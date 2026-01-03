FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

La evidencia de la cremación más antigua de África fue hallada por arqueólogos al pie del Monte Hora, en Malaui.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por una comunidad de cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos nueve mil 500 años, lo que podría ser la cremación funeraria más antigua de la Historia.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Science Advances, coescrito por la paleoantropóloga Jessica Thompson de la Universidad de Yale, esta es la primera vez que se documenta este tipo de comportamiento con rituales funerarios entre cazadores-recolectores africanos.

En dicho texto se describe la pira de cremación in situ que fue hallada al pie del Monte Hora, ubicado al norte de Malaui, la cual contiene los restos de una mujer adulta de baja estatura que fue incinerada, aparentemente como parte de un ritual funerario.

Cabe señalar que se han encontrado restos humanos calcinados que datan de hace 40 mil años, mientras que el registro más antiguo de una pira de cremación (estructura construida intencionalmente para ser quemada) se dio casi 30 mil años después.

Por lo anterior, este hallazgo es la cremación más antigua de la Historia que se ha descubierto hasta nuestros días.

“Esta no solo es la cremación más antigua conocida en África, sino que fue un espectáculo tan grande que debemos replantearnos nuestra perspectiva sobre el trabajo en grupo y los rituales en estas antiguas comunidades de cazadores-recolectores”, afirmó Thompson, autora principal del artículo y profesora adjunta de Antropología en la Facultad de Artes y Ciencias de Yale.

Como parte del análisis de la evidencia hallada, el equipo de especialistas utilizó métodos arqueológicos, geoespaciales, forenses y bioarqueológicos, que incluyen un examen microscópico de los sedimentos de la pira y un análisis detallado de los fragmentos de huesos humanos encontrados, lo que permitió reconstruir la secuencia de eventos que rodearon la cremación con un detalle sin precedentes.