México exige a casa de subastas francesa impedir la venta de 48 piezas arqueológicas

La casa Bonhams Cornette de Saint Cyr puso a la venta casi 50 piezas arqueológicas que forman parte del patrimonio cultural de México en dos subastas, lo que fue desaprobado por la Secretaría de Cultura.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Cultura hizo un llamado a una casa de subastas francesa para detener la venta de piezas prehispánicas consideradas que forman parte del patrimonio cultural de México, ofertadas en línea y en una subasta que se lleva a cabo este viernes en París, Francia.

La titular de la dependencia, Claudia Curiel de Icaza, compartió una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, en la que dio a conocer que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) identificó que la casa Bonhams Cornette de Saint Cyr puso a la venta casi 50 objetos que son propiedad de la Nación en dos subastas.

En la primera subasta, celebrada de forma presencial el viernes 12 de diciembre en París, Francia, se pondrán a la venta un total de cinco piezas consideradas monumentos arqueológicos. La segunda será en línea y cierra el martes 16 de diciembre, en la que se ofertan 43 objetos.

El @INAHmx identificó dos subastas de la casa Bonhams Cornette de Saint Cyr @bonhams1793 en París, Francia, en las que se ofertan piezas prehispánicas consideradas propiedad de la Nación. La primera, presencial el 12 de diciembre, incluye 5 objetos señalados como monumentos… pic.twitter.com/mhy7lAhEE0 — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) December 11, 2025

Ante esta situación, la Secretaría de Cultura envió dos oficios a nombre del Gobierno de México a la casa de subastas francesa Bonhams Cornette de Saint Cyr para manifestar su desaprobación y rechazo a la venta de las piezas arqueológicas.

La dependencia recalcó que el INAH determinó que los objetos ofertados forman parte del patrimonio cultural de la Nación, por lo que hizo un llamado a la institución para impedir la venta de dichas piezas, apelando a su "ética y responsabilidad".

Además, anunció que inició un procedimiento judicial ante las autoridades correspondientes para solicitar que las piezas arqueológicas que se pusieron a la venta en dos subastas en Francia sean devueltas a México, en apego al derecho internacional.