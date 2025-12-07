El INAH recupera 52 piezas arqueológicas devueltas por coleccionistas privados de EU

Coleccionistas privados de EU devolvieron voluntariamente 52 piezas arqueológicas en la Embajada de México y en los consulados de Nueva York, Sacramento y San Francisco, para que fueran entregadas al INAH.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó este sábado que logró recuperar 52 piezas arqueológicas pertenecientes a las culturas Mexica, Zapoteca y Teotihuacana, las cuales estaban en posesión de coleccionistas privados de Estados Unidos (EU).

La dependencia detalló en un comunicado que dichos artefactos fueron entregados de manera voluntaria por particulares que contactaron a la Embajada de México y a los consulados de Nueva York, Sacramento y San Francisco.

Los objetos devueltos fueron entregados al INAH por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Consultoría Jurídica, el viernes 5 de diciembre.

Entre los artefactos recuperados se encuentran varias figuras talladas en piedra con rostros humanos, además de vasijas de barro y algunas herramientas.

Especialistas en antropología determinaron que las 52 piezas arqueológicas recuperadas muestran rasgos estilísticos de las culturas Mexica, Teotihuacana y Zapoteca, y aparentemente fueron elaboradas entre los años 500 antes de nuestra era y 1521 después de nuestra era.

Los dictámenes elaborados por expertos del INAH concluyeron que todos artefactos forman parte del patrimonio cultural de la nación, de conformidad con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

La dependencia destacó que durante el primer año de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se han recuperado más de dos mil objetos culturales.