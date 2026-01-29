¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Europa Press

29/01/2026 - 10:16 am

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Los investigadores concluyen que resultados “pueden estar relacionados con la compresión venosa yugular inducida por la flexión del cuello, lo que podría comprometer potencialmente el retorno venoso y la salida del humor acuoso”.

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS).- Dormir sin almohadas puede ayudar a reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma (la principal causa de ceguera irreversible en todo el mundo) en personas con esta afección, tal y como sugiere una investigación preliminar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zhejiang, China, publicada en el British Journal of Ophthalmology.

¿Por qué las almohadas influyen en la presión ocular?

Las almohadas apiladas alteran la posición del cuello, lo que puede comprimir la vena yugular, impidiendo así el drenaje natural del humor acuoso, explican los investigadores. Este líquido nutre los tejidos oculares sin irrigación sanguínea, como la córnea y el cristalino, y ayuda a mantener la forma y la presión oculares.

La presión ocular interna, formalmente conocida como presión intraocular (PIO), fluctúa en respuesta a los cambios en la postura corporal, y la transición de una posición erguida a una supina durante el sueño representa el principal contribuyente a su aumento durante la noche, señalan los investigadores.

Para explorar esta cuestión más a fondo, analizaron el efecto sobre la PIO de dormir con dos almohadas de tamaño normal, que proporcionaban una elevación de la cabeza de entre 20 y 35 grados, en 144 adultos con glaucoma (84 de hasta 44 años; 41 de entre 45 y 59 años; y 19 de 60 años o más).

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular en personas con glaucoma.
Los resultados apuntan a que la postura nocturna influye en la circulación ocular y la presión dentro del ojo. Foto: ISSSTE

Setenta participantes tenían glaucoma de tensión normal; nueve presentaban presión ocular elevada, y 65 padecían glaucoma primario de ángulo abierto, la forma más común y de progresión más lenta de la enfermedad, a menudo debida a un drenaje obstruido del humor acuoso.

Entre octubre de 2023 y abril de 2024, cada participante proporcionó información detallada sobre su historial médico, incluido el tratamiento del glaucoma, además del consumo de tabaco y alcohol, y se sometió a un examen ocular completo.

Se les midió la PIO del ojo derecho cada dos horas durante 24 horas, tanto sentados como acostados. En decúbito supino, se les elevó la cabeza a una altura de entre 20 y 35 grados con dos almohadas de tamaño normal, y se les midió la PIO 10 minutos después.

Posteriormente, volvieron a dormir boca arriba hasta la siguiente medición.

Resultados principales del estudio

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular en personas con glaucoma.
Evitar ciertas posturas al dormir podría ayudar a reducir la presión ocular. Foto: ISSSTE

Se obtuvieron cuatro series de mediciones completas para cada participante, con y sin almohadas. En total, 96 participantes (67 por ciento) presentaron un aumento demostrable de la PIO al pasar de una posición supina a una elevada, con un incremento promedio de alrededor de 1.61 mm Hg. La presión ocular interna fue significativamente mayor en la posición elevada (17.42 mm Hg frente a 16.62 mm Hg), con mayores fluctuaciones durante el periodo de 24 horas.

Al mismo tiempo, la presión de perfusión ocular (PPO), que mide la presión disponible para impulsar la sangre a través de los diminutos vasos del ojo, se redujo significativamente al usar dos almohadas: 54.57 mm Hg frente a 58.71 mm Hg en decúbito supino. Una PPO reducida indica una disminución del flujo sanguíneo que transporta oxígeno y nutrientes al ojo.

Cuando los resultados se estratificaron aún más, mostraron que los adultos jóvenes tenían muchas más probabilidades de presentar una PIO significativamente mayor que los adultos mayores, al igual que aquellos con glaucoma primario de ángulo abierto.

El flujo sanguíneo postural de la vena yugular se evaluó en 20 voluntarios sanos, con y sin almohadas. La cavidad interna de las venas (lumen) fue mucho más estrecho con almohadas que sin ellas, mientras que el flujo sanguíneo fue significativamente más rápido.

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular en personas con glaucoma.
La postura al dormir podría convertirse en un factor a considerar en el manejo del glaucoma. Foto: UNAM

“Las estrategias tradicionales para el manejo de la PIO nocturna se limitan principalmente a aumentar el tipo y la frecuencia de los medicamentos para reducir la PIO o a la terapia láser complementaria”, explican los investigadores. “Dada la influencia bien documentada de los cambios posturales en la PIO, la modificación postural se perfila como una estrategia plausible que justifica una mayor investigación”.

Este es un estudio observacional y, por lo tanto, no se pueden extraer conclusiones definitivas sobre una relación causa-efecto. Los investigadores también reconocen diversas limitaciones en sus hallazgos, entre ellas el reducido número de participantes en cada uno de los grupos de glaucoma.

Se necesitan más investigaciones para validar estos hallazgos preliminares, enfatizan, pero, no obstante, concluyen que los resultados “pueden estar relacionados con la compresión venosa yugular inducida por la flexión del cuello, lo que podría comprometer potencialmente el retorno venoso y la salida del humor acuoso”.

Por lo tanto, los pacientes con glaucoma podrían beneficiarse de evitar posturas al dormir que induzcan compresión venosa yugular para mitigar la elevación postural de la PIO. Estos ajustes conductuales representan una estrategia complementaria sencilla, pero potencialmente eficaz, para optimizar el control de la PIO a largo plazo en la práctica clínica.

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El CIDE: una rectificación insuficiente

"La crisis del CIDE no puede leerse de manera aislada. Resonancias similares aparecen en otras universidades públicas...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Enero

"En muy poco tiempo, Trump ha minado su propio país, y al mundo, exponiéndolos gravemente y, como...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Es la injusticia social, Presidenta, no la laboral

"Lo que afecta a San Quintín no es una injusticia laboral, cuanto más la injusticia social, el...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tejiendo y destejiendo

"Como Penélope en la Odisea de Homero, parece que nuestro país anda tejiendo y destejiendo la tela...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

+ Sección

Galileo

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Un freno natural del ADN podría detener el crecimiento de cáncer.

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Juan Manuel Felices, doctor en Medicina, advirtió que las redes sociales provocan una "borrachera de dopamina digital" que aumenta el riesgo de depresión.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
VIDEO ¬ "¡Asesino! ¡lárgate!" le gritan estudiantes a Calderón en París.
1

VIDEO ¬ “¡Asesino, asesino!”, “¡lárgate!”, le gritan a Calderón estudiantes en París

Precio del centenario de oro y onza de plata
2

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

"La relación de Jessica y Diego era consensuada, según relatan las amigas de la maestra".
3

Jessica y Diego: la historia detrás del crimen

Donald Trump elogió este jueves a Claudia Sheinbaum después de haber sostenido "una productiva y cordial conversación" de 40 minutos, a la cual se sumó Melania.
4

Trump elogia a Sheinbaum tras 40 minutos de “plática cordial” a la que llegó Melania

CURP Biométrica
5

CURP Biométrica en Xalapa: Dónde y cómo tramitarla en 2026

The Wall Street Journal (WSJ) dice hoy que Ryan Wedding fue esposado en suelo mexicano por una unidad de élite del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
6

Unidad del FBI que secuestró a Maduro capturó en suelo mexicano a Ryan Wedding: WSJ

SCJN
7

#PODEROSOS ¬ La Suprema Corte gastó 800 millones de pesos en 15 días: Muna Dora

8

Pareja obligaba a sus cinco hijos a tener relaciones sexuales entre ellos para darles de comer

Precio del centenario de oro y onza de plata
9

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

CIDE
10

El CIDE: una rectificación insuficiente

Pluribus en latín significa “de muchos” y alude al lema de las 13 colonias originales de EU: “de muchos uno”. Aquí lo uso por nuestros queridos “pluris”.
11

El Pluribus del PRIAN

Placa Mundial México 2026
12

¿Dónde puedes recoger las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CdMx?

En una respuesta artística inmediata a la elevada tensión social en EU, Bruce Springsteen lanzó una nueva canción de protesta titulada “Streets of Minneapolis”.
13

Bruce Springsteen canta contra el ICE, Trump y el “terror de Estado” en nueva canción

14

Gallardo hizo rendir su franquicia "Verde": ya es hasta vocero del partido parásito

Oro y plata: ¿cómo invertir?
15

¿Cómo invertir en oro y plata ahora que el precio se disparó?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Donald Trump elogió este jueves a Claudia Sheinbaum después de haber sostenido "una productiva y cordial conversación" de 40 minutos, a la cual se sumó Melania.
1

Trump elogia a Sheinbaum tras 40 minutos de “plática cordial” a la que llegó Melania

En una respuesta artística inmediata a la elevada tensión social en EU, Bruce Springsteen lanzó una nueva canción de protesta titulada “Streets of Minneapolis”.
2

Bruce Springsteen canta contra el ICE, Trump y el “terror de Estado” en nueva canción

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) capturaron a dos sujetos en Sinaloa, incluido "El Palillo", señalado como presunto jefe de plaza de "Los Mayos".
3

"El Palillo", presunto jefe de plaza de "Los Mayos", es detenido en Culiacán, Sinaloa

Placas Veracruz 2026
4

Reemplacamiento en Veracruz: Cómo obtener 50% de descuento en el trámite

La SRE del Gobierno de México enfatizó su principio de no intervención frente a EU.
5

Gobierno de México rechaza acusaciones de injerencia en EU por medio de red consular

Un Juez federal de EU bloqueó arrestos de ICE.
6

Juez bloquea arrestos de ICE y ordena liberación de refugiados detenidos en Minnesota

Starmer llamó a "construir una relación más sofisticada" entre el Reino Unido y China.
7

Starmer llama a "construir una relación más sofisticada" entre el Reino Unido y China

8

Gallardo hizo rendir su franquicia "Verde": ya es hasta vocero del partido parásito

The Wall Street Journal (WSJ) dice hoy que Ryan Wedding fue esposado en suelo mexicano por una unidad de élite del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
9

Unidad del FBI que secuestró a Maduro capturó en suelo mexicano a Ryan Wedding: WSJ

Detenidos tres presuntos responsables por la matanza de 11 personas en Salamanca
10

La SSP de Guanajuato detiene a tres por la masacre de 11 personas en Salamanca

SCJN
11

#PODEROSOS ¬ La Suprema Corte gastó 800 millones de pesos en 15 días: Muna Dora

Sheinbaum se reúne con líderes de automotrices.
12

La Presidenta prepara plan integral con la industria automotriz en el marco del T-MEC