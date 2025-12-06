El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

05/12/2025 - 11:34 pm

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.

Los hallazgos revelaron que las icnitas, nombre con el que se conoce a este tipo de vestigios, corresponden a dinosaurios herbívoros y carnívoros que habitaron hace 120 millones de años.

Puebla, 5 de diciembre (AmbasManos).- Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla, tras reportes de pobladores de Atexcal y Tehuacán derivados de las fuertes lluvias recientes.

La localización se realizó en la junta auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, dentro de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, donde se identificaron vestigios dispersos en distintos puntos.

De acuerdo con los investigadores, las huellas corresponden a dinosaurios de diferentes grupos y tienen una antigüedad aproximada de 120 millones de años, en el periodo del Cretácico Inferior.

El responsable del área de Paleontología del Centro INAH Puebla, Iván Alarcón Durán, explicó que la erosión de los sedimentos provocada por las lluvias abre la posibilidad de explorar y documentar testimonios de especies que habitaron la región hace aproximadamente 120 millones de años.

El objetivo de las inspecciones fue definir acciones de protección y comenzar el registro formal ante el INAH.

Tras diversas evaluaciones, se confirmó la presencia de un conjunto significativo de huellas de dinosaurios herbívoros, carnívoros y voladores en tres localidades: la junta auxiliar de Santa Ana Xaloxtoc, en Tehuacán, así como Santa Catarina Tehuixtla y San Lucas Teteletitlán, en Atexcal.

 

En cada sitio se registraron entre cinco y 20 huellas, ubicadas en laderas de ríos o dentro de barrancas, dispersas a lo largo de 200 a 300 metros.

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.
Los nuevos sitios revelaron estratos ricos en moluscos como caracoles, turritelas y trigonias. Foto: INAH

Alarcón Durán destacó que estos vestigios, conocidos científicamente como icnitas, constituyen evidencias indirectas de organismos del pasado. Los rastros fosilizados, impresos hace millones de años sobre suelos blandos, hoy emergen en la superficie como parte de las rocas sedimentarias de la región.

Asimismo, señaló que se identificó la posible presencia de terópodos de gran tamaño, probablemente de la familia Allosauridae, además de dinosaurios carnívoros bípedos y, posiblemente, pterosaurios, considerados dinosaurios voladores.

Los nuevos sitios también revelaron estratos ricos en moluscos, como caracoles, turritelas y trigonias, algunos con evidencias de maderas fosilizadas, similares a los depósitos paleontológicos estudiados en la Barranca del Río Magdalena, en Atexcal, y en San Juan Raya.

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

