para negociar con Trump.
6

Venezuela detiene a ciudadanos de EU para usarlos en negociaciones, revelan NYT y CNN

7

¡Evita fraudes! Profeco da estos consejos sobre compras seguras en tiendas virtuales

La apuesta del Gobierno de la Ciudad de México para 2026 es integrar la red de movilidad: trolebús, Tren Ligero, Cablebús, Metro y bicicleta como partes de un mismo sistema.
8

Tren Ajolote, más Trolebús, ciclovías y Cablebús: así se moverá la CdMx en 2026

9

ENTREVISTA ¬ La derecha avanza en AL con apoyo externo y errores de la izquierda

La Policía de Morelia detuvo a Roberto Cabrera, “El Betillo”, presuntamente implicado en el homicidio de Hipólito Mora
10

“El Betillo”, presunto implicado en el asesinato de Hipólito Mora, cae en Michoacán

El Alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, revocó todas las órdenes ejecutivas de su antecesor en el cargo, acusado de corrupto.
11

Mamdani revoca las órdenes ejecutivas de Alcalde anterior, acusado de corrupto en NY

12

¿Qué es el Blues de Navidad y cómo distinguirlo de la depresión? Psicologo lo explica