China sortea guerra comercial de Trump y alcanza meta: su economía creció 5% en 2025

El crecimiento chino dependió en mayor medida de las exportaciones, mientras que la demanda interna avanzó a un ritmo limitado.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- La economía de China, la segunda más grande del mundo, registró un crecimiento de cinco por ciento anual en 2025, en línea con la meta oficial del gobierno y pese a la férrea guerra comercial de Donald Trump, de acuerdo con datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística.

El Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó 140.2 billones de yuanes, es decir, unos 20.01 billones de dólares, con un mayor impulso del sector exportador, que compensó el débil desempeño de la demanda interna.

En el cuarto trimestre, el crecimiento interanual fue de 4.5 por ciento, por debajo del 4.8 por ciento del trimestre previo, lo que confirmó una pérdida de ritmo hacia el cierre del año.

Exportaciones impulsan la economía

Pese a las tensiones comerciales con Estados Unidos (EU), China logró aumentar sus exportaciones a otros mercados, lo que evitó un impacto mayor en el crecimiento.

Las exportaciones explicaron 33 por ciento del crecimiento económico en 2025, la proporción más alta desde 1997. El superávit comercial alcanzó 1.19 billones de dólares, apoyado en un aumento de 5.5 por ciento de las ventas al exterior.

Analistas señalan que el crecimiento muestra dos ritmos: un sector exportador fuerte y una economía interna con bajo dinamismo.

Inversión y sector inmobiliario siguen a la baja

La inversión fue uno de los principales puntos débiles. La formación bruta de capital aportó 15 por ciento al crecimiento, su menor contribución en décadas.

La inversión en activos fijos cayó 3.8 por ciento en 2025, mientras que la inversión inmobiliaria retrocedió 17 por ciento. El inicio de nuevas obras bajó 20 por ciento y las ventas de viviendas disminuyeron 13 por ciento.

Economistas atribuyen este desempeño al alto endeudamiento de gobiernos locales y a una menor disposición de las empresas a invertir.

Consumo lento y retos a largo plazo

El consumo de los hogares siguió débil también. Las ventas minoristas crecieron 0.9 por ciento en diciembre, su menor avance desde 2022.

La debilidad del mercado inmobiliario, junto con la incertidumbre laboral y salarial, continúa afectando la confianza de los consumidores. Además, la población volvió a disminuir y los nacimientos marcaron un mínimo histórico.

Por lo anterior, los organismos internacionales han advertido sobre los riesgos de depender de las exportaciones como principal motor de crecimiento.

Analistas coinciden en que para 2026 se prevé que la economía siga apoyada en la industria y las exportaciones, mientras el gobierno busca fortalecer la demanda interna con políticas fiscales y medidas de apoyo al consumo.

China se burla de Trump

El sólido desempeño exportador de China en 2025 también se reflejó en un superávit comercial histórico, que alcanzó 1.19 billones de dólares, el mayor registrado por cualquier país, incluso ajustado por inflación.

De acuerdo con datos oficiales de la Administración General de Aduanas, el saldo positivo creció 20 por ciento frente a 2024, pese a la guerra arancelaria impulsada por el Presidente de EU, Donald Trump.

En contraste, las exportaciones de Estados Unidos cayeron 20 por ciento durante 2025, lo que acentuó la brecha comercial entre ambas economías. Sólo en diciembre, el superávit chino fue de 114 mil 140 millones de dólares, uno de los más altos en un solo mes, impulsado por mayores ventas a la Unión Europea, África, América Latina y el Sudeste Asiático.

Expertos señalan que las fábricas chinas lograron redirigir sus exportaciones a otros mercados para compensar la caída del comercio con EU. Incluso, parte de los productos destinados al mercado estadounidense habría ingresado a través de terceros países, lo que permitió a China amortiguar el impacto de los aranceles.

En tanto, funcionarios chinos atribuyeron el menor crecimiento de las importaciones a controles de exportación impuestos por otros países, especialmente en productos de alta tecnología. Desde Beijing, autoridades advirtieron que, de no existir esas restricciones, el volumen de importaciones habría sido mayor.