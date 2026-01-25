El general de mayor rango en China es investigado por revelar secretos nucleares a EU

El Ministerio de Defensa Nacional de China confirmó que dos oficiales de alto rango serán investigados por "violaciones disciplinarias y legales".

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- Zhang Youxia, general de más alto rango de China y uno de los hombres más cercanos al líder Xi Jinping, será investigado por presuntamente filtrar información sobre los programas nucleares chinos a Estados Unidos (EU), reveló este domingo el diario estadounidense Wall Street Journal (WSJ).

De acuerdo con declaraciones de fuentes con conocimiento del caso, citadas por el medio, el líder militar también fue acusado de supuestamente aceptar cuantiosos sobornos a cambio de otorgar ascensos dentro del ejército e incurrir en acciones que socavan la unidad del Partido Comunista.

El Ministerio de Defensa Nacional chino confirmó que los altos oficiales militares Zhang Youxia y Liu Zhenli están siendo investigados por "graves violaciones disciplinarias y legales", por decisión del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh).

General también buscaba socavar unidad del Partido Comunista

El sábado se llevó a cabo una sesión informativa a puerta cerrada, a la que asistieron los oficiales de mayor rango del ejército, para dar más detalles respecto a la investigación iniciada contra el general Zhang Youxia, según información revelada por el WSJ.

Según el testimonio de personas presentes en la reunión, citadas por el medio estadounidense, Zhang fue acusado por presuntamente filtrar datos técnicos importantes sobre las armas nucleares de China a Estados Unidos.

Además, el general también es investigado por su implicación en actos de corrupción, ya que presuntamente aceptó grandes cantidades de dinero como soborno a cambio de otorgar ascensos dentro de la agencia responsable de la investigación, desarrollo y adquisición de material militar.

Otras de las acusaciones contra Zhang lo señalan como responsable de crear redes de influencia con el fin de socavar la unidad del Partido Comunista, además de abusar de su autoridad dentro la Comisión Militar Central, el principal órgano de toma de decisiones militares PCCh.

Ministerio de Defensa de China confirma investigación contra oficiales

El Ministerio de Defensa Nacional de China confirmó el sábado que los oficiales Zhang Youxia y Liu Zhenli serán sometidos a una investigación debido a que son sospechosos de cometer graves violaciones disciplinarias y legales; sin embargo, en su anuncio oficial no dio más detalles respecto a las acusaciones en su contra.

El general Zhang ocupa un alto cargo dentro del PCCh, al ser miembro del Buró Político del Comité Central del partido Comunista de China, además de ser el vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC).

Liu también es considerado como un oficial de alto rango dentro del ejército chino, ya que ocupa el cargo de jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto de la CMC.