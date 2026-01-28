Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

27/01/2026 - 11:11 pm

Reloj del Juicio Final de 2026

Daniel Holz, presidente del SASB, destacó que el auge de las autocracias nacionalistas en países de todo el mundo es una de las mayores preocupaciones para la humanidad. 

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- El Boletín de los Científicos Atómicos adelantó este martes las manecillas de su simbólico Reloj del Juicio Final para colocarlas más cerca que nunca del Apocalipsis, a 85 segundos de la medianoche, debido a la creciente amenaza de las armas nucleares, tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial (IA), múltiples preocupaciones sobre la seguridad biológica y la continua crisis climática.

El Boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de los Científicos Atómicos (SASB, por sus siglas en inglés), encargado de fijar el Reloj, exigió medidas urgentes para limitar los arsenales nucleares, crear directrices internacionales sobre el uso de la IA y firmar acuerdos multilaterales para abordar las amenazas biológicas globales.

"El mensaje del Reloj del Juicio Final no puede ser más claro. Los riesgos catastróficos están en aumento, la cooperación está en declive y se nos acaba el tiempo. El cambio es necesario y posible, pero la comunidad global debe exigir una acción rápida de sus líderes", urgió la presidenta del SASB, Alexandra Bell.

La hora del Reloj del Juicio Final es determinada anualmente por el Consejo de Ciencia y Seguridad del Boletín de los Científicos Atómicos, en consulta con su Junta de Patrocinadores, que incluye a ocho Premios Nobel. La actualización más reciente fue en enero de 2025, cuando los expertos situaron el reloj en 89 segundos para la medianoche.

"Las peligrosas tendencias en materia de riesgo nuclear, cambio climático, tecnologías disruptivas como la IA y bioseguridad vienen acompañadas de otro acontecimiento alarmante: el auge de las autocracias nacionalistas en países de todo el mundo", destacó Daniel Holz, PhD, profesor de la Universidad de Chicago en los departamentos de Física, Astronomía y Astrofísica, el Instituto Enrico Fermi y el Instituto Kavli de Física Cosmológica, y presidente del SASB, Boletín de los Científicos Atómicos.

A la par, advirtió que los mayores desafíos de la humanidad requieren confianza y cooperación internacionales, pero "un mundo fragmentado en un 'nosotros contra ellos' dejará a toda la humanidad en mayor vulnerabilidad".

Por su parte, María Ressa, cofundadora y directora ejecutiva de Rappler, profesora de Práctica Profesional en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos (SIPA) de la Universidad de Columbia y Premio Nobel de la Paz 2021, subrayó que "sin hechos, no hay verdad. Sin verdad, no hay confianza. Y sin estos, la colaboración radical que este momento exige es imposible".

"Vivimos un Armagedón informativo -la crisis subyacente a todas las crisis impulsado por una tecnología extractiva y depredadora que difunde
mentiras más rápido que los hechos y las ganancias de nuestra división. No podemos resolver problemas cuya existencia no concordamos. No podemos cooperar transfronterizamente cuando ni siquiera podemos compartir los mismos hechos. Las amenazas nucleares, el colapso climático, los riesgos de la IA: nada puede abordarse sin antes reconstruir nuestra realidad compartida. El tiempo apremia", alertó.

