¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Europa Press

28/01/2026 - 2:24 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Especialistas en salud infantil revisaron los posibles efectos a corto y largo plazo de analgésicos utilizados con frecuencia en bebés.

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS).- Los analgésicos más comunes para bebés, como el paracetamol y el ibuprofeno, han sido objeto de debate durante años por su posible relación con enfermedades como el eczema o problemas respiratorios.

Aunque se usan con frecuencia en todo el mundo, algunos estudios anteriores sugerían posibles riesgos a largo plazo, lo que generaba dudas entre padres y profesionales de la salud.

El debate sobre los analgésicos infantiles

Un nuevo estudio histórico respalda la seguridad de los analgésicos comunes, paracetamol e ibuprofeno, durante el primer año de vida y no encuentra vínculo con el eczema o la bronquiolitis, una enfermedad respiratoria común, según datos de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda). Los resultados ya se han analizado y publicado en la revista líder The Lancet Child & Adolescent Health.

Investigaciones anteriores sugirieron un vínculo potencial entre el uso de paracetamol en el primer año de vida, y el posterior eczema, asma y otras enfermedades.

Los analgésicos más comunes para bebés, como el paracetamol y el ibuprofeno, han sido objeto de debate durante años por su posible relación con enfermedades.
El estudio siguió a casi cuatro mil bebés desde su nacimiento en Nueva Zelanda. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

"Nuestro estudio encontró que el paracetamol y el ibuprofeno son increíblemente seguros para usar en niños pequeños", aporta el investigador principal, el profesor Stuart Dalziel, presidente de Cure Kids de Investigación en Salud Infantil en la Universidad de Auckland y pediatra en el Starship Children's Hospital.

Dalziel dice que el paracetamol y el ibuprofeno son los medicamentos más comúnmente recetados o comprados sin receta para bebés en todo el mundo. "Estos resultados brindan a los padres y profesionales de la salud una gran confianza para seguir utilizando estos importantes medicamentos".

Casi cuatro mil bebés de toda Nueva Zelanda participaron desde su nacimiento; la mitad fue asignada al azar para garantizar que sus padres les proporcionaran paracetamol y la otra mitad para garantizar que sus padres les proporcionaran ibuprofeno cuando los bebés necesitaran medicación para la fiebre o el alivio del dolor durante el primer año de vida.

Los investigadores preguntaron a los padres periódicamente si sus hijos presentaban síntomas de eccema, asma o bronquiolitis. También revisaron los registros de prescripción y hospitalarios.

Los analgésicos más comunes para bebés, como el paracetamol y el ibuprofeno, han sido objeto de debate durante años por su posible relación con enfermedades.
Paracetamol e ibuprofeno fueron evaluados durante el primer año de vida. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

El eccema afectó a aproximadamente el 16 por ciento de los bebés que recibieron paracetamol y al 15 por ciento de los que recibieron ibuprofeno. La bronquiolitis se presentó en aproximadamente el cinco por ciento de los bebés de ambos grupos. Estas diferencias no fueron significativas. Los efectos secundarios graves fueron poco frecuentes y ninguno de ellos fue causado por los medicamentos.

Resultados y próximos pasos

El estudio no encontró asociación entre ninguno de los medicamentos y el eczema o la bronquiolitis, y confirmó que ambos fármacos eran seguros de usar. Este es el primer ensayo controlado aleatorio, considerado el estándar de oro para la investigación, que aborda esta cuestión. Cabe destacar que este artículo es parte de un proyecto más largo denominado "Estudio sobre paracetamol e ibuprofeno en la prevención primaria del asma en Tamariki (PIPPA Tamariki)".

PIPPA Tamariki es el ensayo más grande jamás realizado en niños en Nueva Zelanda y los participantes están siendo seguidos desde su nacimiento hasta los seis años. De esta forma, los investigadores publicarán próximamente los resultados obtenidos con los mismos niños a los tres años y, posteriormente, a los seis.

Los analgésicos más comunes para bebés, como el paracetamol y el ibuprofeno, han sido objeto de debate durante años por su posible relación con enfermedades.
Investigadores analizaron síntomas respiratorios y de la piel en la infancia. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

El objetivo a largo plazo del estudio es comprobar si existen vínculos entre el paracetamol y enfermedades específicas que sólo pueden diagnosticarse con precisión una vez que los niños alcanzan la edad escolar.

"Sabemos que dos tercios de los niños que tienen sibilancias a los tres años no desarrollan asma a los seis años. Por lo tanto, debemos esperar hasta la edad escolar para comprobar si el paracetamol en el primer año de vida causa asma", plantea Dalziel.

De manera similar, los trastornos del desarrollo, como el autismo y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), se diagnostican con mayor precisión a medida que los niños crecen.

La autora principal, la doctora Eunicia Tan, profesora titular de la Universidad de Auckland y médica de urgencias del Hospital Middlemore, agrega: "En última instancia, el estudio proporcionará evidencia importante sobre el vínculo entre el uso de paracetamol y el asma, el eczema, la fiebre del heno y los trastornos del desarrollo, como el autismo y el TDAH".

El estudio fue financiado por el Consejo de Investigación en Salud de Nueva Zelanda y Cure Kids, y dirigido por la Universidad de Auckland y el Instituto de Investigación Médica de Nueva Zelanda, Wellington.

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Es la injusticia social, Presidenta, no la laboral

"Lo que afecta a San Quintín no es una injusticia laboral, cuanto más la injusticia social, el...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tejiendo y destejiendo

"Como Penélope en la Odisea de Homero, parece que nuestro país anda tejiendo y destejiendo la tela...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

¿Dónde están nuestros datos?

"En la era digital, donde el asedio a la identidad proviene de una fragmentación de datos, el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Déficit de México en política exterior

"El provincianismo de López Obrador despreció foros internacionales para darle presencia a México, esa visión la está...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

+ Sección

Galileo

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Las redes sociales puedes aumentar el riesgo de depresión en los adolescentes.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

La ciencia descubrió que lo que realmente protege el cerebro de los abuelos no es el ajedrez o leer, sino una actividad que ya están haciendo sin darse cuenta.

La ciencia revela cuál es la actividad que más protege el cerebro de los abuelos

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Placa Mundial México 2026
1

¿Dónde puedes recoger las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CdMx?

Precio del centenario de oro y onza de plata
2

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó su ayuda.
3

Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol fiscal: "es un proceso viciado"

Precio del centenario de oro y onza de plata
4

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció que el Alcalde de Huatulco, del PVEM, será investigado por darle un descuento de 99% en predial a Salinas Pliego.
5

Alcalde “Verde” es investigado por darle descuento de 99% en predial a Salinas Pliego

6

Agente detuvo a la fundadora de Latinas por Trump. “Estoy harta”, dijo. Y es Senadora

El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que al cierre de 2025 estarán en funcionamiento 31 hospitales y 12 unidades de medicina familiar.
7

El Seguro Popular fue mercadotecnia y no está claro dónde quedó el dinero, dice Clark

México y EU acordaron el inicio de las negociaciones del T-MEC, tratado comercial que mantienen con Canadá, país que por el momento está pendiente de sumarse.
8

Arranca negociación del T-MEC entre México y EU en Washington. Canadá está pendiente

Abel Osvaldo Díaz Rodríguez, el artista cubano conocido como El Chulo fue detenido por agents del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
9

"El Chulo" cantaba feliz el regreso de Trump. Ahora llora en la "Alligator Alcatraz"

Placas conmemorativas para el Mundial 2026.
10

CdMx celebra el Mundial 2026 con placas conmemorativas: ¿Cuánto costarán?

El Alcalde de Milán, Italia, Giuseppe Sala, criticó la posible presencia del ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno que acoge la ciudad desde el 6 de febrero.
11

"No son bienvenidos": Alcalde de Milán rechaza posible presencia del ICE en los JJOO

12

VERSUS ¬ Salinas Pliego ya no es lo que era. Ni en patrimonio. Ni en poder mediático

13

El hundimiento del dólar

"La relación de Jessica y Diego era consensuada, según relatan las amigas de la maestra".
14

Jessica y Diego: la historia detrás del crimen

15

Brote sarampión 2026: Cómo puede vacunarse totalmente gratis en México

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Presidente de EU, Donald Trump, anunció una “pequeña desescalada” de las redadas migratorias en el estado de Minnesota tras el asesinato de dos personas.
1

Trump anuncia “pequeña desescalada” de redadas en Minnesota tras asesinato de Pretti

México y EU acordaron el inicio de las negociaciones del T-MEC, tratado comercial que mantienen con Canadá, país que por el momento está pendiente de sumarse.
2

Arranca negociación del T-MEC entre México y EU en Washington. Canadá está pendiente

El sector exportador de EU y Canadá está sufriendo mientras se acomoda a la nueva normalidad. En cambio, las exportaciones de México están en auge.
3

México nunca había exportado tanto como en 2025. Fueron 664,837 millones de dólares

El Tren Interurbano El Insurgente operará en febrero.
4

El último tramo de "El Insurgente" será inaugurado el 2 de febrero, anuncia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aclaró la mañana de este martes que México no ha suspendido el envío de petróleo a Cuba por razones humanitarias.
5

La ayuda humanitaria a Cuba continúa, dice CSP. “México siempre ha sido solidario"

Precio del centenario de oro y onza de plata
6

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

El Subsecretario de la Segob dijo que a partir del 2 de febrero se citará a las víctimas del accidente del Tren Interoceánico para ver la reparación del daño.
7

La reparación del daño a víctimas de Tren Interoceánico inicia el 2 de febrero: Segob

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció que el Alcalde de Huatulco, del PVEM, será investigado por darle un descuento de 99% en predial a Salinas Pliego.
8

Alcalde “Verde” es investigado por darle descuento de 99% en predial a Salinas Pliego

Quienes se acaban de sumar como aprendices a Jóvenes Construyendo el Futuro deberán estar atentos para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.
9

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cómo registrarte al programa en febrero?

El Senado conmemoró el Día Internacional en Memoria por las Víctimas del Holocausto.
10

Senado recuerda a víctimas del Holocausto y condena estigmatización de los migrantes

Lucero Ibarra Rojas reemplazó a José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE.
11

Lucero Ibarra Rojas asume dirección del CIDE, tras la destitución de Romero Tellaeche

Marco Rubio amenazó a Venezuela con "usar la fuerza" de EU otra vez.
12

Rubio amenaza a Venezuela con "usar la fuerza" si Delcy Rodríguez no coopera con EU