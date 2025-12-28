El INAH afirma que reprendió a Bad Bunny por tocar pieza en el Museo de Antropología

Redacción/SinEmbargo

28/12/2025 - 10:14 am

Bad Bunny visitó el Museo de Antropología.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

PERFIL ¬ Bad Bunny trasciende el reguetón y se vuelve resistencia al odio trumpista

MAGA no quiere a Bad Bunny en el Super Bowl porque critica a Trump y canta en español

El INAH presenta demanda contra productora de MrBeast; Layda defiende visita

El INAH aseguró que la visita del cantante al Museo de Antropología el pasado 17 de diciembre contó con presencia de custodia del recinto, quien intervino cuando éste tocó una de las piezas.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se pronunció sobre la polémica visita de Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, al Museo Nacional de Antropología (MNA), luego de que internautas criticaran que el cantante puertorriqueño tocó una de las piezas de la colección.

A través de sus redes sociales, la institución afirmó que personal del museo custodió la visita del músico y realizó un llamado de atención cuando éste colocó la mano sobre la estela, momento que el artista compartió en sus historias de Instagram.

“Cuando el artista colocó la mano sobre la estela, personal de custodia del museo reiteró que no se podían tocar las piezas, a lo cual el músico la retiró”, detalló el INAH en un breve mensaje en X.

Esto luego de que en días recientes internautas cuestionaran a la dependencia por permitir que Bad Bunny tocará una estela del Museo que no contaba con ningún tipo de protección.

“Como es de conocimiento público, el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido”, añadió el Instituto.

El caso de Bad Bunny revivió el del youtuber MrBeast, quien este año filmó dentro de la zona arqueológica de Calakmul, en una zona que no está abierta al público, la cual derivo en una demanda administrativa contra la productora Full Circle Media, representante del influencer, por el presunto uso indebido del patrimonio arqueológico con fines de lucro privado.

El Instituto acusó a la productora de incumplir las condiciones del permiso otorgado, ya que "no autorizó la publicación de información falsa ni la utilización de la imagen de los sitios arqueológicos para la publicidad de marcas comerciales con fines de lucro privado". En el video de MrBeast, se promocionaron productos como chocolates Feastables, carne seca Jack Link’s y tiendas de conveniencia.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

México y Siria, hermanados por las desapariciones

"La historia y la cultura de México y Siria no podrían ser más contrastantes".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Para el fin de año

"Lo curioso de estas reflexiones (sobre todo las de año nuevo) es que se asocian con deseos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Cada quien su Navidad

"La Navidad es la prórroga que se ofrece para ser felices. Bailar, comer, gastar, olvidar los problemas,...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Noches de hospital y escucha

"El sino del escorpión fue salir volando de su refugio tropical en la costa del Pacífico nayarita...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

San Francisco vs Coca y UPs
Por Alejandro Calvillo

San Francisco vs Coca y UPs

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

+ Sección

Galileo

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Juez Jonathan Yong Mendoza
1

Juez es captado agrediendo a su pareja en Cancún; colectivas exigen su destitución

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia
2

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

China rompe el monopolio aéreo de Estados Unidos.
3

China rompe el monopolio aéreo de EU con la producción de su nuevo caza furtivo J-20A

Édgar Díaz, un chofer que se disfrazaba en Monterrey, fue despedido de su trabajo.
4

Chofer de Monterrey que decoraba su camión es despedido luego de 24 años de servicio

El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
5

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

La Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvo a dos custodios que viajaban en una camioneta blindada con 37 millones de pesos.
6

Juez vincula a proceso a 2 custodios que transportaban 37 mdp en efectivo en Edomex

La Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer las medidas para responder ante el bloqueo de Estados Unidos.
7

Venezuela responde ante el bloqueo de EU con el despliegue de su capacidad productiva

“No vivo de privilegios”: José Ramón López Beltrán a Salinas Pliego.
8

"Vive del Cártel", dice Salinas Pliego a José Ramón. Trabajo y pago impuestos, revira

El perro que "robó" un peluche en una tienda, en Mérida, fue adoptado y comienza una nueva vida luego de que su "hurto" se volviera viral en redes sociales.
9

VIDEO ¬ Un perrito roba un peluche en tienda, clientes se lo compran... y es adoptado

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.
10

México supo conectar con Trump y es el gran ganador: WSJ. El comercio romperá récord

Congelan cuentas y activos de Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo.
11

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es señalada de fraude en Tailandia

Norberto Rivera Carrera ha sido uno de los rostros de la derecha clerical. Un personaje que como Arzobispo primado de México (1995-2017) se relacionó con la élite política y económica del país
12

PERFIL ¬ Norberto Rivera enriqueció mientras era el operador de la derecha clerical

Brigitte Bardot muere a los 91 años de edad
13

La actriz Brigitte Bardot, ícono de Nueva Ola Francesa, muere a los 91 años de edad

agua de los Monreal
14

Los ranchos de los Monreal en Zacatecas no sufren por agua: la chupan del subsuelo

Luis Armando Melgar, Senador del PVEM, perfilò que su partido irá sin Morena a la elección a la gubernatura en 2027.
15

Senador del PVEM que ligó a la 4T con narcos avisa a Morena que irán solos en SLP

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Bad Bunny visitó el Museo de Antropología.
1

El INAH afirma que reprendió a Bad Bunny por tocar pieza en el Museo de Antropología

Juez Jonathan Yong Mendoza
2

Juez es captado agrediendo a su pareja en Cancún; colectivas exigen su destitución

Brigitte Bardot muere a los 91 años de edad
3

La actriz Brigitte Bardot, ícono de Nueva Ola Francesa, muere a los 91 años de edad

Stranger Things: The Experience
4

¿Fan de Eleven y Vecna? Lo que tienes que saber de Stranger Things: The Experience

La Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer las medidas para responder ante el bloqueo de Estados Unidos.
5

Venezuela responde ante el bloqueo de EU con el despliegue de su capacidad productiva

China rompe el monopolio aéreo de Estados Unidos.
6

China rompe el monopolio aéreo de EU con la producción de su nuevo caza furtivo J-20A

Édgar Díaz, un chofer que se disfrazaba en Monterrey, fue despedido de su trabajo.
7

Chofer de Monterrey que decoraba su camión es despedido luego de 24 años de servicio

La Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvo a dos custodios que viajaban en una camioneta blindada con 37 millones de pesos.
8

Juez vincula a proceso a 2 custodios que transportaban 37 mdp en efectivo en Edomex

El perro que "robó" un peluche en una tienda, en Mérida, fue adoptado y comienza una nueva vida luego de que su "hurto" se volviera viral en redes sociales.
9

VIDEO ¬ Un perrito roba un peluche en tienda, clientes se lo compran... y es adoptado

Tormenta invernal azota noreste de EU y afecta miles de vuelos.
10

Tormenta invernal golpea EU; miles sin electricidad y más de 5 mil vuelos retrasados

Raúl Meza Abonce fue liberado luego de permanecer recluido durante casi dos meses tras las protestas en Morelia por el asesinato de Carlos Manzo.
11

Raúl Meza queda libre tras protestas en Michoacán por el asesinato de Carlos Manzo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México entregó este viernes a las familias afectadas los restos de los fallecidos en el accidente aéreo en Toluca.
12

La Fiscalía del Edomex entrega restos de las víctimas del accidente aéreo en Toluca