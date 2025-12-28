El INAH afirma que reprendió a Bad Bunny por tocar pieza en el Museo de Antropología

El INAH aseguró que la visita del cantante al Museo de Antropología el pasado 17 de diciembre contó con presencia de custodia del recinto, quien intervino cuando éste tocó una de las piezas.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se pronunció sobre la polémica visita de Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, al Museo Nacional de Antropología (MNA), luego de que internautas criticaran que el cantante puertorriqueño tocó una de las piezas de la colección.

A través de sus redes sociales, la institución afirmó que personal del museo custodió la visita del músico y realizó un llamado de atención cuando éste colocó la mano sobre la estela, momento que el artista compartió en sus historias de Instagram.

“Cuando el artista colocó la mano sobre la estela, personal de custodia del museo reiteró que no se podían tocar las piezas, a lo cual el músico la retiró”, detalló el INAH en un breve mensaje en X.

#INAHInforma ℹ️ El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informa ante la circulación en redes sociales de imágenes relacionadas con la visita del cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, al Museo Nacional de Antropología (MNA). — INAH (@INAHmx) December 27, 2025

Esto luego de que en días recientes internautas cuestionaran a la dependencia por permitir que Bad Bunny tocará una estela del Museo que no contaba con ningún tipo de protección.

“Como es de conocimiento público, el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido”, añadió el Instituto.

El caso de Bad Bunny revivió el del youtuber MrBeast, quien este año filmó dentro de la zona arqueológica de Calakmul, en una zona que no está abierta al público, la cual derivo en una demanda administrativa contra la productora Full Circle Media, representante del influencer, por el presunto uso indebido del patrimonio arqueológico con fines de lucro privado.

Bad Bunny shares new photos at El Museo Nacional de Antropología in México City 🇲🇽 pic.twitter.com/jTLk1Zo2Rt — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) December 24, 2025

El Instituto acusó a la productora de incumplir las condiciones del permiso otorgado, ya que "no autorizó la publicación de información falsa ni la utilización de la imagen de los sitios arqueológicos para la publicidad de marcas comerciales con fines de lucro privado". En el video de MrBeast, se promocionaron productos como chocolates Feastables, carne seca Jack Link’s y tiendas de conveniencia.